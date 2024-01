Vraćaju se Sting i Lenny Kravitz, a prvi put u Hrvatsku dolazi Ed Sheeran

Uzbudljiva glazbena godina je pred nama i u 2024. stižu nam poznata svjetska imena, a ulaznice za neke od tih koncerata već su rasprodane. Nakon uspješne koncertne 2023. godine u kojoj je hrvatska publika uživala u nastupima Depechea Modea, Florence + The Machine, Simply Reda, Bryana Adamsa, Robbieja Williamsa i Imagine Dragonsa i ova glazbena sezona će nam pružiti jednako dobar glazbeni užitak. Dobitnik 17 Grammyja i jedan od omiljenih umjetnika današnjice, Sting, vraća se u Hrvatsku, a održat će poseban koncert u sklopu svoje svjetske turneje u zagrebačkoj Areni 27. svibnja 2024. godine. Cijene ulaznica za njegov koncert kreću se od 49 eura do 110 eura koliko iznosi cijena ulaznice za VIP salon.

Na pozornici će se Stingu pridružiti njegov naelektrizirani rock-bend kako bi publici pružili dinamičan koncert prožet Stingovim najdražim hitovima koji objedinjuju njegovu slavnu karijeru – i kao člana benda The Police, i kao solo umjetnika. Koncert će, među brojnim drugim kultnim pjesmama, sadržavati i njegove bezvremenske klasike poput "Fields of Gold," "Roxanne," "Every Breath You Take," "Message in a Bottle". U pulskoj Areni 17. lipnja očekuje nas nastup Avril Lavigne koja u Hrvatsku dolazi na valovima uspjeha svog najnovijeg studijskog albuma "Love Sux" s kojim se vratila ranim punk korijenima i otvorila još jedno, možda i najhrabrije poglavlje svoje bogate karijere. Svi obožavatelji ove glazbenice koja je u svojoj karijeri prodala 40 milijuna albuma i imala osam nominacija za Grammy ulaznice mogu nabaviti po cijeni od 77 do 150 eura.

Nakon Avril u pulskoj Areni nas očekuje još jedna glazbena poslastica i to 3. srpnja kada će na ovoj pozornici nastupiti Simple Minds, legendarni škotski rock-bend predvođen Jimom Kerrom. Oni su prije dvije godine u lipnju nastupili na zagrebačkom stadionu Šalata pred 5000 fanova, a svi koji su propustili taj koncert i uživanje uz hitove poput "Don't You (Forget About Me)", "Alive & Kicking", "Belfast Child", "Promised You a Miracle", "Glittering Prize", "Waterfront", "Sanctify Yourself", "Someone Somewhere in Summertime", "Alive and Kicking" i druge, to mogu učiniti ove godine u Puli, a za taj užitak će biti potrebno izdvojiti od 48 eura koliko iznosi najjeftinija karta do 83 eura, što je cijena za najskuplju ulaznicu. U srpnju u Zagreb stiže Bruce Dickinson, frontmen Iron Maidena u sklopu turneje kojom predstavlja solo album.

Jedinstveni koncertni spektakl, koji je jedna od stanica nadolazeće velike svjetske turneje The Mandrake Project, održat će se 13. srpnja 2024. godine u Hali Zagreb. Bruce Dickinson najpoznatiji je kao pjevač kultnog britanskog benda Iron Maiden kojem se pridružio 1981. godine. Njegov prvi solo album, "Tattooed Millionaire", objavljen je u svibnju 1990., a zatim "Balls To Picasso" četiri godine poslije. Na drugom albumu Dickinson je prvi put počeo raditi s gitaristom Royem Z-om. Prije trećeg solo albuma "Skunkworks" (1996.) održao je turneju u ratom razorenoj i okupiranoj Bosni i Hercegovini. Cijene ulaznice za Dickinsonov koncert u Hali Zagreb iznose 45 eura.

U sklopu turneje Blue Electric Light Tour u pulskoj Areni će nastupiti legendarni Lenny Kravitz te se za ovaj koncert ulaznice prodaju po cijeni od 79 do 110 eura. U prodaji su i posebni VIP paketi ulaznica pa tako u paketu "Blue Electric Light Experience" kupac ima pristup privatnom baru s dva poklon-žetona za piće (pivo/vino/gazirana pića), u toj cijeni se nalazi i prodajni artikli Lennyja Kravitza dizajnirani posebno za kupce paketa Blue Electric Light, limitiranu ediciju postera turneje, ekskluzivni VIP poklon, posebnu koncertnu VIP ulaznicu za sjećanje, službenu VIP pločicu i vezicu turneje i za to je potrebno izdvojiti 376,78 €. Prvi put ove godine u Hrvatsku nam dolazi i Ed Sheeran.

Na zagrebački Hipodrom dolazi 10. kolovoza te u sklopu europske turneje u Zagreb dovodi svoju rekordnu '+ - = ÷ x' Mathematics turneju. Ulaznica za ovaj nastup ostalo je još malo i cijena im iznosi 89 eura, dok su one po cijeni od 74.90, 99,90 i 129,90 eura već rasprodane. Obožavatelje IN Music festivala razveselila je vijest kako će se festival ove godine održati, a dodatno veselje pobudio je i popis izvođača. Sredinom prosinca objavljeno je kako na festival dolaze rokeri Dogstar. Bend je osnovan početkom 90-ih godina kao projekt slavnog hollywoodskog glumca Keanua Reevesa na bas gitari i Roberta Mailhousea na bubnjevima, a dvojcu se naknadno pridružio Bret Domrose kao pjevač i gitarist, čime je era ovog alternativnog rock-benda započela. Njihov osebujan grunge izričaj donio je bendu pozitivne kritike i obožavatelje širom svijeta. Dogstar se tako pridružuje impresivnom programu INmusic festivala uz već najavljena imena The National, The Smashing Pumpkins, Hozier, Viagra Boys, The Gaslight Anthem, Sleaford Mods i Paola Nutinija.

