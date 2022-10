Aco: Šokirala me Ivanina borba, nisam očekivao takvu razmjenu udaraca među ženama

Sve što su te zabočke boksačke večeri - posvećene 58. rođendanu Dražena Petrovića - vidjeli VIP gosti Biserka i Aleksandar Petrović njih je pomalo zapanjilo. Iz prvog reda gledali su sve muške borbe a potom i glavnu borbu večeri između Ivane Habazin i Diane Prazak pa je doživljaj bio kompletan a svoj nam je prepričao Aco:

- Ja u životu nisam imao previše kontakta s boksom, naročito ne ženskim, pa sam se kroz uvodne borbe pomalo uvodio u priču. Šokirala me posljednja borba, ona između Habazin i Prazak, jer nisam očekivao takvu razmjenu udaraca. Premda znamo da su ženski udarci lakši čini mi se da ih one češće razmjenuju nego muškarci. Doista me iznenadio intezitet te borbe a na koncu sam i ja, kao laik, zaključio da je Ivanina pobjeda čista kao suza.

A suza je potekla u oku njegove i Draženove majke Biserke koja nam je priznala:

- Najviše me dotaknulo to kada sam ugledala Ivanu kako ulazi u ring u Draženovu dresu i to uz klapu Kampanel i "Život leti kapetane". Ta mi pjesma uvijek teško padne.

Ono što je za gospođu Biserku bilo veliko iznenađenje jest WBC-ov počasni pojas specijalno izrađen za ovu priliku.

- Još sam u šoku. Za to uopće nisam znala i taj će pojas naći svoje posebno mjesto u Draženovu muzeju.

Za razliku od mame Petrović, Draženov brat Aco znao je za sve što se te večeri u Zaboku sprema.

- Bio sam upoznat sa svim detaljima protokola jer sam bio prva osoba sa strane naše obitelji koju je Ivana zvala. Trudio sam se ovaj detalj sačuvati od mame i u tome smo uspjeli. A da bi Ivana bila što više fokusirana na borbu, posljednjih mjesec dana detalje smo dogovarali s njenim američkim agentom Charlesom Munizom.

No, Ivana se ipak nije izdvojila od organizacijskih detalja. Štoviše, unijela se u to kao da će se netko drugi boriti a ne ona i to je nešto što je trenerskom umu Ace Petrovića dalo za razmišljati.

- Kod mene je postojala bojazan da Ivana ostane bez dovoljno koncentracije za ovako važnu borbu. Jer, ona se nije pripremala, posve usredotočeno, kao što bi to bio slučaj da se bori, recimo, u Teksasu. No, svaka joj čast. Zaokružila je jednu lijepu priču a mi smo kao obitelj ponosni da smo bili dio toga.

A Aco bi danas trebao podnijeti izvješće Upravnom odboru Hrvatskog košarkaškog saveza o rezultatima razgovora s potencijalnim reprezentativcima. A za vjerovati je da će njemu, kao sportskom direktoru HKS-a, biti povjerena reprezentacija do kraja sezone i mogućnosti da se dogovori angažman nekog od ciljanih kandidata za izbornika muške seniorske vrste.