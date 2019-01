Vranješ potvrdio aferu: 'Jelenin suprug znao je za našu vezu'

Nakon što je u Srbiji izbila velika afera preljuba pjevačice Jelene Karleuše, koja je supruga Duška Tošića varala s njegovim kolegom, nogometašem Ognjenom Vranješom, prvi put u medijima ispričana je i Vranješova strana priče. Izvor blizak bosanskohercegovačkom nogometašu kazao je za Alo VIP kako je Duško Tošić znao za prevaru njegove supruge.

– Poslije godinu dana viđanja i veze zavoljeli su jedno drugo. Ognjen je vjerovao kako će Jelena kad-tad prekinuti s Duškom pa je svojoj suprugi Danijeli rekao da želi razvod i priznao joj sve. Kako je i Duško više od godinu dana znao za tu vezu, ali mu to nije smetalo jer je i sam imao ljubavnice, očekivao je da Jelena napravi isto što i on. Mjesecima je lagala i Ognjen je polako shvatio da od njezina razvoda neće biti ništa. U tom nekom razdoblju Duško je potpisao milijunski ugovor i Karleuša se potpuno promijenila. Odjednom je razvod bio nemoguća stvar i nije željela pričati o tome. Ognjena je to dotuklo i odlučio je prekinuti sve – kazao je izvor.

Veza je počela tako što je Jelena na Instagramu komentirala jednu Vranješovu objavu, a on nije mogao vjerovati da mu se javila upravo pjevačica. Dopisivali su se dva mjeseca, a odnos se razvijao mnogo brže nego što su planirali.

– Od samog početka između njih postojala je nenormalna privlačnost i bilo je samo pitanje vremena kad će to eskalirati. Jeleni je godila njegova pažnja, a on se trudio u svakom trenutku dati joj do znanja kako je ona za njega najprivlačnija žena te kako će učiniti sve da je osvoji – kazao je izvor za Alo VIP.

Prvi susret dogodio se prije dvije godine u Beogradu kada je Ognjen došao na pripreme.

Jedva su čekali da se vide. Jelena se bojala i bila je oprezna, ali nakon što je Duško otišao na pripreme, Vranješ je došao u Beograd i taj dan za oboje je bio presudan. Kad su probili led, više se nisu mogli suzdržati. Viđali su se posvuda, od Beograda do grada u kojem je igrao, poslije njezinih nastupa... nisu se odvajali. Njih je palila ta zabranjena priča i nitko ih nije mogao zaustaviti – rekao je izvor blizak nogometašu. Ipak, kad je Karleuša odbila tražiti razvod od supruga Duška, Ognjen je odustao. Afera je pukla kada je Karleuša njega nazvala fanom.

– Nikada nisam bio fan i nitko nikada nije mogao niti će moći tako da me predstavi. Duško je znao za moju i Jeleninu vezu, a ja ne želim više da budem dio ove priče. Dosta mi je svega – rekao je nogometaš za Alo.

