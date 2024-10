Ancelottiju spremaju otkaz?! Već su odlučili, Real želi genijalca koji može srušiti sjajnu Barcu

Barcelona je u prvome ovosezonskom El Clasicu svladala Real Madrid s visokih 0:4. Za potpuni potop kraljevske momčadi i konačan dokaz katalonske dominacije prvim dijelom sezone zaslužni su golovi Roberta Lewandowskog, Laminea Yamala i Raphinhe. Ostavivši glavne rivale šest bodova u zaostatku, fantastična Barca Hasnija Flicka kroči ka novim pobjedama u La Ligi i Ligi prvaka. Prvi na redu je gradski rival Espanyol (3. studenog), a tri dana kasnije gostovat će u Beogradu kod Crvene Zvezde. Doima se da malo toga može zaustaviti ovu Barcelonu, a obzirom na to koliko je Flickov sustav još svjež, nije nerazumno očekivati da će u njemu igrati sve bolje.

S druge strane, bijeli se suočavaju s velikim problemima. Ponajprije, otkako se Kylian Mbappé pridružio momčadi mijenjali su sustav igre mnogo puta kako bi uklopili silan broj vrhunskih igrača najviše kvalitete i među njima stvorili sinergiju. Čak niti Luka Modrić jučer nije mogao napraviti mnogo kako bi pomogao napadačima. Francuz, koji je bio jedan od najvećih transfera ovoga ljeta, nije ih mogao iskoristiti obzirom na to koliko su ga puta gostujući braniči uhvatili u zaleđu. Zasigurno, Real ima nevjerojatnu količinu kvalitete u svojoj momčadi, ali ona zbog mnogih razloga nije bila vidljiva na terenu Santiago Bernabeua ove subote.

Loše su to vijesti i za Carla Ancelottija. Reakcije navijača su vrlo burne, a mnogo ih je mnogo ih je stadion počelo napuštati prije kraja utakmice. Prema pisanju katalonskog Sporta, nezadovoljstvo vlada i među čelnicima španjolskog prvaka. Navode kako je Florentino Perez najbližim suradnicima da više neće podržavati talijanskog stručnjaka. Povrh toga, dodaju kako je direktore već uputio koga želi vidjeti na klupi kao njegovog nasljednika.

Naime, riječ je o Xabiju Alonsu, Španjolcu čija strateška i taktička čarolija stoji iza prošlosezonskog uspjeha Bayer Leverkusena. Ne samo da su došli do pehara u Bundesligi i njemačkom nogometnom kupu i superkupu. Sve su to napravili uz samo jedan poraz i to onaj od Atalante u finalu Europa lige. Međutim, čitavo su vrijeme igrali fantastičan nogomet protiv kojeg niti najveći nisu pronalazili neprobojne protumjere. Dodaje se kako predsjednik Reala želi da Alonso klupu preuzme na kraju ove sezone jer smatra da ju je Talijan zbog silnih uspjeha zaslužio dovršiti prije no što se oprosti od kluba.

