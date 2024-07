Vraćaju se Deadpool i Bubimir, a stiže i film o najvećoj glazbenoj prevari

Iako Zagreb ljetos vrvi od kulturnih i zabavnih događanja, ali i super koncerata, neki koji ovo ljeto neće provesti na moru ili u Austriji na nekoj planini pitaju se kako ispuniti svoja slobodna poslijepodneva nakon posla – po mogućnosti u klimatiziranom prostoru. Pa, uvijek postoji jedna odlična opcija – kino! A baš ovo ljeto u kina stižu brojni hitovi koje bi bilo šteta propustiti.

Iako smo svi navikli gledati filmove doma na Netflixu ili nekom od drugih streaming servisa, kino je i dalje sjajna prilika za izlazak i druženje. S prijateljicom, prijateljem, partnerom ili možda roditeljima, ruku pod ruku provesti vrijeme u kinu nikada nije loša opcija. A sve je više u svijetu trend da ljudi u kino idu sami, pa se pitamo – zašto ne? Pogotovo kada znamo da nemamo novca platiti svaki mjesec baš sve streaming servise na koje bi mogao doći neki hit film o kojem stalno slušamo, a ne želimo živjeti u ‘strahu od propuštanja’. Tako je nedavno u kina stigao film Maxxxine, posljednji u trilogiji Tya Westa.

Ako provodite vrijeme na Instagramu ili Facebooku, ali i TikToku, sigurno ste čuli za ranije uspješnice ovog redatelja X i Pearl. Horori su to u kojima glumi Mia Goth, glumica koja se nedavno mnogima popela na listi omiljenih. U toj trilogiji pratimo dvije žene, glumicu iz filmova za odrasle Maxine Minx i Pearl, ženu kojoj je najveća životna želja bila biti plesačica – no zapravo je opsjednuta seksom, mladosti i krije svoju nasilnu stranu. Pearl, koju glumi Mia Goth, ženski je serijski ubojica, dok je Maxine, koju također glumi Goth, jedina preživjela žrtva na kraju filma X. Ovaj put negativac koji ubija ljude koji imaju veze s Minx potpuno je druga osoba, ali u ovom tekstu nećemo vam otkriti tko je to. Ako niste ljubitelj horora i radije birate akcijske – već od ovog tjedna u kinima možete pogledati Marvelove junake Deadpoola i Wolverinea. Ako ste fan junaka iz stripova, ne moramo vam puno predstavljati ovaj film, no ako ćete to tek postati, jedan od najzabavnijih primjera u posljednjih nekoliko godina definitivno je Deadpool, kojeg igra Ryan Reynolds. U ovom će se filmu njegov lik suočiti s egzistencijalnom prijetnjom, a da se izvuče iz problema pomoći će mu Wolverine (Hugh Jackman).

Ako ste ipak više tip za romantične filmove, u kina 8. kolovoza stiže film Priča završava s nama. Adaptacija je to knjige polarizirajuće autorice Colleen Hoover. Voljeli je ili mrzili, svi su izgledi da će film polučiti veliki uspjeh pogotovo zato što glavnu žensku ulogu igra Blake Lively. Riječ je o ljubavnom trokutu i traumama iz djetinjstva, ali i teškim odlukama koje ljudi moraju donositi.

Zabavu za cijelu obitelj pak jamči crtani film Panda u Africi. Vi i vaši klinci možete pratiti putovanje malog Pande iz Kine u Afriku. On će pokušati spasiti svog otetog prijatelja zmaja Jielonga. A kad djeca konačno odu na spavanje, tu su još dva hit filma za odrasle. Ljubav i krvoproliće u kina stiže 1. kolovoza. U filmu se menadžerica teretane Lou zaljubljuje u Jackie, ambicioznu bodibildericu. U krvavom romantičnom trileru u glavnoj ulozi gledamo Kristen Stewart koju je proslavila Sumrak saga, a da ima potencijala za Oskar dokazala je, među ostalim, i ulogom u hvaljenom filmu o životu princeze Diane, Spencer. Jedan od najiščekivanijih uradaka ovo ljeto je film Sakupljač duša redatelja Oza Perkinsa, inače sina genijalnog Anthonyja Perkinsa najpoznatijeg po ulozi u filmu Psiho.

Neki ovaj hororac nazivaju najstrašnijim svih vremena, dok drugima nije jasno o čemu je u ovom uratku uopće riječ. No, ako je suditi po društvenim mrežama, mnoge je film dobro zabavio, a ponajviše Nicolas Cage koji je u kadru samo nekoliko minuta. On u ovom filmu igra ulogu koja je potpuno drukčija od onih u kojima smo ga navikli gledati, a njegovo lice sigurno će vas neko vrijeme progoniti u noćnim morama – bez obzira na to koliko se inače plašite hororaca. Pred kraj kolovoza u kina stiže novi film iz serijala Vrana. Erica Dravena ovaj put glumi Bill Skarsgård. Malo smo skeptični oko ovog projekta, jer ovdje Eric izgleda kao crna verzija Jokera kojeg je Jared Leto glumio u filmu Odred otpisanih. No, to ne znači da mu nećemo dati priliku da nam dokaže suprotno, jer je bio briljantan kao negativac u filmu Ono.

A pred kraj ljeta stiže još jedna poslastica – novi nastavak Bubimira. Brojni milenijalci odrasli su gledajući uratke Tima Burtona, a jedan od mnogima omiljenih upravo je Bubimir. Na televiziji smo u devedesetima mogli gledati i crtanu seriju u kojoj je glavni lik ovaj duh, stručnjak za bioegzorcizam. Kakve će spačke priuštiti ljudima s kojima dolazi u kontakt još trebamo vidjeti, jer, srećom, u najavi nismo uspjeli vidjeti nikakve kadrove iz kojih bi nam bilo potpuno jasno što će se točno dogoditi i kakve će sve ludorije i trikove izvoditi. U glavnoj ulozi ponovno je Michael Keaton, a vraća se i Winona Ryder kao Lydia Deetz. Zvjezdanu ekipu čine i Jenna Ortega iz serije Wednesday, koja glumi njezinu kćer Astrid, te Monica Bellucci, Willem Defoe, Danny DeVito i Catherine O’Hara. Ni ljubitelji glazbe neće ostati kratkih rukava, jer 12. rujna u kina dolazi film o grupi Milli Vanilli, jednoj od najvećih prevara ikad u glazbenoj industriji. Film već ima pozitivne ocjene na IMDb-u (7.2/10) pa vjerujemo da neće biti jednako razočaravajuć kao uradci o Bobu Marleyju i Amy Winehouse.

Inače, film se zove po njihovu najvećem hitu “Girl You Know It’s True”, a režirao ga je njemački redatelj Simon Verhoeven.