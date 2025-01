Željela je nalikovati divljim životinjama koje je obožavao njezin muž jer je vjerovala da će tako voljeti samo nju

Novinari mogu pisati o meni što god žele, to nije moj problem. Ne trebam ništa dokazivati i, na kraju, nije me briga, izjavila je jednom prilikom Jocelyn Wildenstein, milijarderka koja je preminula u srijedu od posljedica plućne embolije. Mnogi su odmah krenuli pretraživati bespuća interneta kako bi otkrili detalje iz njezina života. Jocelyn, koja je preminula u 85. godini, nije bila ni pjevačica ni glumica, nije imala neki talent zbog kojeg je zaradila milijune, ali bila je fascinantna osoba iz visokog društva koja je često punila stupce medija. Naravno, odmah na prvi pogled jasno je zašto je ljude zanimala ova bogata Švicarka.

Jer, dok neki koriste estetsku kirurgiju kako bi ispravili nesavršenosti na sebi, skupljaju novac godinama kako bi korigirali nos ili uši, Wildenstein je htjela izgledati kao mačka. Očekivali bismo to danas, kada ima ljudi koji se tetoviraju da bi nalikovali na zmajeve ili kosture, režu jezik da bi nalikovali na zmije ili stavljaju silikonske umetke u čelo koji bi trebali predstavljati rogove. No Jocelyn je po tome bila ispred svog vremena. Ona je željela nalikovati divljim životinjama koje je njezin muž obožavao kako bi je napokon primijetio i prestao loviti mlađe ljubavnice i voditi ih na ista mjesta na koja je nekad izvodio nju. A kako je sve počelo? Jocelyn ili Jocelyne, kako se predstavljala na društvenim mrežama, rođena je u Lausannei u Švicarskoj. Ljeta je u djetinjstvu provodila plivajući u lokalnom jezeru, a zime na skijalištima na obližnjim planinama. Jednom prilikom rekla je da je njezino djetinjstvo bilo fantastično, ali ljubav prema glamuru razvila je kada se preselila u Pariz s tadašnjim dečkom, redateljem Cyrilom Piguetom. Osim Pariza, u kojem je i preminula, voljela je i Afriku. Opisala ju je kao raj zbog avanture i divljih životinja koje tamo obitavaju. Godine 1977., kada je imala 31 godinu, posjetila je Ol Jogi, ranč u Keniji, i tamo je upoznala milijardera Aleca Wildensteina, nasljednika poslovnog carstva koji se bavio trgovinom umjetninama i uzgojem konja. Wildenstein je rekla kako su te noći kada su se upoznali bili u lovu. Nisu mogli razgovarati, ali prvi put su se poljubili. Oduševilo ju je kada je ubio lava jednim hicem te ga pogodio još jednim, da bude siguran da je mrtav. Učinio je to jer je lav navodno terorizirao antilope koje su se hranile u blizini. Nakon što je ubio lava, jeli su njegovo meso i namazali svoje vratove njegovom krvlju, što je bio svojevrsni trofej.

Bio je to pravi primjer nečega što bismo danas objasnili klišejiziranim izrazom – magnetska privlačnost. Nakon još nekoliko prekrasnih dana koje je provela u Africi, Jocelyn se vratila u Pariz te nastavila život s partnerom, talijanskim redateljem Sergiom Gobbijem, koji ju je na to putovanje i odveo, a Alec je otišao u svoj dom u New York. Nisu se susreli nakon povratka iz Afrike, ali Alec nije htio propustiti priliku da bude s njom ponovno pa je poslao cvijeće u jedan pariški frizerski salon. No nije to bilo bilo kakvo cvijeće, već gomila bijelih orhideja, dovoljna da ispuni cijeli salon, tako da je ona jedva u njega uspjela ući. Brzo je potom milijarder stigao u Pariz te je Jocelyn zaprosio tijekom jedne romantične večere. Vjenčali su se 30. travnja 1987. u Las Vegasu, samo nekoliko mjeseci nakon što su se prvi put susreli. Brak se činio skladnim. Bili su zajedno 20 godina te dobili dvoje djece, Aleca Jr. i Diane. Kako je sama rekla, na svoj život iz bajke trošili su do milijun dolara mjesečno. Imali su osoblje od čak 300 ljudi i posjedovali su čak 200 zgrada. Bila joj je sitnica izdvojiti 350.000 dolara za couture Chanelovu haljinu. Ipak, ljubav i obiteljska idila nisu potrajale. Iako je obitelj živjela relativno izvan fokusa javnosti, to se sve promijenilo nakon razvoda. Alec je sudu predao papire 1997. godine. Tog rujna Jocelyn je rekla kako ga je uhvatila s ruskom manekenkom u usponu Jelenom Jarikovom u jednom od njihovih stanova koje su dijelili u New Yorku. Odmah ga je prijavila i policiji te tvrdila da je mahao pištoljem. Alec je završio u zatvoru, no ubrzo je pušten na slobodu. Ipak, policija mu je zabranila da prilazi Jocelyn te on nije više imao pristup njihovu stanu na Manhattanu.

