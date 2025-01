Znate li kako se zapravo preziva Suzana Mančić? Ovo joj piše u dokumentima

Suzana Mančić slovi kao najpoznatija loto djevojka bivše države, a iako svi kada se kaže njezino znaju o kome se radi zanimljivo je da ovo uopće nije njezino točno ime i prezime. Naime, Suzani u osobnim dokumentima stoji prezime Kunić, koje je uzela nakon udaje za prvog supruga Nebojšu Kunića. ''Tradicionalno sam uzela suprugovo prezime i onda kada su službeni dokumenti u pitanju, ljudi se zapanje kao: ''Vi niste Mančić?'', ja kažem: ''Pa, nisam'', rekla je Suzana jednom.

Zbog prezimena bivšeg muža danas često raspravlja sa sadašnjim, Grkom Simeonom Ockomosom. ''Moj suprug kaže: ''Dobro, Mančić, ti ne moraš nositi moje prezime, ali nije u redu da si udana za mene, a imaš prezime drugog muža'', priznala je voditeljica i otkrila da joj promjena prezimena u dokumentima sad predstavlja problem. ''To je tolika komplikacija promijeniti sve papire, imam registriranu firmu na svoje ime, bankovne račune, nekretnine... Sve to moram mijenjati. Kad bi postojala neka agencija koja će to napraviti, ja bih drage volje sve promijenila.''

Podsjetimo, Suzana je nedavno otišla u mirovinu, a i tada se oglasila.

– Nekad imaš novca pa sebi priuštiš nešto što želiš, ali i nemati nije strašno. Strašno je kad nemaš za lijek, za neke osnovne stvari, ali hvala Bogu, mirovina stiže. Nekom sam se izlanula kolika mi je mirovina, onda su portali gorjeli kao „skandalozno kolika je mirovina Suzane Mančić - 452 eura. Pa dobro, za ne daj Bože, žive ljudi od tolike mirovine – rekla je Suzana, prenosi Avaz.ba. Kaže kako je uvijek bila štedljiva i nije se rasipala novcem i zadovoljna je onim što je stekla tijekom pet desetljeća rada. - Pola sam trošila, pola stavljala sa strane, tako da sam u životu uglavnom stjecala. Od te mirovine se može živjeti, pogotovo kad radiš još nešto sa strane – rekla je Suzana.

Početkom ove godine je Suzana boravila u Hrvatskoj i u intervju koji je dala za Večernji list ispričala je kako provodi umirovljeničke dane. - Istina je, otišla sam u mirovinu, ali još nisam primila svoju prvu mirovinu. Prekinula sam snimanje svoje emisije “Suzanin izbor”, koju svakako uvijek možete pogledati na YouTubeu. To je bio jedan fini izbor mojih tema, gostiju, intervjua... Ipak, došlo je do umora i mislim da treba biti realan i u jednom trenutku stati. Dolaze novije generacije na scenu, a ja često znam pomisliti kada sam bila na vrhuncu svoje popularnosti – kako su se tada osjećale moje starije kolegice. Malo sam se povukla. - rekla nam je Suzana i dodala:

- Eto, rado prihvaćam gostovanja u drugim emisijama, sve dok se malo ne odmorim od te ludnice koja se zove privatna produkcija. Vidjet ću što ću još sve raditi. U posljednjih desetak godina napisala sam i dvije knjige, a emisija “Suzanin izbor” mi je dovoljno okupirala misli da nisam jednostavno imala vremena za pisanje knjiga. Možda se iz moje olovke iznjedri nešto novo... Također, volim otići u kino ili kazalište, a jednom tjedno svakako moram ići frizeru zato što mi je kosa postala neukrotiva. - ispričala nam je tada Suzana.

