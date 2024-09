Ademi nakon pobjede: 'Ne smijemo zaboraviti Jakirovića. Napravio je velike stvari'

Dinamo je u osmome kolu Hrvatske nogometne lige s visokih 5:1 svladao Lokomotivu te tako najavio povratak na pobjedničke staze nakon krize u kojoj su doživjeli šokantne poraze protiv Hajduka, Bayerna i Slaven Belupa i ostali bez trenera Sergeja Jakirovića. Momčad je preuzeo Nenad Bjelica i brzo uz podizanje morala uveo promjene u igri. Na susret su se svrnnuli strijelci Martin Baturina i Arijan Ademi.

"Odigrali smo jako dobru utakmicu. Neugodni su, brzi, hitri, ali iskontrirali smo sve. U ovako kriznom trenutku protiv neugodnog protivnika smo odigrali odlično. Ne volim igrati protiv njih, ali danas je sve bilo sjajno. Bjelica je odličan trener i zna što radi, moramo ga pratiti. Ne smijemo zaboraviti ni trenera Jakirovića, ostvario je velike stvari, osvojio dva naslova, uveo nas u Ligu prvaka, tako da i njegove zasluge su tu", rekao je kapetan pa se osvrnuo na predstojeću utakmicu Lige prvaka u kojoj će Dinamo ugostiti Monaco:.

"Liga prvaka je nešto posve drugačije. Druga razina. Tamo se svaka greška plaća. Napravit ćemo sve da ih smanjimo. Nadam se da će nas trener dobro pripremiti. Navijače neću pozivati, samo ću im poručiti da ćemo se boriti i ginuti za ovaj klub kao i danas. To neka očekuju u budućnosti. Nadam se što boljim rezultatima."

Na susret se osvrnuo i Martin Baturina koji je zaslužan za prvi pogodak u večeri. "Bila je to naša utakmica, ali ja vjerujem da možemo i bolje. Polako hvatamo formu. To su već dvije pobjede za redom. Čeka nas Liga prvaka i Monaco, moramo biti maksimalno fokusirani i pobijediti utakmicu. Radujem se lijepoj večeri. Lokomotiva je dobra ekipa, naravno da će i oni malo stisnut tijekom utakmice. To je normalno u nogometu. Nekad se malo i odmoriš u fazi obrane. li sve smo imali pod kontrolom. Bili smo puno puta u ovakvim situacijama. Svakako šok, ali pokazali smo karakter i nadam se da će sve to ići kako treba", rekao je Baturina.

Dinamo je drugi zagrebački klub načeo pogotkom Baturine u 18. minuti. Potom je sjajnim pogotkom iz slobodnog udarca u 34. minuti povratak u bolju formu najavio i Bruno Petković. Treći gol susreta je na početku drugoga poluvremena zabio Arijan Ademi. Lokosi su zatim malo živnuli, a Luka Vrbančić je uspio zabiti, no utakmica se smirila, a u 91. i 95. minuti goste je dokrajčio Raul Torrente. Dinamo je i dalje treći sa 16 bodova, jednim manje od Rijeke i Hajduka koji se večeras susreću u Jadranskom derbiju na Rujevici.

