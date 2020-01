Zadnji dani prije nego što postane tata: Ćorluka otkrio kako se priprema za očinstvo

Uskoro će pjevačica Franka Batelić Ćorluka i nogometaš Vedran Ćorluka postati roditelji, a hrvatska javnost nestrpljivo iščekuje vijest o dolasku prinove.

Par sitno broji do rođenja njihovog sina, a ovih dana se često hvale na Instagramu svojom svakodevnicom na kojoj fanovi mogu svjedočiti pripremama uoči poroda.

Danas je Vedran pokazao kako provodi posljednje trenutke prije nego što se ostvari u ulozi oca.

Foto: Instagram

- Momci u šetnji - stoji u opisu fotografije na kojoj nogometaš pozira s petogodišnjim psom Oskarom. "Charlie" je u sportskom izdanju sa širokim osmijehom prošetao najdražeg četveronošca, a fotografija je prikupila preko 25 tisuća lajkova.

Naime, bračni par je na Novu ostao doma,jer je Frankin termin sve bliži, pa se Čorluka od prošle godine oprostio samo objavom na društvenim mrežama.

'Sretna vam nova godina. Počinje igra čekanja', napisao je nogometaš i u hashtagovima dodao da je porođaj pitanje dana. Inače, pjevačica je ljetos objavila da je trudna, te da će roditi dječaka.

Njihova ljubav započela je u ljeto 2012. godine tijekom izlaska na popularnom Zrću. Dežurni dušobrižnici bili su uvjereni kako je riječ tek o ljetnoj aferi koja će potrati nekoliko mjeseci ne sluteći ni u najluđim snovima da će se naš uspješan nogometaš jednog dana skrasiti uz lijepu pjevačicu. Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv.

Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima, ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko. I u Frankinu životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života.

Svog je Vedrana često posjećivala u Moskvi, a kako bi se lakše prilagodila životu u Rusiji, pjevačica je s vremenom naučila ćirilicu i progovorila ruski. U srpnju prošle godine par se obvezao na vječnu ljubav, a raskošno vjenčanje održalo se na jednom imanju u Istri. Nedugo nakon vjenčanja Franka je priznala kako bi se voljela ostvariti u majčinskoj ulozi.