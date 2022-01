plijeni pozornost

Zgodni sin Orsata Miljenića progovorio o odnosu s ocem i ljubavi: 'Tata je ponosan'

– Ne smeta me što me mediji predstavljao kao sina Orsata Miljenića, ali na neki način htio bih da me već krenu predstavljati s mojim imenom, jer mi u plivanju on nije mogao pomoći. To sam ja protiv sekundi, tako da sve što sam postigao sam postigao za sebe. Znam da se to ne može izbjeći – kazao je plivač Nikola Miljenić (23).