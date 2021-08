Zavodnik iz 'Seksa i grada' vjenčao se sa seks-bombom iz 80-ih nakon skoro 20 godina veze

Glumac John Corbett (60) vjenčao se za Bo Derek (64), jednu od najvećih seks-bombi 80-ih, nakon skoro 20 godina veze. Corbett je lijepu vijest otkrio u CBS-ovoj emisiji "The Talk", a pokazao je i svoj vjenčani prsten.

- Vjenčali smo se oko Božić i ovo je vjerojatno prvi put da nismo pustili objavu u javnost, jako smo privatni ljudi. Svi naši prijatelji i obitelj su znali, no ovo je prvi put da je jedno od nas javno reklo nešto o tome jer zaista nismo imali priliku za to. Nakon 20 godina odlučili smo se vjenčati. Nismo htjeli da 2020. bude takva da će se svi osvrtati na nju i mrziti je... Željeli smo izvući nešto lijepo iz toga - rekao je glumac koji promovira seriju "Rebel", u kojoj igra lik Gradyja Belloa.

Corbett je publici širom svijeta postao poznat nakon uloge u seriji "Život na sjeveru", no najveću slavu imao je kao Aidan u "Seksu i gradu". Potvrđeno je kako će se njegov Aidan pojaviti i u novim epizodama popularne serije, koje se upravo snimaju. Njegova supruga postala je slavna još 1979., zahvaljujući ulozi u filmu "Desetka". Kao 20-godišnjakinja udala se za 30 godina starijeg glumca i filmskog producenta Johna Dereka te je bila u braku s njim dok nije preminuo 1998. od zatajenja srca u 72. godini. Bila je uvjerena da nakon toga više neće pronaći ljubav.

Bo i John upoznali su se dok je John još snimao seriju "Seks i grad" i njihova ljubav rodila se na spoju na slijepo.

- Bila je dodjela Oscara na koju sam trebala otići s prijateljicom, no od drugog prijatelja čula sam da i John ide i kako želi da mu budem pratnja. Pomislila sam da bi to moglo biti zabavno, pa sam pristala biti mu pratnja. Pokucao je na vrata moje hotelske sobe i bila je to ljubav na prvi pogled. Od tog trenutka luda sam za njim - on je šarmantan, zabavan i mlađi od mene - rekla je Bo za Johna.

Već 19 godina su zajedno i žive na ranču u Kaliforniji i vode povučen i miran život daleko od crvenog tepiha Hollywooda. Osim glumom, Corbett se bavi i glazbom. dosad je objavio dva albuma, a u pauzama od snimanja nastupa sa svojim bendom.

