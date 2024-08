Vlatka Pokos oglasila se nakon glasina da je prekinula s Holjevcem: 'Mislio je da može imati kontrolu'

Vijest da je veza popularne bivše voditeljica i pjevačice Vlatke Pokos i Većeslava Holjevca na klimavim nogama nakon samo nekoliko mjeseci veze, malo je reći da je iznenadila javnost. A onda su prošlog mjeseca podjednako iznenadile glasine da je njihovoj ljubavi došao kraj...

Iako je ne tako davno 54-godišnja pjevačica blistala zbog nove ljubavi, prošlog mjeseca je devet godina mlađi tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza dao naslutiti da je veza u krizi. - Ajoj, ne bih o tome. Vidjet ćemo je li gotovo. Znate kako to bude, nikad se ne zna. Nije gotovo kad je gotovo - kazao je Većeslav pa otkrio jesu li u pitanju samo nevolje u raju. - Pa dobro, hajdemo to tako nazvati. Ja sam sad puno po putovanjima, evo me sad u Budimpešti na ragbi turniru tako da malo se možda zbog toga otelo kontroli - kazao je za Slobodnu.

Na društvenoj mreži Instagram Vlatka je sada zaintrigirala obožavatelje posljednjom objavom. Na svom je profilu podijelila video s porukom - Mislio je da može imati kontrolu nad mnom - glasio je citat.

Podsjetimo, Vlatka je u travnju za Story otkrila da uživa u vezi s bivšim ragbijašem te priznala da se ljubav nije rodila iz dugogodišnjeg prijateljstva, već naprotiv, bila je to fatalna ljubav na prvi pogled. - Nemam više razloga to skrivati. Da, jako sam zaljubljena i to je razlog mog povratka u Zagreb - rekla je tada. - Fatalni susret se dogodio na aerodromu i bilo je potpuno neočekivano. Čak sam nedavno izjavila da neću više živjeti u Hrvatskoj, no onda sam upoznala njega... Eto, jako sam zaljubljena, što se nadam i vidi - dodala je atraktivna Vlatka.

