Voditelji ovogodišnje Dore: Duško Ćurlić, Maja Ciglenečki i Anja Cerar otkrivaju što nas očekuje tijekom tri večeri

Dijeli nas samo tjedan dana od trenutka kada ćemo saznati tko će Hrvatsku predstavljati na Euroviziji koja se ove godine održava u Malmöu. Sljedeći tjedan očekuju nas dvije polufinalne večeri koje su na rasporedu u četvrtak 22. i u petak 23. veljače. U obje večeri gledatelji će moći čuti po 12 pjesama, a 16 najboljih ići će u završnicu u nedjelju 25. veljače. Sve će tri večeri biti u izravnom prijenosu na Prvom programu HRT-a od 20.15 sati. Voditelji prve polufinalne večeri bit će Maja Ciglenečki i Duško Ćurlić, a Dušku će se u drugoj večeri na pozornici pridružiti Anja Cerar. Finale Dore 2024. vodit će sve troje voditelja koji su nam otkrili kako teku pripreme za ovaj važan glazbeni događaj.

– Pripreme idu svojim tempom, od sastanaka, razgovora, pitanja i odgovora, odabira garderobe, prvih grubih verzija scenarija. Uskoro ulazimo u studio "Anton Marti" pa će krenuti finalizacija i "fino brušenje". Danas je taj naš najveći Studio 10 ponos HRT-a, a još tamo 2001. godine Bojana Gregorić Vejzović i ja vodili smo našu prvu zajedničku Doru u tom studiju dok je još bio u betonskom izdanju. Dobra sjećanja imam na taj izbor, na kolegicu, orkestar, pjesme. Ide vrijeme – prisjeća se Duško Ćurlić iza kojeg je dugogodišnje iskustvo vođenja ove važne glazbene manifestacije pa smo ga upitali koliko su se Dora i Eurovizija promijenile tijekom svih tih godina.

– Iza mene je više od 15 vođenja finala Dore, tako nekako. Iskreno ne brojim, ali znam da smo kolega Mirko Fodor i ja najviše puta vodili taj izbor. A Dora, kao i gotovo sve, mijenja se iz godine u godinu. Mijenja se glazba, način prezentacije, poruke koje se šalju. Svako vrijeme nosi svoje, naravno. Ipak ne treba zaboraviti da je ovo izbor za Pjesmu Eurovizije, s naglaskom na pjesmu, što se često zaboravlja. Tu je i velika mogućnost da se predstavite zaista milijunskom auditoriju i pokušate nešto napraviti globalnije. Ako gledamo Eurosong, mnoge zemlje ulažu veliki novac u promociju iz raznoraznih razloga. Uz samu pjesmu tu je i jedna puno šira kampanja i platforma za prezentaciju – objašnjava nam Duško. Kaže kako je tijekom svih tih godina na Dori bilo smijeha i suza o kojima bi se dalo pisati i pisati i dodaje kako je na svim Dorama jedna stvar zajednička.

– Kako se bliži finale, tako je gotovo svima sve više stalo, a ako stanete jednom na pozornicu Eurosonga onda se iz nekog razloga ponovno tamo želite vratiti. Mnogo je primjera za to i kod nas i izvan naših granica – kaže nam voditelj. Sve pjesme s ove Dore je preslušao i ističe kako kao voditelj nema taj privilegij isticati bilo kojeg izvođača i odgovara nam na pitanje iznenađuje li ga interes javnosti za Baby Lasagnu?

– Normalno je da se interes javnosti uvijek fokusira na nešto ili nekoga. Doru "nitko" ne prati, a svi znaju sve o njoj i to je tako. Što se natjecatelja tiče, svatko na svoj način pokušava skrenuti pozornost na sebe i svoj nastup. Dobro je kad iza toga stoji kvalitetna pjesma ili ideja. Uglavnom, svima puno sreće na Dori – poželio je Duško, a uputio nas je i u promjene u pravilima glasanja.

– Promjena je da će u polufinalima isključivo gledatelji svojim glasovima odlučivati tko ide u finale. Iz svakog polufinala ide po osam pjesama. U finalu će odlučivati 50:50 gledatelji i žiri, a ako bude izjednačeno, na Euroviziju ide onaj s više glasova publike. Ima još nekih promjena jer uključit ćemo i inozemne žirije. Vjerujem da će biti zanimljivo. Od prošle godine tako je i na izboru za Pjesmu Eurovizije, također u polufinalima odlučuje samo publika ii nekako se čini, bar meni, da su i ta polufinala realnija u rezultatima. Tako je i naš Let 3 prošao u finale prošle godine u Liverpoolu – objasnio nam je Duško. Pitali smo ga i imali kakav savjet za kolegice Maju i Anu te što je najvažnije kada su u pitanju projekti poput ovog gdje sve ide uživo.

