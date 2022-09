Mario Hezonja: Angažman Smitha bio je odličan potez, puno nam pomaže

Ako je netko nakon odlične utakmice naših protiv favoriziranih Grka pomislio da će susret protiv Britanaca biti "šetnja u parku" koja se može dobiti s drugom postavom, taj se prevario. Vidjelo se to i po prvom poluvremenu u kojem su naši uz podosta muke na veliki odmor otišli sa samo "plus šest" (37:31).

Velika potrošnja u derbiju protiv Grčke, za utakmicu koja se igrala samo 19 sati kasnije, učinila je svoje pa su za završnih 86:65 i glavni igrači morali upaliti svoje motore (Bogdanović 15, Šarić 15, Zubac 15 i Hezonja 13 koševa).

Premda je hrvatski izbornik Damir Mulaomerović započeo susret s vrlo jakom postavom (Smith, Hezonja, Bogdanović, Šarić, Matković), i uz dobru igru Šarića, ta se petorka nije uspjela odlijepiti. Tek ulaskom Simona naši odlaze na devet koševa prednosti (28:19), potom i na jedanaest (35:24), no nakon nekoliko neobjašnjivih sudačkih pogrešaka (nesuđeni očigledni prekršaji na Simonu, Bogdanoviću i Hezonji) naši ulaze u fazu nervoze i Britanci se rezultatski oporavljaju.

U tih prvih 20 minuta, čak 16 koševa zabio nam je branič Myles Hesson, igrač japanske Kagawe, što je bio ozbiljan propust naše obrane, no razgovor u svlačionici očito je urodio plodom. Naime, u nastavak susreta ušla je jedna naoštrena petorka (Smith, Mavra, Bogdanović, Šarić, Zubac) i već u 25. minuti bilo je "plus 20" (54:34). U toj trećoj četvrtini Zubac je podijelio nekoliko blokada i bio istinski čuvar hrvaskog reketa a razigrao se Dominik Mavra koji je za tih 10 minuta ubacio 11 koševa a sveukupno je imao i pet asista. Štoviše, asistirao je letećem centru Matkoviću za spektakularno "alley-oop" zakucavanje koje je potaknulo gledatelje na ovacije.

Sve to, nakon trice Gnjidića, dovelo je do "plus 35" (75:40) početkom posljednje četvrtine pa si je hrvatski izbornik mogao dozvoiti taj luksuz da pruži priliku i igračima koji protiv Grčke nisu igrali (Gnjidić, Perković, Prkačin). S obzirom da nije naganjao razliku, Damir Mulaomerović je smireno gledao kako Britanci smanjuju no njemu je od svega bio važnije da je mogao odmoriti svoje glavne igrače:

- Ovakve utakmice morate dobiti i bilo kakvo opuštanje bilo bi kobno za nas. A s pravim pristupom dobijete mogućnost da vaši glavni igrači ne moraju igrati punu minutažu pri čemu moram reći da nitko od njih, nakon onako teške utakmice s Grčkom, nije tražio poštedu - kazao je Mulaomerović i podvukao neka imena:

- Mavra je u trećoj četvrtini odradio sjajan posao a prije toga je mali Gnjidić imao sjajan ulaz i izdanje u kojem ga dosad u reprezentativnom dresu niste vidjeli. Tu je i Matković za kojeg je šteta da je iskrenuo zglob no po njegovim riječima bit će sve u redu.

I još jedno ime imao je Mula potrebu izbornik istaknuti:

- Šarić je danas bio odličan. Njemu je trebala ovakva utakmica i on je ono što nama treba, posebno taj njegov kreativni dio a drago mi je da je i šuterski funkcionira kao četvorka koja rasteže reket. Čim je pogodio par šuteva, ponovo mu se vratio osmijeh na lice.

I sam Dario Šarić (21 koš, 8 skokova, 5 asista) bio je ozaren, posebice nakon utakmice s Grčkom u kojoj nije zabio niti jedan koš.

- Ja još uvijek tražim taj neki svoj igrački ritam pa jednu odigram bolje a drugu slabije a protiv Grčke sam igrao loše. I zato mi puno znači da sam u ovoj utakmici zabijao pa se nadam da će me sada krenuti - kazao je Dario osvrnuvši se i na suparnika:

- Ne možete odmah nakon podbacivanja povesti 20 razlike ali ga s ozbiljnim pristupom od početka možete lomiti pa smo na kraju to rutinski priveli kraju.

Kao što rekosmo, veliki dobitak ove pobjede su igrači koji nisu u najužoj rotaciji a imali su priliku poduprijeti svoje samopuzdanje kao što je slučaj s novim razigravačem Splita, Zadraninom Dominikom Mavrom koji je kazao:

- Imali smo nešto sporiji start no ključ je bio u tome da smo mi ostali igrači iskoračili i da naši glavni igrači ne moraju svaku utakmicu igrati punom snagom i do kraja kao protiv Grčke. No, dojma sam da su Estonija i Ukrajina bolje reprezentacije od Velike Britanije pa će nam trebati više truda i ozbiljnosti da bi i njh pobijedili.

Na temu pristupa upozorio je i naš dominantni centar Ivica Zubac (15 koševa, 6 skokova, 3 blokade):

- Ušli smo u utakmicu mlako, s mentalitetom da će se oni već predati, a ljudi su se borili. Kada smo se uozbiljili i postali agresivniji na vidjelo je izašla i razlika u kvaliteti.

Premda to nije bio njegov najbolji šuterski dan (13 koševa uz šut iz igre 4-12, za tricu 0-5), svidjela nam se skakačka moć Marija Hezonje (10 skokova). A on je pak hvalio odluku Hrvatskog košarkaškog saveza da naturalizira Amerikanca Jaleena Smitha (6 asista):

- On radi sjajan posao za nas. Kreira, pogađa, borben je u obrani i to je bila sjajna odluka da ga se angažira. To je stvarno ozbiljan igrač i pomaže nam jako puno. On igra za momčad a što više budemo igrali jedni za druge to će biti bolje za momčad. Koga briga jeste li zabili 50 ili pet koševa ako se pobjeđuje.

Našima sada slijedi dan odmora a u utorak igramo protiv Estonije (14.15).