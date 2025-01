Znam da će zvučati bedasto s obzirom na to da svi uvijek hvale grčku kuhinju, ali meni je strašno nedostajala naša hrana

Dok Antonija Blaće, voditeljica i producentica, nestrpljivo iščekuje da gledatelji vide novu sezonu "Gospodina Savršenog", nama je otkrila kako je prošlo snimanje u Grčkoj, na otoku Rodosu. Ispričala nam je kako se snašla na snimanju u inozemstvu, ali i neke detalje o tom mjestu. Kaže da je bila uzbuđena što se sezona snima izvan Hrvatske, jer je to potpuno novi doživljaj. - Jako fora, uzbudljivo, novi level, nisam mogla dočekati da počne snimanje - rekla je Antonija i dodala da je i uz posao stigla dobro istražiti otok.

- Jesam, pogotovo pred kraj snimanja, kad je bilo više vremena za istraživanje otoka. Na prvi pogled me se nije dojmio, no kako je vrijeme prolazilo, tako mi je Rodos postajao sve šarmantniji. Sami grad Rodos je dosta lijep gradić. Tu je i Lindos, mali grad, onako tipično grčki, sav bijel s plavim krovovima i plažom. Ali crkvica i utvrda Monolithos mi je najljepše mjesto na kojem sam bila. Na drugoj je strani u odnosu na grad Rodos. Morate se na vrh popeti pješke, a kad se popnete, stvarno vam, bez pretjerivanja, od pogleda zastaje dah. Pokušala sam to uloviti na fotografiju, ali to je naprosto nemoguće.

Dodaje i da je imala dobro iskustvo s lokalnom kulturom i ljudima na Rodosu. - Jako dobro. Veliki su lokalpatrioti i vole pričati o svojoj kulturi. Naravno, i moj se lokalpatriotizam također onda probudio pa smo uglavnom pokušavali tražiti zajedničke točke. Naglašava i da vremenski uvjeti nisu bili problem, iako ih je dan prije snimanja pogodila oluja.

- Produkcija se sa svime uspjela izboriti, čak i s olujom koja nas je pogodila dan prije snimanja. Ali znam da pitate za sunce zapravo. Bilo je dana kad smo se kuhali, ali većinu vremena je vrijeme stvarno bilo dobro prema nama. Onako ljetno ugodno. Jedino što gotovo stalno puše.

Podijelila je i aktivnosti i znamenitosti na Rodosu koje bi svima preporučila ako planiraju posjetiti taj otok. - Rodos je malen i ne treba vam puno vremena da ga obiđete. Obavezna šetnja po starom gradu Rodosu, penjanje u toranj/sat iz 19. stoljeća Roloi. Maleno je, slatko i pomalo tijesno, ali je fora vidjeti grad iz te perspektive, ne škodi ni lijepi vrt u kojem možete popiti piće. Jedan od najboljih izlazaka u životu, a nailazila sam se poprilično, bio je jednu noć u klubu Ronda. To je ujedno i restoran pa večer možete započeti večerom i taman kad pomislite kako je dosta sjedenja, sve se polako pretvara u noćni klub i za sekundu ste na nogama; prekrasno uređenje, fenomenalna muzika i atmosfera. Gradić Lindos, to je ono što očekujete na prvu od Grčke; puno malih restorana, plaza i specifične grčke bijele kućice s plavim krovovima. I svakome bih preporučila neku ili vinsku turu ili tečaj kuhanja. To mi je jedan od najljepših doživljaja na otoku. Nauče vas pripremiti nekoliko domaćih jela i recepata, družite se s ljudima iz cijelog svijeta, jede se, pijucka vino, obiđu maslinici i autentične starinske kućice na Rodosu. Naravno, moram napomenuti i zaštitni znak otoka, a to su mačke na svakom koraku, njih ne morate nigdje otići vidjeti jer su doslovno posvuda. Malo manje i na drugačijim lokacijama, ali podjednako atraktivno su divlje koze, koje uopće nisu divlje - druže se s ljudima i pokušavaju iznuditi hranu.

Veliki izazov kod snimanja bila je, priznaje, jezična barijera. - Da, naravno da je izazovno. U Hrvatskoj ste na svom terenu i sve je dva, tri telefonska poziva udaljeno u smislu ako imate problem znate gdje, kako i uz čiju pomoć ga možete riješiti, tamo je malo teže, jezik je također barijera, iako većina barem malo razumije engleski. Za dobro odrađen projekt u inozemstvu jako je važno napraviti dobru pripremu i obići lokacije prije početka.

