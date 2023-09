Žanamari još jednom pokazala fit figuru u badiću: Savršena fotka, izgledaš predivno

Ljeto još traje i uživanje u moru i kupanju najljepše je u ovom periodu, a dobro to zna i Žanamari Perčić koja je svoje obožavatelje počastila novom fotografijom s plaže. U crvenom kupaćem kostimu još jednom je pokazala kako zavidnu liniju ima te kako se redovito vježbanje u teretani isplati. - Savršena fotografija. Predivna si. Seksi! Izgledaš predivnom u ovom crvenom kupaćem kostimu. Tako elegantna. Uživaj - poručili su joj pratitelji na Instagramu gdje je prati preko 200 tisuća ljudi, a ona ih redovno časti svojim izazovnim fotografijama i hvali se brutalnom figurom.

Iako ju u zadnje vrijeme pratimo kroz fotografije i fitness videa na društvenim mrežama, a ona uglavnom samozatajno čuva svoje privatne misli, svoju obitelj i osjećaje podalje od javnosti, Žanamari se nedavno publici obratila s novom pjesmom „To sam ja“.





- Kad prođe previše vremena da ne napišem pjesmu osjetim da se u meni počne gomilati neka čudna i slojevita zbrka emocija koje se moraju posložiti. Baš kao što ponekad temeljito moraš posložiti ormare ili slike u mobitelu. U takvim momentima, poput erupcije vulkana, u mom životu se jednostavno mora dogoditi da iz mene izađe pjesma. Tako da je i 'To sam ja' svojevrsna erupcija dark strane mog viđenja ljubavi za koju još nisam naučila mora li biti toksična da bi bila prava, ali evo, čovjek uči dok je živ pa možda jednom naučim i ja. Do tad je najbitnije ostati svoja, snažna, neuhvatljiva za one koji te ne znaju pratiti, ponosna na sve verzije sebe pa čak i one koje ljudi osuđuju i ne razumiju. Od žena se očekuje previše žrtvovanja i ukalupljivanja te ako imalo iskaču iz stereotipa, bivaju na neki način kažnjavane. - rekla je predstavljajući novu pjesmu.

VEZANI ČLANCI

- No kad si toliko ozdravila u svojoj glavi, jednostavno prihvatiš da ćeš u pričama onih koji ne mogu dokučiti tvoju razinu mentalnog napretka uvijek biti negativac, pa im jednostavno samo kažeš - Jesam, to sam ja! - bez prevelikih rasprava i opravdavanja i u sebi im poželiš da i oni ozdrave. Ova pjesma se jednostavno morala dogoditi te vas puštam da ostatak priče iskusite kroz slušanje pjesme i gledanje spota. - ispričala je Žanamari povodom premijere spota za novu pjesmu „To sam ja“ u kojem je u kupaćem kostimu jahala konja. U zadnje vrijeme šuškalo se kako joj je brak u krizi, što je pjevačica demantirala, a zajednički rad sa suprugom Marijem Perčićem na ovoj pjesmi i spotu potvrda su kako nemaju problema u braku.

- Ja nisam mogla vjerovat kakve sam stvari i neistine vidjela i pročitala o sebi i tom svom odnosu, imam osjećaj da i kad kažem nešto pozitivno to se pretvori u negativno. Tako da sam o tome odlučila šutjeti ali moja šutnja ne znači da nemam šta za reći – imam ja mnogo toga za reći ali nemam volje za negativnu energiju pa radije ću ja malo šutjeti. Ova pjesma i ovaj spot je svojevrstan odgovor – dobar tim jednom dobar tim zauvijek - komentirala je nedavno glasine o razvodu za IN Magazin.

VIDEO Poznati hrvatski chef otkrio zbog čega je izabran na audiciji za Masterchef: Mucam, ćelav sam i nisam znao pričati...