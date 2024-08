Voditelj Radio Dalmacije ima svoj bend i kolekcionar je glazbe u svim formatima: 'To je moja velika strast'

On nije samo radijski voditelj, on je i glazbenik, a velika je zanimljivost ta što je još kao dijete stajao ispred radija i čekao kada će zasvirati neka njegova omiljena stvar. I nije slušao bilo koji radio, nego Radio Dalmaciju, a na kojoj danas i radi. Luka Matošić zanimljiv je i inspirativan sugovornik, a za Ekran Večernjeg lista govori o svom profesionalnom putu, zanimljivostima iz etera, glazbi kao najvećoj ljubavi, ali i onim drugima te podršci koju neizmjerno crpi od roditelja i djevojke...

Voditelj ste na Radio Dalmaciji. Koliko dugo radite u eteru i kako je zapravo počeo vaš profesionalni put?

Moj profesionalni put na radiju počeo je poprilično spontano. Nakon fakulteta godinama sam radio u drugim branšama i, iskreno, nisam se nigdje istinski pronašao. Taman prije početka pandemije na Radio Dalmaciji je bila audicija za producente/voditelje i sjećam se da sam pomislio - nemaš što izgubiti, prijavi se. Testiranje sam odradio, ali ubrzo smo ostali zaključani doma, na distanci i mislio sam da nikad neću dobiti taj poziv. Kad su nakon ljeta stvari počele izgledati bolje i sve se malo pokrenulo, dobio sam poziv za probni rad i doslovno sam nakon jedne smjene shvatio da je ovo posao za mene. Možda zvuči malo čudno, ali odmah mi se svidio način rada, jako dinamično i kreativno. Prve dvije godine sam radio kao producent i mislim da je to bila najbitnija stvar za moju radijsku karijeru jer sam tu, ono što se kaže, ispekao zanat i odlično me pripremilo za posao u eteru koji s velikim zadovoljstvom radim posljednje dvije godine.

Je li radio vaša najveća ljubav?

Moja najveća ljubav u životu oduvijek je bila glazba i mislim da me ta činjenica cijeli život pripremala za ovo gdje sam sada. Radio sam oduvijek volio, bila mi je to comfort zona, pogotovo Radio Dalmacija uz koju sam odrastao. Od malih sam nogu opsjednut glazbom, a sve je počelo tako što bih s praznom audio kazetom sjedio uz radio i čekao da mi naleti neka pjesma po guštu, davno prije streaming servisa i svih ostalih ludila moderne tehnologije. Zato mi je neko vrijeme doslovno bilo nadrealno što radim na Radio Dalmaciji, mojoj najdražoj stanici. Morao sam se često podsjećati da je to stvarnost. Sada kad malo provrtim film unazad - sve je baš kako treba biti.

30.06.2023., Split - 63. Festival zabavne glazbe Split 2023. Vecer mladih izvodjaca. Buza Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kako izgleda jedan vaš radni dan na Radio Dalmaciji?

Gotovo svaki radni dan kreće uz jednu šalicu jake crne kave i s velikom dozom znatiželje! Prvo pripremim glazbu za taj dan, a onda zajedno s producentom krenem u realizaciju programa. Ono što je meni osobno najbolji dio - nikad ne znaš kakva će smjena na kraju biti. Mi se svakodnevno kotrljamo kako se kotrlja svijet oko nas i to je ujedno ono najljepše, ali i najteže u ovom poslu. Mislim da je za rad na radiju jako bitno odvojiti privatno od poslovnog i kad ti dođe smjena zaboraviti sve osim sljedećeg ulaza u eter koji te čeka. Nama radni dan nikad ne prestaje, onaj radijski dio mozga je uvijek u nekom dijelu uključen i stalno razmišljaš o sljedećem danu i sljedećoj smjeni.

Koliko je teško, ili pak izazovno, danas jednom mladom novinaru dobiti posao na radiju?

Definitivno ima prilika okušati se u ovom poslu, ali ono izazovno je - opstati na ovakvom radnom mjestu. Svakako trebaš imati mentalne snage, jer ako dođeš na radio i misliš se kao "ajde od 8 do 4, ja ću odraditi svoje i onda prst u uho", gadno se varaš. Nikad se ne zna što donosi novi radni dan, nekad predivne stvari, a nekad smjene budu teške i u takvim trenucima treba ostati smiren i profesionalan. Osim toga, važno je da ste u eteru netko tko svojim slušateljima olakša dan, izmami osmijeh na lice i pokaže kako na vas mogu računati u svim životnim situacijama.

Jeste li ikada doživjeli neku neugodnost sa slušateljem na radiju i kako izbjeći takvu situaciju u eteru?

