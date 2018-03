Prije nego što konačno ode Wenger će isprazniti Emirates

Nije trebalo ovako završiti. Nije zaslužio ovako otići. Trebao je to biti ispraćaj dostojan legende, uz veliki aplauz i suze za čovjekom koji je Arsenal opet napravio velikim. No on će Emirates napustiti razočaran, nevoljen i napušten od svih. Ovo su posljednji sati Arsenea Wengera na klupi Arsenala. Konkretno, posljednjih trinaest i pol sati ne računajući oglede u Europskoj ligi.

Poluprazan Emirates

Živio je Arsene Wenger za klub više od dvadeset godina, dao mu je sve, ispisao neke od najslavnijih stranica u povijesti “topnika”, stvorio je generaciju “nepobjedivih”, ruku na srce – i Emirates je njegova ostavština, ali je i grdno pogriješio. Ostao je nekoliko godina predugo. Ostao je živjeti u slavnoj povijesti odbijajući prihvatiti sadašnjost. Nije se povukao kada je trebao, stavio je sve na kocku jer je tvrdoglavo želio otići kao pobjednik, a sada će ga pamtiti, iako to nije zaslužio, kao velikog gubitnika, kao čovjeka kojeg je pregazilo vrijeme, a on je to godinama tvrdoglavo odbijao priznati. Pamtit će ga, iako možda grubo zvuči, kao čovjeka koji je Arsenal godinama držao za “taoca”.

– Do vrha se penješ stepenicama, a na dno se spuštaš dizalom – rekao je nedavno Wenger naričući nad samim sobom i nad još jednom sezonom koja je otišla u propast. Više nema ni Lige prvaka koja je godinama bila utješna Arsenalova nagrada, i drugu sezonu zaredom ostala je nedostižna osim ako ulaznicu u elitu ne dobiju osvajanjem Europske lige, nikada Arsenal nije ostao bez teoretske šanse za titulu ranije nego ove sezone, a razlika između lidera Cityja i Arsenala (33 boda) veća je nego razlika između Arsenala i “fenjeraša” WBA (25 bodova). Ugovor ga veže do ljeta 2019., no sve osim “au revoir” na koncu sezone bilo bi sebično od Wengera.

– Volim tog čovjeka, poštujem ga, on je legenda engleskog nogometa... Ali bilo je dosta! On mora otići – poručio je legendarni stoper Liverpoola, a danas sukomentator na Sky Sportu Jamie Carragher. Navijači su rekli svoje, zapravo odavno je akcija “Wenger out” poprimila masovne razmjere, no na prvenstvenoj utakmici protiv Manchester Cityja tišinom su dali jasan stav.

Tony Adamas: Mora otići!

Prošle godine osjetio se gnjev, sada je samo tišina. Kao da se čeka da menadžer ode – dometnuo je Carragher.

Nije lako biti navijač Arsenala. Iza njih su godine nagomilanih frustracija, a za to plaćaju najskuplje ulaznice u svijetu nogometa. U nedavnoj anketi utjecajne navijačke organizacije Arsenal Supporters’ Trust čak 88 posto navijača okrenulo je palac dolje Wengeru. Njih tek sedam posto, uz pet posto suzdržanih, i dalje čuva leđa “Profesoru”.

– Ovako jednostavno ne možemo dalje. Došlo je vrijeme da se nešto mijenja i siguran sam da i uprava i vlasnik to znaju. Wenger je očajnik koji visi na litici – rekao je glasnogovornik navijačke udruge Nigel Phillips.

Taj stav dijele i mnoge bivše klupske legende. – Wenger mora otići! – jasan je Tony Adams, legendarni kapetan “topnika” kojemu je Wenger izbio bocu alkohola iz ruku i tako mu spasio karijeru. Čak je i Peter Hill-Wood, bivši predsjednik kluba koji ga je 22. listopada 1996. i ustoličio na klupu Arsenala, Wengeru poručio kako mu je došlo vrijeme za odlazak.

Čelnici kluba su menadžeru, uvažavajući njegovu ostavštinu, pružili priliku za dostojanstven uzmak, da na koncu sezone godinu sam odstupi i svojom voljom zaključi jednu eru koja je trajala 22 godine. Ali i ta pristojnost koja je gotovo nestala u modernom nogometu ima granice. Većinski vlasnik Arsenala, obitelj Kroenke, očekuje da će Wenger ubrzo priopćiti kako odlazi na kraju sezone.