Afrikanac koji danas igra protiv Hrvatske viče 'idemo, bre'. Pitali smo ga tko ga je to naučio

U sastavu našeg današnjeg suparnika, u uvjerljivoj pobjedi nad Kubom (38:28), najbolji pojedinac bio je njihov srednji vanjski Leandro Semedo, koji je proglašen i igračem te utakmice.

– U ovoj pobjedi protiv Kube dodatno smo uživali, jer smo je izborili na naš nacionalni praznik, Dan heroja, i ovo je bio lijep poklon našem narodu.

Koliko je rukomet uopće popularan u ovoj zapadnoafričkoj otočnoj zemlji od 600 tisuća stanovnika?

– Premda smo to jedini kolektivni sport koji se plasirao na Svjetsko prvenstvo, i to po treći put, naši ljudi to ne vide kao nešto veliko jer oni samo vide nogomet. No, za naše obitelji ovo je velika stvar. Na dobrom smo putu još od 2014. kada smo osvojili IHF-ov afrički juniorski trofej.

Moramo uživati

Ovaj prvotimac Porta svjestan je što njega i suigrače čeka u srijedu.

– Vidjevši sve to zapitao sam se kako li je lijepo imati priliku igrati u svojoj zemlji pred takvom publikom. Mi smo svoj cilj ostvarili, prošli smo u drugi krug, i sada samo želimo uživati. Znamo da će dvorana biti puna kao protiv Egipta, no to je ono što volim. Uostalom, igramo protiv reprezentacije zemlje koja je dala puno velikih igračkih imena.

A kao bivši suigrač Tina Lučina i Dina Slavića, referirao se na sljedeće ime:

– Svatko tko igra rukomet mora znati za Ivana Balića, to je bio fantastičan igrač.

Semedov suigrač, pivot Paulo Moreno, ima pak drugog hrvatskog idola.

– Ja sam pivot pa možete pogađati. To je Igor Vori, naravno, jedan od najboljih igrača svih vremena na toj poziciji.

Za razliku od Semeda, Moreno ovako vidi reakciju kod kuće:

– Ovo je velika stvar za našu malu zemlju. Mi smo ljudi s puno duše, uglavnom sretni, i svi prate kako ovaj tim raste. Jer mi smo uspjeli izboriti Svjetsko prvenstvo, i to već treći put, ono što košarka i nogomet nisu.

Iz perspektive nekoga tko je, iz publike, gledao onu fenomenalnu atmosferu u Zagreb Areni, kako Paulo gleda na utakmicu protiv domaćina?

– Prvo što mi moramo činiti jest uživati, a iz te utakmice i nešto naučiti i napredovati. Vaši navijači jako dobro znaju kako bodriti svoj tim i kako raditi pritisak na suce. U nastavku natjecanja vama će biti teško bez Duvnjaka i Cindrića, no imate sjajan domaći teren.

Kada je prolazio miks zonom, Moreno je uzviknuo ‘ajde, idemo bre’ pa smo ga pitali tko ga je to naučio.

– Igrao sam s puno igrača iz Srbije, Slovenije, iz balkanskih zemalja.

Ono što zabrinjava sve igrače Zelenortskih otoka, pa tako i njihova trenera Jorgea Rita, jest ozljeda vratara Fernandesa koji je imao 12 obrana u prvom poluvremenu prije no što se ozlijedio. A njemu se već treći put dogodilo da se ozlijedi prije ili tijekom Svjetskog prvenstva. Ovaj portugalski stručnjak ovako najavljuje dvoboj s Hrvatskom:

– Ovdje smo da se natječemo, ali i da učimo. Svoju igru možemo unaprijediti samo ako igramo protiv jakih reprezentacija sa sjajnim trenerima i u ovom trenutku imamo tu mogućnost.

Najveća razina motivacije

Prije dvije godine ova je reprezentacija također igrala pred publikom zemlje domaćina, bilo je to u Švedskoj. Tada su igrali pred 12.000, a sada će ispred 15.000 navijača. Kako upotrebiti takve emocije protiv domaćina?

– Ovo je velika prilika igrati protiv sjajnih igrača i pred takvim mnoštvom. To je najveća razina motivacije. Ako pričamo o rezultatu, vrlo je teško dobiti Hrvatsku jer to je viša razina, no borit ćemo se. Kao što sam rekao, želimo učiti i napredovati pa da se, kada se budemo vraćali kući, osjećamo jačima no što smo bili.