Tijekom razvoda brojne pikanterije o tome kako je izgledao njihov naizgled savršen brak izašle su u javnost. Jocelyn je bila nevjerojatno lijepa žena, ali nije bila zadovoljna svojim izgledom, kao što žene to često nisu, što zbog društva, medija ili onih muškaraca koji svoju nesigurnost nerijetko prikrivaju kritizirajući druge (primjerice bila bi još ljepša da su ti grudi veće, da smršaviš, udebljaš se ili izvadiš žute zube) ili zbog generalnog manjka samopouzdanja. Upravo takvi komentari naveli su Jocelyn da počne mijenjati sve na sebi. Kako pišu britanski mediji, na estetsku kirurgiju potrošila je čak – dva milijuna funti. Nakon njih imala je ukošene oči, golemu bradu i napuhnute obraze, zbog čega je nalikovala lavu. No bez obzira na očitu promjenu izgleda, ona je tvrdila da nikada nije bila na operacijama i da je to sve do njezine švicarske genetike. Čim je krenuo proces razvoda, njezin suprug nije se libio komentirati njezin izgled. – Bila je potpuno luda, a ja bih sve saznao posljednji. Mislila je da si lice može popraviti kao da je komad namještaja. Koža tako ne funkcionira, ali nikad me nije htjela poslušati – izjavio je milijarder, a ona je uzvratila da je platio PR stručnjaka i kirurga da potvrde da je bila na operacijama kako bi pobijedio u brakorazvodnoj parnici. Osim toga da je lice unakazila zbog njega, počele su kružiti i glasine da je bila kurtizana Madame Claude, pariške vlasnice bordela. I te je glasine proširio upravo on zato što nije htio ostati bez velike količine novca.

Nije mu uspjelo. Sud je naložio da joj mora isplatiti 2,5 milijardi dolara i sto milijuna dolara svake godine nakon toga idućih 13 godina. Tvrdio je da je Jocelyn počela s operacijama samo godinu dana nakon njihova vjenčanja. U to vrijeme i on je odlučio napraviti neke korekcije. Ona nije stala samo na tome, već je nastavila sa zahvatima jer, kako je rekla, “Alec mrzi biti sa starim ljudima”. Nekoliko godina kasnije nakon brojnih konzultacija i operacija konačno je stigao i nadimak po kojem je mnogi pamte “žena mačka”. Zanimljivo je spomenuti da je sudac bio toliko šokiran njezinim izgledom da je rekao da će novac dobiti isključivo ako obeća da ga neće koristiti za plastične operacije. Bez obzira na sve to, Wildenstein je u jednom intervjuu rekla da je nakon razvoda bila neizmjerno tužna.

