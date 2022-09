Žanamari oduzima dah istreniranom linijom, u badiću okrenula guzu i istaknula zategnute noge

Pjevačica Žanamari Perčić (40) još je jednom fotografijom na Instagramu izazvala pomutnju među pratiteljima koji ne mogu vjerovati njezinoj istreniranoj liniji. Na novim fotografijama pozirala je u žutom kupaćem kostimu, a naglasila je duge noge i zategnutu stražnjicu.

- Najveći izazov u životu je otkriti tko si. Drugi najveći je biti sretan s onim što nađeš - napisala je pjevačica u opisu. Pozirala je okrenuta leđima u visokim petama, a istaknula je i tetovažu koju ima na lijevoj nozi.

"Prekrasna i ti i bikini", napisala joj je Nives Celzijus, dok joj je Renata Lovrinčević Buljan, bivša Miss Universe Hrvatske, napisala da je "sunce sjajno".

Perčić je u posljednje vrijeme često isticala koliko vježba i koliko vremena provode u teretani. Nedavno je o tome progovorila i u intervjuu.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa- ispričala je Žanamari za InMagazin te objasnila kako pazi na prehranu.

- Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nije to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava. Objasnila je i da ima celulita.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari.

