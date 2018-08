Ademi: Žao mi je najviše zbog navijača, bili su uz nas do kraja

Kapetan, nažalost, nije izdržao do kraja. Nakon prvih pola sata Nenad Bjelica pozvao je sa zagrijavanja Šunjića i bilo je jasno da će Arijan Ademi napustiti teren. Ionako je bilo jasno da će, ako i počne, igrati načet.

– Zaista nisam mogao nastaviti. Noga me izdala onda kad mi je najviše trebalo – rekao je Ademi po izlasku iz svlačionice.

Koliko je udarac koji ste dobili tijekom igre utjecao na tako rani izlazak?

– Pa tada sam bol osjetio najviše. Baš ista noga i isto mjesto kao u prvoj utakmici u Bernu, sve isto...

Dobio je velik pljesak punog Maksimira. I to je bila neka satisfakcija za dečka koji je pravi Dinamov vojnik i uz kojeg je klub bespogovorno bio kad mu je bilo najteže.

Imali smo tri zicera

Nije mu bilo lako nakon poraza i ispadanja od švicarskog prvaka Young Boysa (1:2).

– Razočaranje je prisutno, od toga ne možemo pobjeći. Istina, Europa je tu, ona je bila naš cilj, a plasman u Ligu prvaka bili su neki snovi u koje smo vjerovali. Toliko blizu smo bili da sad ostaje samo žal što nismo prošli, naročito u takvom ozračju. I moram reći isto, ne znam je li to realno, da smo bili bolja ekipa. Jedini period kad su oni bili baš bolji bilo je onih prvih petnaest minuta u Bernu.

Kako onda objašnjavate samo tri udarca u okvir gola?

– Tri udarca? Pa dobro, OK, to je statistika, ali mi smo od 85. do 96. minute imali tri čista zicera tako da... Ne znam što su oni nama napravili, baš ništa! Glupo je meni sada govoriti, ljudi su prošli i svaka im čast na tome, ali nisu oni ništa bolji od nas. Nogomet je to. U svakom slučaju, od svega što se najavljivalo da su ne znam što, mislim da i nismo puno vidjeli.

Imali ste veliku podršku punog Maksimira protiv švicarskog prvaka.

– Je, svaka čast ljudima i zahvaljujemo im. To smo sanjali i tražili da dođu, dođu... Žao mi je što ih nismo usrećili, ali svaka im čast što su ostali i poslije utakmice. I oni su vidjeli da smo se “ubili”, da smo dali 300 posto sebe.

Bilo bi lijepo kad bi vas još koji put ove sezone došlo vidjeti toliko ljudi...

– Naravno. Velika stvar bila bi kad bismo svaki put imali tako veliku podršku.

Vjerujete li na temelju prikazanih igara protiv Young Boysa kao i protiv prethodnih suparnika da imate više razloga za optimizam uoči starta Europske lige nego u prethodnim nastupima?

– Da, sigurno da mi ove igre daju nadu. Pokazali smo da smo ozbiljna ekipa, da imamo muda i karakter. I pokazali smo da se možemo nositi s jakim ekipama kao što je Young Boys. Naravno, naš je cilj prezimiti u Europi. Da, povijest se može i na taj način ispisati, ali ipak je šteta. Ipak ne možemo pobjeći od toga da je Liga prvaka natjecanje u koje svi žele ući.

Najviše nedostajao – Bjelica

Može li poraz ostaviti traga uoči subotnjeg derbija s Rijekom?

– Pa nadam se da ne može. Iskusni smo igrači, znamo da trebamo dići glave gore i ići dalje, davati maksimum.

Možemo samo nagađati kako bi sve završilo da Ademi nije morao iz igre, iako ga je mladi Šunjić vrlo dobro zamijenio, nije zbog toga Dinamo ispao. Pa ipak, Ademijevo iskustvo je neprocjenjivo za ovu ekipu i toga je možda najviše nedostajalo u trenucima kad je bilo očito da Young Boys preuzima potpunu kontrolu igre i da plavi to više ne mogu pratiti. Dojam svih Dinamovih igrača, pa i Ademija, i trenera Bjelice bio je da su bili bolji od Young Boysa. Sa strane je ipak djelovalo da je Young Boys bio dominantniji, prije svega zahvaljujući fizikalijama. Rijetko se vidi ekipa koja je u prosjeku za glavu i pol viša od suparnika, čisto fizički izgledalo je kao da igraju mlađi kadeti i stariji juniori. Možda je u takvom odnosu najviše nedostajala neka klasična desetka koja bi stala na loptu, promijenila ritam, bacila nekog na leđa. Dojam je da Bjelici najviše nedostaje – Bjelica.