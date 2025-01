Voditeljica showa 'Ljubav je na selu' ima dečka: Vidjet ćemo je li gospodin savršeni

Voditeljica Anita Martinović u showu "Ljubav je na selu" pomaže farmeri da pronađu svoju srodnu dušu i upoznaju idealnu partnericu. Prije nekoliko mjeseci kad smo razgovarali s Anitom i pitali smo je ima li ona udvarača. - Hahaha, sad biste vi sve znali! Udvarača uvijek ima, ali moram malo kritizirati današnje momke, jer mnogi su hrabri i jaki na riječima, ali kad su u pitanju djela, tu malo štekaju. Najbolje i najvrjednije stvari ne događaju se preko noći. Danas bi svi nešto instant i na brzinu. I onda se čude što ne potraje. - rekla nam je tada voditeljica, a u međuvremenu je pronašla partnera. Kako piše Story na otvaranje muzeja ‘HaHaHouse’ u Zagrebu došla je u društvu dečka, a na temu nove ljubavi rekla je sljedeće:

- Sve je pod kontrolom. Vidjet ćemo je li ‘gospodin savršeni. Prije nego je postala voditeljica "Ljubav je na selu" Anita je sudjelovala u showu "Gospodin savršeni" u kojem nije kliknula sa Savršenim, a mi smo je nedavno pitali ima li namjeru ponoviti iskustvo sudjelovanja u "Gospodinu Savršenom" i tko je za Anitu Martinović Gospodin Savršeni te kakve kvalitete mora imati njezin idealan muškarac?

- Super mi je bilo to iskustvo i vjerujem da će ekipi ove sezone u Grčkoj biti mrak! A moj gospodin savršeni bi trebao biti jedan onako kompletan muškarac. Bilo bi lijepo da je ugodan oku, visok, plećat, što bi rekli moji Slavonci, pa onda već i ptice na grani znaju da volim tamnopute frajere, a posebno simpatiziram dobar brk i bradu. To mi je baš jako privlačno na muškarcima. No sve te fizičke osobine padaju u drugi plan ako nema duše i karaktera. Vidjeli ste da se ja puno smijem pa mi je humor dosta bitna stavka u životu, jer izgled prođe, a treba netko da te nasmijava do kraja života. Kao i svaka žena, voljela bih da se mogu na tu osobu osloniti, da mogu na njega računati, da smo tu jedno za drugo kako god bilo. Lijepo je da taj Savršeni zna i hoće koješta po kući i poraditi i popraviti i onda je to dobitna kombinacija - rekla nam je Anita.

Voditeljski angažman donio joj je i slavu i popularnost i gledatelji je često prepoznaju na ulici ili joj se jave porukama na društvenim mrežama. - Uglavnom me zamole za fotku za svoje bližnje doma, onda se razvesele ako im predložim da snimimo i neku videoporukicu, a meni je sve to slatko i simpatično i ako mogu nekoga na taj način razveseliti, zašto ne - kaže Anita o svojim obožavateljima.