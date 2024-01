Aco Pejović je veliki prijatelj s Modrićem. Srpski pjevač otkrio koja je Lukina omiljena pjesma

Poznati srpski pjevač Aco Pejović je ispričao za hrvatske medije kako je dobar prijatelj sa najboljim nogometašem svih vremena s ovih prostora i hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem. Njih dvojica su se upoznala preko još jedne legende Reala Predraga Mijatovića te su u međuvremenu razvili prijateljstvo.

- Luka i ja smo se upoznali kod Predraga Mijatovića u Madridu i od tada kreće naše druženje. Ja idem često na utakmice, pratim nogomet. Tad smo se upoznali, družili, tad sam saznao da Luka privatno s obitelji voli slušati moje pjesme - ispričao je nedavno Pejović za 24 sata.

Novinare je zatim zanimalo koja je omiljena pjesma zvijezde madridskog Reala.

- Mislim da on najviše voli 'Sve ti dugujem'. U stvari to je ono 'Ja svojim morem plovim, putujem'. Voli i sve ostale. Onda, imamo mi tako neka druženja kod njih. S Peđom i Anetom, njegovom suprugom, kod Vanje i Luke. Luka je nabavio onaj karaoke uređaj i onda se tu pjeva do ranih jutarnjih sati - dodao je.