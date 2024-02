Željko Bebek otkrio koja tajna veza veže njega i suprugu Ružicu s Dubrovnikom

Glazbenik Željko Bebek svoju suprugu Ružicu upoznao je kada je imao 52 godine, a ona samo 18. Njih dvoje danas slove kao jedan od najskladnijih parova na estradi i njihova ljubavna priča traje već 26 godina, a uskoro će proslaviti i 22. godišnjicu braka. Svoju ljubav su ozakonili u Dubrovniku koji ima posebno mjesto u njihovom srcu.

- U ovoj godini imamo 22 godine braka, sklopili smo ga na kuli Minčeti, na taj način smo sebi ostvarili želju, jedan san koji smo dugo željeli, dok smo se zabavljali, da ćemo taj dan provesti najbolje moguće i zato smo izabrali Dubrovnik. Pokazuje se da smo bili jedno za drugo i da smo se sreli u vremenu kad je to bilo moguće, da je bilo moguće da se sretnemio i ranije, i ranije bismo zasnovali ovakav isti odnos, i mislim da bi na isti način bili sretni - ispričao je Željko Bebek u IN Magazinu kako su odabrali Dubrovnik za grad u kojem će izmijeniti bračne zavjete. Mnogi su mislili kako njihova ljubav zbog 34 godine razlike, neće opstati, ali Ružica i Željko pokazali su suprotno.

- Što ja znam, možda je nekome potrebna manja razlika, možda je nekome potrebno da mu supruga bude starija, ali nismo o tome razmišljali. Razmišljali smo o tome da nam je taj trenutak kad smo se sreli, da se desio taj klik koji će se pretvoriti u zajednički život, da stvorimo lijep brak i život, ali i lijepu obitelj. Da imamo uspješan život i obitelj i Bogu hvala, sve nam je to pošlo za rukom - sretno će Bebek koji je u braku s Ružicom dobio dvoje djece. U jednom intervju prošle godine i Ružica se osvrnula na razliku u godinama i činjenicu da mnogi nisu vjerovali u njihovu ljubav.

– Svi su nam predviđali: " Ma što sad oni, to će trajati mjesec, dva, tri pa će puknuti. Naravno da će puknuti." Ali, evo, bili smo jači od tih šuškanja. Mi smo u to ušli zato što osjećamo da možemo, da ćemo sigurno uspjeti naći suradnju i veliku ljubav, nije bilo stroge kritike, ali je kritika bila kroz to pitanje: otkud sad vas dvoje. I sad, nakon naših 25 godina koliko smo zajedno, naslovi su i dalje u novinama "Željko Bebek i 34 godine mlađa supruga". Pa 25 godina sam s njim, nisam dva mjeseca pa da bude ono bombastično – 34 godine mlađa - ispričala je tada Ružica.