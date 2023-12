Zbog bizarne navike mogla bi ostati bez kože: Supruga legendarnog rokera izgleda neprepoznatljivo

Britansko-američka televizijska ličnost i glazbena menadžerica 71-godišnja Sharon Osbourne nedavno je progovorila o svojoj nekonvencionalnoj jutarnjoj rutini koja sadrži navike koje se povezuju s oštećenom kožom, depresijom, a prema riječima liječnika mogu rezultirati i preuranjenom smrću. U podcastu kojeg vodi sa svojim suprugom Ozzyjem Osbourneom i njihovom djecom Kelly i Jackom, Sharon je otkrila da se svako jutro kupa čak po dva sata, nakon što noć gotovo i ne prospava.

- Ostajem budna cijelu noć, ako malo zažmirim sljedeći dan ću se probuditi oko podne – kazala je Sharon, a ovo nije prvi put da je priznala detalje svojih neobičnih navika. U prethodnoj epizodi podcasta priznala je i da ne jede po tri dana u tjednu.

Nedavno je rekla u razgovoru za Daily Mail da je previše mršava i da se muči udebljati nakon što je koristila lijek za mršavljenje Ozempic, koji je inače namijenjen samo osobama s dijabetesom.

U tom je procesu mršavljenja izgubila vrtoglavih 20 kilograma u svega nekoliko mjeseci, a stručnjaci kažu da bi sve te njezine navike mogle dovesti zvijezdu 'The Osbournesa' u opasnost od niza zdravstvenih problema. Dr. Stuart Fischer, inače liječnik interne medicine koji radi u New Yorku, rekao je za Daily Mail: - Nikome ne bih preporučio niti jednu od ovih navika. Ništa od ovoga ne stvara zdravo tijelo i postoje ulja na koži koja se isperu kad se ljudi pretjerano kupaju. Naša tijela trebaju redovit san kako bi vaši neuroni u mozgu ujutro oživjeli – iskreno je kazao.

Upozorenja od strane liječnika stigla su kada su paparazzi snimili Sharon u šetnji Hollywoodu, na kojima izgleda pomalo gotovo neprepoznatljivo i mršavije no ikad prije. S time se složio i dr. Jeffrey Fromlowitz, dermatolog s Floride koji je rekao za Hello Giggles da predugo provođenje vremena u kadi može dovesti do toga da vam koža doslovno otpadne. - U biti, dugotrajno uranjanje u vodu prezasićuje kožu i može dovesti do propadanja kože. Kada se izležavate u vodi, vaš živčani sustav govori vašim krvnim žilama da se skupe. Tijelo skreće krv dalje od vrhova prstiju, čineći vaše žile tanjim i uzrokujući naborane prste poput suhih šljiva. Tuširanje se općenito preporučuje u usporedbi s dugotrajnim kupanjem jer kožu izlaže manje vode, što sprječava da gornji sloj izgubi sva svoja zaštitna, prirodna ulja - pojasnio je i upozorio.

Također, ovo nije prvi put da je Sharon potražila drastično rješenje za gubitak kilograma. Godine 1999. bila je na operaciji želučane premosnice, no kasnije je priznala da je i zbog toga požalila jer se osjećala kao da je smršavjela na prevaru umjesto da je pazila što jede i vježbala, a trpjela je i strašne posljedice. - Stalno sam povraćala. Sve što bih pojela povratila bih – ispričala je svojedobno za Entertainment Tonight. I Sharonina kći Kelly Osbourne u posljednjih je nekoliko godina drastično smršavjela, također zahvaljujući operaciji želuca. - Bila sam na operaciji i nije me briga što drugi o tome misle. Uspjela sam i ponosna sam na sebe. Nikada, ali nikada neću lagati o tome jer to je najbolja stvar koju sam u životu učinila - za Hollywood Raw izjavila je Kelly, koja je izgubila čak 40 kilograma, a priznala je i da se podvrgnula estetskim zahvatima kojima je promijenila oblik svojeg lica i čeljusti.