– Nisam vam ja čovjek od savjeta. Kolegice uvijek apsolutno poštujem, a radio sam s mnogima. Individualno je kako čovjek doživljava svoju šansu i svoju odgovornost i koliko uživa u ovome poslu. Ovo je predivno iskustvo koje će kolegice Maja i Anja dobiti i vjerujem da ćemo zajedno odraditi dobar posao. Budimo ozbiljni, ipak je ovo zabavni program – kroz smijeh je kazao Duško. Maji Ciglenečki Dora nije nepoznanica jer je godinama sudjelovala u projektu kao prezenterica ocjena zagrebačkog žirija, a sada je i u ulozi voditeljice.

– Sretna sam što mi je vodstvo Dore ukazalo povjerenje i pružilo priliku da se okušam u novoj ulozi. Ovo je izazov kojem se iskreno veselim – veli nam Maja i dodaje kako se pripreme zahuktavaju te su na redu čitanja prvih verzija scenarija, dogovori o odjevnim kombinacijama i tehnički detalji. Kaže kako treme za sada nema, samo pozitivnog uzbuđenja. Kada se Maja prošle godine na Euroviziji javili iz zagrebačkog studija i objavili glasove našeg žirija mediji u susjedstvu u superlativima su se raspisali o njoj, a Maja nam otkriva godi li joj to i kakav je osjećaj kada zna da je gledaju stotine milijuna gledatelja.

– Ruku pod ruku s ovom vrstom posla ide i povremeni interes medija. Naravno da mi je drago pročitati kakav kompliment, ali ne pridajem tome puno pozornosti. O broju gledatelja nikada ne razmišljam! Svaki se zadatak trudim odraditi maksimalno profesionalno i korektno bez obzira na to sjedi li publika preda mnom ili prati putem malih ekrana, bila brojna ili ne – kaže nam Maja koju inače gledamo u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska". Kakva se kemija stvorila između voditelja i što gledatelji mogu očekivati od njih ove godine, pitamo Maju.

– Anju sam upoznala tek kada su nam obznanili vijest da ćemo obje raditi na ovogodišnjem projektu. Zajednički kolege za nju imaju samo lijepe riječi, a i moji prvi dojmovi su isključivo pozitivni tako da uopće ne sumnjam da ćemo uživati u intenzivnom druženju i pripremama koje su pred nama. Duško mi je privatno jako drag, a njegov rad pratim otkako znam za sebe. Nedavno smo imali prvu priliku za suradnju, i to na dodjeli nagrada Cesarica. Tada sam vidjela i iz druge perspektive da se radi o velikom profesionalcu s kojim je iznimno ugodno raditi – kaže Maja. Anja Cerar, novinarka i voditeljica emisije "Art à la carte", kaže kako ju je ugodno iznenadio poziv da se pridruži Maji i Dušku na Dori. Pitamo je ima li tremu zbog vođenja uživo i je li bilo teško prilagoditi se ovom formatu i tipu vođenja koji se razlikuje od emisije "Art à la carte" ?

– U odnosu na Doru, emisija "Art à la carte" prilično je drugačiji format, mozaik o kulturi s fokusom na razgovore, ali također se često odvija uživo. Iz voditeljske perspektive najbliže su tom formatu za mene bile emisije na "Sunčanoj strani Prisavlja". Rijetko sam u isključivo voditeljskoj, a ne i uredničkoj ulozi pa je i s te strane pristup drugačiji. Isprobati različite dinamike uvijek je zanimljivo! – kaže Anja. Dodaje kako Doru i Eurosong prati oduvijek i kaže kako su obje manifestacije jedinstveni fenomeni — glazbeno, scenski, sa svime što ih prati. – Privlačna mi je upravo ta jedinstvenost, spoj različitih žanrova, osebujnih izričaja i namjera – kaže Anja i dodaje kako se maksimalno oslanja na savjete Duška i Maje koji već imaju iskustva s Dorom i Eurosongom.

– Uz sve profesionalne talente i znanja, prije svega su dragi ljudi, a to je na kraju najvažnije za dobru atmosferu – kaže nam Anja i na pitanje strahuje li od kritika gledatelja odgovara: "Interes javnosti primarno je na Dori, to nije toliko iznenađujuće. Ne strahujem posebno od kritika, one su uvijek dobrodošle i sastavni dio posla. Također, fokus Dore je na izvođačima, mi smo samo podrška!

