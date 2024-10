Život našeg glazbenika okrenuo se naglavačke u posljednjih nekoliko godina! Postao je otac i počeo baviti poljoprivredom

Uz ime Filip Dizdar, tijekom godina stajalo je puno zanimanja. Prvo se istaknuo kao glazbenik, zatim kao redatelj videospotova, a nedavno je otkrio i da je postao otac. Naime, Filip i njegova zaručnica Maja ovog proljeća dobili su dijete, a glazbenik i redatelj istaknuo je da mu je uloga oca najdraža. ''Svi ovi poslovi koje sam radio i ta snimanja, da, ja to volim i to je ogroman dio mog života, ali malo što ti može takvu sreću i zadovoljstvo donijeti kao kad te pogleda klinac i onako ti se nasmije šarmantno. Jedini tko je bio sretniji od nas su bili moji roditelji. Ja mislim da sam se dobro snašao, možda bi to bilo bolje pitati Maju, još uvijek smo skupa, tako da očito je sve okej za sad'', ispričao je za IN magazin, a dodao je i da se u partnericu s novom ulogom još više zaljubio. sinčića Vala i zaručnicu opisuje kao najveću podršku. Ova malena obitelj trenutno živi na obiteljskom imanju te daleko od svjetla reflektora uzgaja svoje voće i povrće. Filip to ističe kao posebno drag hobi.

''Imam tu dvorište, uzgajam neke biljke, bavim se nekom poljoprivredom, ako to čudno zvuči kad kažem... Nije još OPG, ali mogao bi postati. U vrtu sad stvarno imam svega, ne znam što nisam posadio, od raznih nekakvih sorta limuna, nekakve naranče, ima tu indijanskih banana, orah, negdje preko 20 stabala jabuka... Tipa ja, evo, snimao sam dva filma tu u dvorištu za faks i cijelu ekipu sam pokrio, svatko je dobio tikvice, jabuke, kruške su dobili... voće, povrće, još nemamo meso'', istaknuo je.

Podsjetimo, ovaj par iznenadio je brojne odabirom imena za sina. - To je nekako ime koje sam ja često zamišljao u svojim scenarijima. Kad radim prve verzije, draft, onda uvijek zapičim ime Val. Nekako mi je super, kratko je, a i odgovara mi uz prezime - rekao je brat pjevačice Natali Dizdar.

Otkrio je i da on i zaručnica Maja planiraju imati još djece. Ime prvog djeteta njegova je ideja, a za sljedeće će izbor ipak prepustiti ljepšoj polovici. - Moj plan je imati petero djece, a Majin dvoje, pa ćemo vidjeti. Maja će biti super mama! Ja za Maju nemam nikakve sumnje, to me i privuklo kod nje - pohvalio je majku svog djeteta.

Filip i Maja, koja je po zanimanju brend menadžerica i ima svoju liniju proizvoda za njegu lica, već su dugo u vezi, a prošle godine u veljači obavili su zaruke. Lijepe vijesti Filip je tada podijelio s pratiteljima na Instagramu fotografijom na kojoj nosi i vrti svoju zaručnicu, a ona je prema kameri veselo pokazivala prsten. Fotografije je podijelila i ona sa svojim pratiteljima.

Dizdar se bavi glazbom, kao i njegova pet godina starija sestra Natali. U proteklih nekoliko godina posvetio se produciranju, montaži i režiji, a onda je upisao studij na Akademiji dramskih umjetnosti. Posljednje tri godine aktivno sudjeluje na projektima poput Supertalenta i Plesa sa zvijezdama.