Otkrila je i jedan zanimljiv trenutak sa snimanja. - Ne znam, možda je taj trenutak čak i snimljen, ali došli smo na lokaciju za grupni spoj koja nas je trebala dočekati prazna, a dočekale su nas grčke krstitke. Sto veselih ljudi, svira muzika... Tako da smo na kraju upali na zabavu! Pola krstitki se bavilo s nama, tko smo, otkud smo i što tu radimo.

Pojasnila nam je i razliku snimanja na terenu i snimanja u studiju. - U studiju je manje-više sve postavljeno, znaju se pozicije kamera, svjetlo je namješteno, pozadina i cijela scena... Na terenu su i inače snimanja napornija, osobito ekipi koja nosi opremu, ali i svima ostalima jer ponekad do lokacije možete doći samo pješke. Na snimanju na terenu morate paziti na sunce, doba dana, ljeto je, svi se znoje, sunce oštro, sto problema...

Antonija nam je ispričala i kako je podnijela razdvojenost od supruga Hrvoja Brlečića. - Mi smo veterani ljubavi na daljinu, nismo puno dramili iako, što smo stariji, sve se teže odvajamo. A toliko smo na telefonu skupa, da kao da smo zajedno! I kad smo u Zagrebu, razmijenimo more poruka dnevno. Nije ništa drugačije bilo ni dok smo bili razdvojeni. Od fotografija, poziva, videopoziva... čak smo i filmove znali gledati skupa na videopozivu. Hrvoje me i posjetio nekoliko dana i bilo nam je predivno.

Napomenula je i da je imala posebne rituale na otoku. - Jesam, bilo mi je stvarno lijepo tamo, miks rada i godišnjeg odmora u smislu da kad završim sa snimanjem, nemam doista nijednu drugu obavezu. U početku nije bilo puno slobodnog vremena, no kako je projekt išao dalje, tako se otvaralo i slobodno vrijeme. Imala sam neke svoje ritualčiće, tipa ustajanje, preskakanje užeta, pa bacanje u more. Čitala sam dosta jer sam ponijela konačno Kindle koji mi je Hrvoje kupio prije ohoho vremena, ali ja kao uvijek radije papir i korice, no tamo me spasio. To mi je sve bilo top dok nisam otkrila padel posljednja tri tjedna dana. Padel me oborio s nogu. Naravno da sam mislila da ću čim dođem u Zagreb, nastaviti. Jesam li ijednom otišla? Ne.

No, najviše joj je, kaže, nedostajala domaća hrana. - Znam da će zvučati bedasto s obzirom na to da svi uvijek hvale grčku kuhinju, ali meni je strašno nedostajala naša hrana. Zanimalo nas je i što misli da je najvažnije da u koferu ima netko tko planira ići na Rodos.

- Samo mobitel i dodatnu bateriju jer im struja nije neka sreća pa mi se mobitel stalno praznio. Malo vam tamo ičega treba. Od privatnih stvari ponijela sam nekoliko haljinica, sportsku opremu i sve kozmetičke na pola iskorištene proizvode koje sam tamo konačno i potrošila, a time si napravila mjesta u koferu za suvenire.

Kaže da je ovo za nju bila odlična kombinacija rada i odmora, a i da razmišlja o jednoj posebnoj destinaciji za novo putovanje. - Zapravo mi je ovo odlična kombinacija. Kad te posao negdje odvede pa imaš miks rada i odmora. Odnosno, nije to odmor, nego zato što si u drugoj državi, trenutke koje bi doma proveo nakon posla vjerojatno na kauču ili nekim svojim uobičajenim aktivnostima, sada odjednom provodiš kao turist. Možda dva dana nigdje ne odeš jer stalno radiš pa se opet dogodi neko slobodno jutro ili poslijepodne, a činjenica da si daleko od doma, naprosto te tjera u akciju. A od destinacija... Prošle smo godine u lipnju bili u Americi, i to mi je bilo super i išla bih ponovno, ali nismo još uopće otvarali temu nekog novog većeg putovanja.

Moram reći da mi je ovo snimanje na Rodosu jako ugrijalo i dušu zato što sam bila na suncu dok bi se u isto vrijeme u Zagrebu već motala u šal. Tako da su mi ljetne destinacije zimi uvijek atraktivne, ali trenutačno me nešto priziva zelenilo i voljela bih na proljeće u Škotsku. Za novu godinu, veli, nema velikih želja - Nemam nekih velikih želja. Samo da svi budu dobro i zdravo.