Naravno da je bilo neugodnosti, pogotovo u početku dok si još jako zelen i nesiguran pa ti svašta izleti. Meni su jako često usta malo brža od mozga, ali opet s druge strane mislim da mi je to i prednost. Važno je sve izbalansirati, svaka smjena donosi novo iskustvo i nove pogreške, pretpostavljam da je tako na svakom poslu. Nastojim ne bježati od svojih pogrešaka i ako nešto gadno pogriješim, pokušam to okrenuti na šalu, naravno uvijek na svoj račun. Ego u takvim situacijama treba ostaviti u ladici.

Foto: Radio Dalmacija

Tko vam je od kolega najveća podrška i s kim ispijate kave na pauzi?

Ne bi baš bilo pošteno nekoga posebno izdvojiti. Stvarno se dobro slažem sa svim kolegama. Normalno, s nekima si malo bliži, ali sa svima mogu popiti kavu. S druge strane, ako ćemo iskreno, često volim sam otići na kavu, pogotovo prije ulaska u eter jer ako brbljam pola sata non stop na kavi neće mi ništa ostat za eter.

Koje je sve kvalitete potrebno imati kako bi vas publika zavoljela?

Prvo i osnovno treba biti iskren. To je nekad puno lakše reći nego napraviti, pogotovo dok si još na samim počecima. Treba ti dosta rada i utakmica u nogama da bi mogao svoju pravu osobnost podijeliti s ljudima, ali kad dođeš do te razine, onda sve ide lakše. Kada je osobnost u pitanju, mislim da ovo nije posao za introverte, naprosto moraš imati tu "lajavu" i znatiželjnu crtu jer će bez toga biti jako teško kad se upali mikrofon.

VEZANI ČLANCI:

Kako izgledaju vježbe glasa za rad na radiju i je li baš svatko može raditi u eteru?

Na glasu se radi svakodnevno, to je sastavni dio svake smjene. Može li baš svatko raditi u eteru? Može, naravno. Samo mora biti talentiran. Također, dodao bih da je ovo posao koji moraš nekako osjetiti, vrlo brzo postane jasno jesi li za to ili nisi.

Dakle, možemo li reći da je glas vaš X faktor?

Glas je definitivno jako bitan, ali mislim da su osobnost i toplina koju slušatelji mogu osjetiti ono najvažnije. Kada se vaši slušatelji s vama mogu poistovjetiti u ružnim i u lijepim situacijama, to je onda znak da ste na pravom putu. Naravno, kada radiš ovakav posao, do zadnjeg dana radnog vijeka zapravo učiš. Smatram da je najveća greška pomisliti kako imaš sve konce u rukama, e onda obično stvari krenu u krivom smjeru.

FOTO Luka Matošić radijski je voditelj na Radio Dalmaciji

Jesu li roditelji ponosni što ste radijski voditelj? Tko vam je iz obitelji najveća podrška?

Jako ponosni. Roditelji, djevojka i cijela ekipa, uz mene su od prvog dana. Kod nas doma oduvijek svira samo Radio Dalmacija. Mislim da je cijela ova priča posebno značajna mojim roditeljima koji su presretni što sam se negdje profesionalno pronašao. Nakon ovog posla jako mi je teško zamisliti kako radim bilo što drugo, radio je definitivno postao veliki dio mene i teško bi ga se odrekao.

Kad Luka ne radi, što zapravo radi? Kako se opuštate i imate li neke hobije?

Kad Luka ne radi, uvijek radi nešto drugo. Moglo bi se reći da sam jedan od onih ljudi kojima je teško mirovati. Uvijek nastojim svoje slobodno vrijeme ispuniti što kvalitetnije. Već sam spomenuo, cijeli se moj život vrti oko glazbe. Godinama sam pjevač benda Buža u kojem sviramo zabavni dalmatinski punk rock. S ekipom iz benda stvaram glazbu i zajedno pišemo tekstove za pjesme. To mi je najdraži dio cijele naše priče. Trenutno smo u pripremi materijala za novi album. Osim pjevanja, veliki sam kolekcionar glazbe u svim formatima, stoga je poštar s novim paketima na vratima gotovo svakodnevno. Ukratko, po stanu doslovno iz svakog kantuna ispadaju CD-ovi i ploče! Sreća moja, imam dobre susjede koji preuzimaju pakete dok me nema, a i moja djevojka zna da mi je to velika strast pa tolerira moju stalno rastuću glazbenu kolekciju.

VIDEO: Nedavno se oženio Matija Cvek, zasjao je u ružičastom odijelu