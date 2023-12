Škoro i Grdović komentirali Prijović: 'Meni je to čudno..Odakle je krenulo, nitko ništa ne govori'

Sinoć je oko 13 tisuća zaljubljenika u hrvatsku glazbu slušalo naše glazbenike na koncertu Hrvatska u Frankfurtu, a na njemu je, među ostalima, pjevao i Mladen Grdović. U Süwag Energie areni tako se nakon trogodišnje stanke održala još jedna "hrvatska noć" za pamćenje.

Grdović je cijeli koncert pio samo energetska pića, a u pauzama od pjevanja komentirao je aktualne događaje, a s tim i koncerte Aleksandre Prijović u Areni Zagreb, piše Slobodna Dalmacija.

- Pet koncerata Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni? Meni je to čudno... Riječi nisam rekao jer sam Brenom i Bobom prijatelj i to odavno. I vidim da to djeca pjevaju... To, i da kupiš karte i da ih dijeliš, opet bi se doznalo. Znači, nije to. Odakle je krenulo, nitko ništa ne govori – pitao se Grdović i dodao:

- Ma nema, jaki su i gotovo. Pa vidite da mi više ne pjevamo u Njemačkoj po klubovima. Sve su uzeli narodnjaci. Svugdje, osim u Australiji i Americi. Ostalo je nas par zabavnjaka koji sviramo po Njemačkoj i to su nastupi tipa "Noći Croatije". Uđite u koji god hoćete disko, nema tu baš više izvođača zabavne glazbe - kazao je.

Kad se spomenuo Jasmin Stavros, odmah je zasuzio jer su Zlatko Pejaković, Stavros i on trebali zajedno pjevati na koncertu.

- Sa Stakijem smo Žlica (op.a. Zlatko Pejaković) i ja ovdje trebali otpjevati našu zajedničku "Na Božić mislim ja". Bože, kako mi fali... Pa one naše ćakule i zezancije na aerodromu. Znate koliko pjesama imamo zajedno?! Četiri, pet... Kako je otišao, Bože moj - rastužio se.

Osim njega, uspjeh Aleksandre Prijović komentirao je i Miroslav Škoro koji je također pjevao sinoć u Frankfurtu.

- Meni je jako žao što mi ne možemo napuniti zagrebačku Arenu toliko puta. Čuo sam svakakvih komentara, ali ako netko može napuniti neku dvoranu, nek je napuni. Ako je može napuniti pet puta, nema problema. Ono što se čini meni je da moramo više raditi, moramo pisati pjesme i moliti se bogu da to postane, na neki način, trend. Što je tome razlog? Mogli bismo sjesti pa o toj temi fenomenološki razgovarati. Možda ja nisam prava osoba za to - priznaje i dodaje: - Pitanje je kako bi gospođa Prijović prošla večeras ovdje, u Frankfurtu. Znači, svatko ima publiku na svojemu mjestu. Samo je pitanje je li na neki način u ovom trenutku to stvar trendova, a činjenica je da je ta vrsta glazbenog izričaja ušla u mainstream. Onog trenutka kad je ušla na HRT u Dnevnik, ona je u mainstreamu. To je jednostavno tako. I kad se nešto dogodi, a to ti se sviđa, onda ideš za tim, a ako ne, onda radiš nešto da nametneš neki drugačiji trend - zaključio je.

