Znate li tko je ovo? U 90-ima je mnogima bila najzgodnija glumica, a danas je zbog izgleda kritiziraju

Nove slike glumice Ashley Judd iznenadile su njene obožavatelje. Ova glumica koja se proslavila u 90-ima jako se promijenila od početka karijere, a neki fanovi su uvjereni da razlog tomu nije to što je odlučila prirodno stariti, već plastična kirurgija. Ashley se ranije zbog toga odlučila obračunati sa svojim kritičarima na društvenim mrežama. Nazvala ih je mizoginim divljacima. Komentirala je kako botox koristi jer joj je to propisana terapija, te svakih 12 tjedana prima 31 injekciju.

Podsjetimo, Ashley Judd, američka glumica i aktivistica rođena 1968. godine, izgradila je impresivnu karijeru koja se proteže kroz tri desetljeća. Kći country pjevačice Naomi Judd i polusestra Wynonne Judd, Ashley je od holivudske zvijezde izrasla u jednu od najutjecajnijih aktivistica današnjice.

Foto: Profimedia

"Gluma je bila moj prvi poziv, ali aktivizam je postao moja strast," izjavila je Judd u jednom intervjuu. Svoju karijeru započela je početkom 1990-ih manjim ulogama u TV serijama, uključujući "Star Trek: The Next Generation". Prvi veliki uspjeh doživjela je 1993. godine s filmom "Ruby in Paradise", koji joj je donio nagradu Independent Spirit za najbolju glavnu žensku ulogu. Sredinom i krajem 1990-ih, Judd je postala jedna od najtraženijih holivudskih glumica, posebno u žanru trilera. Među njenim najuspješnijim filmovima su "Kiss the Girls" (1997), "Double Jeopardy" (1999), "High Crimes" (2002) i "De-Lovely" (2004).

U privatnom životu, Ashley Judd bila je u braku s Dariom Franchittijem, škotskim vozačem utrka, od 2001. do 2013. godine. Par se vjenčao u dvorcu Skibo u Škotskoj, a iako nisu imali djece, održali su prijateljski odnos i nakon razvoda. Tijekom života, Judd se suočila s brojnim izazovima. "Mentalno zdravlje nije nešto čega se trebamo sramiti," izjavila je nakon što je 2006. provela 47 dana u centru za liječenje Shades of Hope, gdje se liječila od depresije i nesanice. Otvoreno je govorila o svojim mentalnim izazovima i traumama iz djetinjstva.

FOTO Lana Jurčević je proslavila 40. rođendan, pogledajte kako se mijenjala od početka karijere

Danas je Ashley Judd poznata kao strastvena zagovornica ženskih prava i globalna humanitarka. "Vjerujem da jedan glas može promijeniti svijet," rekla je nakon što je imenovana ambasadoricom dobre volje UNFPA-e 2016. godine, fokusirajući se na prava žena i djevojaka, rodnu ravnopravnost, borbu protiv siromaštva i obrazovanje. Osim humanitarnog rada, aktivna je i u političkoj sferi. Podržavala je brojne demokratske kandidate i razmatrala vlastitu političku kandidaturu 2013. godine.

Od 1990-ih do danas, Ashley Judd se transformirala iz holivudske zvijezde u utjecajnu aktivisticu i zagovornicu društvenih promjena. "Moja misija je biti glas onima koji ga nemaju," izjavila je govoreći o svom aktivističkom radu. Iako i dalje povremeno glumi, njen primarni fokus postao je humanitarni rad i borba za prava žena. Danas je poznata ne samo po svojim filmskim ulogama već i po neumornom radu na globalnim humanitarnim pitanjima, čime je postavila novi standard za angažman javnih osoba u društvenim promjenama.

VIDEO Magazin predstavio Lorenu Bućan, novu pjevačicu