Izbornik Slovenije: Hrvatska s ovim sastavom može protiv svakoga

Bilo je to još jedno praznikovanje košarke. Zapravo, kada igra Luka Dončić svaka domaća utakmica slovenske reprezentacije je festival. Tako je bilo i sinoć u Celju, protiv Hrvatske u prepunoj Areni Zlatorog (5200).

Bila je to jako dobra predstava na čijem isteku su se više radovali domaćini (94:88), no i gosti su mogli biti zadovoljni. Pogotovo kada su pogledali statistiku i ugledali zapanjujući omjer dosuđenih slobodnih bacanja a on je iznosio 27 naprama 9 u korist Slovenaca.

A naši su jako dobro otvorili utakmicu. Početna petorka Smith, Simon, Ramljak, Šarić i Matković otvorila je susret sa 12:3 ponajprije zahvaljujući sjajnoj obrani na Dončiću. A njega je čuvao Ramljak, a sjajnim iskakanjem, u prigodi igre dva na dva, asistirao mu je Matković. Nakon što su se domaćini adaptirali, uspjeli su uhvatiti rezultatsku ravnotežu u kojoj je i okončana prva četvrtina (25:25).

Iz druge Zupčeve istrčane kontre, a to teškom centru baš i nije jednostavno, Hrvatska je povela 30:25 nakon čega su naši zadržali vodstvo i na veliki odmor otišli s prednošću od pet koševa (46:41). A za taj plus, i atmosferu u svlačionici, iznimno zaslužni bili su naši visoki igrači Dario Šarić (11 koševa, tri trice) i Ivica Zubac (10 koševa), ali i Bojan Bogdanović s pet asistencija.

Petorka Smith, Hezonja, Bogdanović, Šarić i Zubac jako je dobro otvorila drugo poluvrijeme pa su naši nakon dvije trice Bogdanovića poveli sa 53:44. Nažalost, naredne dvije otvorene trice našima nisu ušle (Bogdanović, Hezonja) a Čančar je pogodio dvije u polukontri i domaćini su se rezultatski oporavili. Štoviše, zahvaljujući genijalnosti Dončića a potom i Gorana Dragića, Slovenci su poveli sa 77:69.

Za razliku od prve dvije četvrtine (25, 21), u trećoj smo primili 36 koševa jer se slovenski napadački stroj razogoropadio, a u priključku smo ostali zahvaljujući dvjema tricama Simona.

Foto: BORUT ŽIVULOVIČ 20.08.2022.,Slovenija, Celje - Prijateljska utakmica Slovenija - Hrvatska.Mario Hezonja, Goran Dragic Photo: Borut Zivulovic/FA Bobo/PIXSELL

Posljednju dionicu Slovenci su započeli sa tri promašene trice, iz istog napada, no zato je pogodio Nikolić za novih "plus osam" (80:72). Kako naši nisu uspjeli srezati to vodstvo dok su Dončić i Goran Dragić bili vani pomislili smo da nam se ne piše dobro kada ih izbornik Sekulić uvede za završnicu. No, domaćinima njihova pomoć nije ni trebala jer su do svog najvećeg vodstva (87:76) došli bez svojih udarnih igala.

U tom dijelu utakmice osjetilo se da naši još ne mogu igrati na razini europskog prvaka cijelu utakmicu, no odigrali su tri sjajne četvrtine i to je ohrabrujuće. Ipak, nakon što je Šarić zabio iz kontre, a Smith tricu iz driblinga, domaći izbornik zatražio je minutu odmora ali nije uveo svoje glavne adute. Naprosto je htio pobijediti bez ključnih igrača i u tome je i uspio.

- Ovakva Hrvatska na Eurobasketu može igrati sa svakim - komplimentirao je gostima domaći izbornik Aleksandar Sekulić dok je njegov kolega s hrvatske klupe Damir Mulaomerović kazao pak ovo:

- Možemo biti zadovoljni. Prvih 20 minuta smo odigrali odlično a izgubili smo zahvaljujući slabijoj defanzivnoj tranziciji u trećoj četvrtini i čarolijama Gorana Dragića. Sveukupno, držim da smo se dosta digli a i znamo gdje smo griješili. S ovim smo pokazali da onih "minus 28" u kvalifikacijskoj utakmici igranoj na kraju lipnja nije realan odnos snaga. S obzirom na ono što nas čeka sljedeći tjedan u Poljskoj, ovo je za nas bila prava provjera.

I doista, i u Varšavi, gdje se igra predkvalifikacijska utakmica za ENP 2025., moglo bi biti domaćinskog suđenja i glasnog navijanja protiv naših pa je i naš prvi centar Ivica Zubac (13 koševa, 7 skokova) izrazio svoje zadovoljstvo:

- Trebala nam je utakmica protiv ovako jakog suparnika, ovom prilikom protiv prvog favorita za zlato, da vidimo gdje smo.

A čini se da smo na dobrom putu, baš kao što su to pojedinačno i naši rekovalescenti Dario Šarić (18 koševa, 6 skokova) i Kruno Simon (9 koševa, četiri asista). Hrvatski kapetan Bogdanović zabio je 15, a slovenski Goran Dragić 19. Dončić je u svojih 21 minutu upisao 10 koševa i šest asista, a igrač utakmice bio je krilo Vlatko Čančar (21 koš, 9 skokova).