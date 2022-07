Vlatka Pokos otkrila da se ne vraća u Kanadu: 'Volim provocirati malograđane, pa uzbuđenja ne nedostaje'

Voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos (52) i dalje boravi u Dalmaciji, a čini se da se više nema namjeru vraćati u Kanadu. Kako je kazala u razgovoru za Story, o tome razmišlja već duže vrijeme.

- Život me naučio da ništa nije definitivno, ali istina je da sam već dulje planirala povratak u Europu. Iako Kanadu i dalje smatram fantastičnom zemljom s najljubaznijim ljudima na svijetu, ipak sam bila usamljena, što nikada nisam skrivala. Ni klima nije najbolja u usporedbi s našom, to su dva najveća razloga. Nedostajao mi je moj život, prijatelji, pa i javni posao - koliko god ponekad bio neugodan i težak - rekla je Vlatka i dodala kako je tome pomoglo i sudjelovanje u "Plesu sa zvijezdama".

- Moram reći da je moje preseljenje u Kanadu bila jedna od najvažnijih odluka u životu. Bit ću iskrena, proplakala sam dvije godine u Kanadi, bilo mi je strašno teško, ali nisam odustala. Sazrela sam u svakom pogledu proteklih šest godina i puna sam pozitivne energije i ideja. Stekla sam kanadsku diplomu, usavršila svoj engleski i naučila puno o tome kako funkcionira biznis u pravom kapitalizmu. Mislim da svoje znanje i iskustvo mogu implementirati u hrvatski turizam jer kod nas definitivno nedostaje edukacije u ophođenju s klijentima - kazala je Pokos koja sad računa na voditeljske angažmane. Kazala je i kako je svjesna da su ljudi oduvijek na nju burno reagirali.

- Mislim da je to zato što sam hrabra i iskrena, a to ljude uvijek intrigira. Čak i oni kojima nisam draga to moraju priznati. Mislim da ljudi vole one koji se nikada ne predaju i uvijek ostaju svoji, a mogli bismo reći da sam takva. Oni koji me vole osjećaju moju toplinu i ljubav za sve ljude jer je imam u beskrajnim količinama. Uz to, volim provocirati malograđane pa uzbuđenja nikad ne nedostaje. Ničega se ne bojim. Mislim da ljude privlači moja energija. Moje fotografije u kupaćem kostimu sigurno ne odmažu! - samovjereno je rekla Pokos i osvrnula se na komentatore koji joj zamjeraju jer nema muža.

- Većina nema hrabrosti živjeti vlastiti život onako kako želi, većina se uklapa u društvene norme, što je potpuno u redu. Ono što nije uredu jest osuđivati one koji drukčije razmišljaju i imaju drukčije životne okolnosti, poput mene. Očito nisam predodređena za neke ‘normalne’ životne situacije, obitelj i djecu. To je jednostavno tako, možemo analizirati zašto. Odlika našeg društva jest osuđivanje drukčijih, na tome moramo raditi. Manje osuđivati, a više učiti i pokušati razumjeti i one koji su drukčiji. U Kanadi sam se potpuno riješila osuđivanja, nastojim razumjeti ljude. Vjerujte, život je puno ljepši kad tako razmišljate, a možete postići i neke zanimljive efekte kod drugih ljudi. U mojim je godinama brak posljednji na listi prioriteta, a na mojoj ni prije nije visoko kotirao. Trenutačno me isključivo zanimaju posao i uživanje u životu - kazala je Vlatka i dodala da ima puno mladih udvarača ali nije u vezi.

VIDEO: Klapa Samoana: 'Mišo je legenda. Bili smo u New Yorku s Hrvatima kad je on imao koncert na Poljudu'