– Radili smo puno toga i surađivali zajedno baveći se umjetnošću, što je divan posao. Gradili smo mnogo toga u Africi pa smo se odlično provodili. Misliš da poznaješ osobu, ali onda se nešto dogodi i shvatiš da to jednostavno više nije ista osoba koju si poznavao i teško ti je prihvatiti da se netko može toliko promijeniti. Vidiš jednu potpuno drugu stranu – komentirala je. Nakon razvoda od Aleca zaljubila se u dizajnera Lloyda Kleina. Do njezine smrti on je bio njezin zaručnik, ali ni ta veza nije bila bez problema. – Upoznali smo se 2003. i odmah se zaljubili jer smo oboje bili ekstravagantni i voljeli smo takav stil – komentirao je Klein u jednom intervjuu. Wildenstein je bila dvaput uhićena, 2016. i 2017. godine, nakon što se potukla s Lloydom u Trumpovu tornju za vrijeme večere. Klein je u jednom trenutku tražio i zabranu pristupa, a brzo ga je tražila i ona. – Bila je bijesna, bacila mi je zapaljenu svijeću u lice, ogrebala me noktima, a kada smo stigli doma, uzela je škarice i pokušala mi ih je zabiti u prsa – podijelio je Klein. Uspjeli su se pomiriti nakon toga. Lloyd je najavio zaruke izjavivši kako su shvatili da jako nedostaju jedno drugome nakon što su proveli neko vrijeme razdvojeni. Očekivano, sreća je dosta kratko trajala, jer su ubrzo opet privedeni zbog tučnjave.

A sve to zbog – financijskih problema. Naime, iako joj je dodijeljena golema količina novca, britanskim medijima Jocelyn je rekla da je skroz – švorc. Obitelj njezina bivšeg muža je, tvrdi Wildenstein, jednostavno prestala plaćati iznos koji je dobila nakon razvoda 2015. godine. Ono što je do tada dobila već je potrošila. Kupovala je nakit, odjeću, umjetnine, a trošila je i desetke tisuća dolara na telefonske račune. Naravno, dio toga otišao je i na plastičnu kirurgiju, unatoč strogom upozorenju suca koji je bio zadužen za njezinu brakorazvodnu parnicu.

Godine 2018. proglasila je bankrot. Izjavila je kako na računu ima jednu veliku nulu, bez obzira na to što je još uvijek bila vlasnica nekretnina čija se cijena kretala u milijunima dolara. Banka joj je uzela i tri luksuzna stana u Trumpovu tornju. Medijima je, s druge strane, rekla kako je mnogo novca nestalo zato što je jedna slika koju je dobila kao dio brakorazvodne parnice, djelo umjetnika Diega Velázqueza, bila krivotvorina, dok je Cézanne, slika za koju je bila uvjerena da će dobiti 35 milijuna dolara, na aukciji prodana za samo 4,7 milijuna dolara. – Imam velikih problema s novcem od brakorazvodne parnice – rekla je za medije i nastavila: – Već osam godina nisam dobila ni novčića. Bez obzira na razne razmirice, pa čak i pokušaj lakšeg i težeg ozljeđivanja, Lloyd je ostao uz nju do kraja. Često su viđeni zajedno na večerama, i to modno usklađeni, iako su se mnogi fokusirali isključivo na njezino lice zbog kojeg je na kraju bila i meta ružnih komentara, glasina i podsmijeha.

Prije nego što je umrla, spremali su se na proslavu Nove godine. Odlučili su malo odspavati prije tuluma i kada se Klein probudio, osjetio je da ne diše i da je hladna. Rekao je da je imala tromboflebitis, lokalnu upalu venske stijenke i okolnog vezivnog tkiva sa stvaranjem tromba, bolest poznatu kao tromboza. Noge su joj otekle, zaustavljen je protok krvi i mozak nije dobio dovoljno kisika. – Jako je tužno ležati u krevetu s nekim koga poznaješ već 21 godinu, očekivati da ćete zajedno ući u novu i probuditi se pokraj nje mrtve – rekao je Klein za medije nakon što je potvrdio vijest o njezinoj smrti. To je čak puno više nego što bi Jocelyn htjela otkriti o sebi za medije, jer kada je objavljeno da je umrla, napisao je da je imala 79 godina, iako mediji tvrde da je imala 84. Njezin život bio je obavijen velom tajni, bez obzira na to što se činilo da se o njoj puno toga zna, a neke stvari trebale su biti otkrivene u najavljivanom HBO reality dokumentarcu. Hoće li taj dokumentarac ikada ugledati svjetlo dana, još nije poznato.

