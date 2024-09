Analiziramo Dalićev popis: Vratio igrača koji igra na Cipru, impresionira ga mladi hajdukovac

Ne mijenjaj ono što valja. Tako bi se, većinom, mogao opisati novi popis igrača koje je izbornik Zlatko Dalić odabrao za iduće okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije.

Ivušić opet na popisu

U prošlom je ciklusu Hrvatska u prva dva kola Lige nacija upisala poraz s 1:2 kod Portugala te 1:0 pobjedu nad Poljskom u Osijeku, ali su vatreni unatoč polovičnom učinku zadovoljili igrom, i to u novom 3-5-2 sustavu ili sličnoj varijaciji takvog sustava. Idući su izazovi na rasporedu za nešto više od dva tjedna, prvo 12. listopada protiv Škotske u Zagrebu, a potom i tri dana kasnije protiv Poljske u Varšavi.

– Logično je da smo ostali vjerni kadru koji je odradio kvalitetno okupljanje u rujnu, a dobro je što u odnosu na to okupljanje nemamo novih ozljeda odnosno da su se neki igrači vratili na teren. Nažalost, i dalje smo bez Juranovića i Stanišića na desnoj strani, no vjerujem da s ovim igračima to možemo dobro kompenzirati kao što je to bio slučaj i u rujnu. Rujan nas je napunio novom energijom i optimizmom te sada želimo zadržati taj dobar ritam protiv Škotske i Poljske. Svjesni smo da u ove dvije utakmice možemo napraviti znatan korak prema našem cilju, ali protivnike maksimalno poštujemo i znamo da ćemo do željenih bodova moći samo s jednakim pristupom, zajedništvom i fokusom kakav smo imali u Osijeku protiv Poljske – izjavio je izbornik Dalić u povodu objave popisa.

Kao što smo već rekli, nije bilo puno promjena. U odnosu na posljednji popis dogodile su se po jedna promjena i jedna novost. Vratar Augsburga Nediljko Labrović otpao je s popisa, a umjesto njega među reprezentativce se vratio vratar ciparskog Pafosa, Ivica Ivušić. Popis je u odnosu na prošli proširen s 24 na 25 igrača, a novi je igrač na popisu Mislav Oršić, krilni napadač Trabzonspora koji se nakon točno godinu i pol dana vratio među reprezentativce.

– Zaista me raduje što je nakon teške ozljede opet s nama Mislav Oršić, koji se izborio za dobru minutažu u svom klubu te će nam proširiti opcije na krilnim pozicijama – istaknuo je Dalić.

Povratak Oršića uistinu je velika vijest za reprezentaciju jer će on zauvijek ostati zapisan u povijesne knjige hrvatske reprezentacije, ponajprije fantastičnim pogotkom za broncu na Svjetskom prvenstvu protiv Maroka. Orša je devet mjeseci izbivao s terena nakon teške ozljede koljena, pa u svojem klubu Trabzonsporu praktički nije ni dobivao pravu priliku otkako je stigao prošlog ljeta. U punu se spremu vratio ove sezone te zacementirao svoje mjesto u prvoj postavi bivšeg turskog prvaka. U posljednjih pet utakmica Oršić nije imao konkretan učinak u smislu golova ili asistencija, ali je startao u svakoj te pruženim na terenu oduševio tursku javnost i svoje trenere; prvo Abdullaha Avcija, a potom i iskusnog 72-godišnjeg Senola Günesa, koji je odnedavno preuzeo klupu tog kluba. Redovitom je minutažom i vrlo dobrim igrama, očito, impresionirao i izbornika Dalića.

Impresionirao mladi hajdukovac

A Dalića je očito impresionirao i mladi 20-godišnji stoper Hajduka Dominik Prpić, koji se prvi put našao na pretpozivu hrvatske reprezentacije. Prpić je u posljednjih pet utakmica Hajduka u ulozi startera pružio nekoliko vrlo dobrih izvedbi, a najviše se istaknula ona kod Dinama u derbiju kad je igrao fantastično u obrambenom segmentu s deset otklonjenih opasnosti i sva četiri osvojena duela, potom nošenjem lopte hrabro i beskompromisno probijao Dinamove linije u nekoliko navrata, a kao šlag na tortu vrhunske izvedbe pružio je fantastičnu asistenciju dugom loptom za pobjedonosni pogodak Marka Livaje.

U odnosu na posljednji ciklus, s pretpoziva je otpao jedino lijevi bek Trabzonspora Borna Barišić koji je u posljednja tri dvoboja u svojem klubu ostao na klupi.