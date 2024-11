Vivien o fatalnom Talijanu kojeg je upoznala u Crnoj Gori: 'Volim starije muškarce, ulovio je premiju!'

Vivien Kurtović mnogima je poznata kao kandidatkinja RTL-ove reality emisije "Ljubav je na selu", no okušala se i u glazbenom spektaklu "Superstar". Toni je nju izbacio kao prvu natjecateljicu na svojoj farmi, no mladoj Novosađanki njegova odluka nije zasmetala.

Ovog ljeta posvetila se snimanju glazbe, a kako je otkrila za net.hr. našla je i novu ljubav.

- Lijepo sam se provela te sam upoznala brojne divne i drage ljude s kojima sam i dalje u kontaktu. I mogu reći da me nekako ta emisija usmjerila dalje ka životu i izboru svojih partnera te prijatelja, kazala je.

Vivien je ovo ljeto obilježio poseban muškarac kojeg je upoznala u Crnoj Gori. Misteriozni Talijan odmah je osvojio mladu glazbenicu te je njihovu vezu ovjekovječio prstenom, no još uvijek nije riječ o prosidbi.

"Na njegov šarm sam pala kao što kruška padne s grane. Dobila sam prelijep poklon i osjetila sam da je to jako lijepa ljubav i odmah su mi zaigrali leptirići u trbuhu. Prosidba? Vidjet ćemo što Bog da i kako se budu zvijezde na nebu poklopile", objasnila je.

Njen novi muškarac stariji je 19 godina, no veća razlika u godinama Vivien ne predstavlja problem.

"Volim starije muškarce. Klinci su malo neozbiljni, a 19 godina razlike meni apsolutno ne smeta, godine su samo broj. Mogu reći da je ulovio premiju!", otkrila je.

Par trenutno živi odvojeno na velikoj udaljenosti, ali pokušavaju održati bliskost i povjerenje.

Inače, Vivien je nedavno izdala i pjesmu "Gori Balkan", a nada se i nastupu na Euroviziji. U razgovoru za RTL.hr otkrila je da ju je upravo nova ljubav inspirirala za novu pjesmu.

U Crnoj Gori na moru sam upoznala svoju ljubav, zaljubila sam se na prvi pogled i osjetila sam sve čari mora i sreće u ljubavi. Divan je. Pruža mi punu podršku i ljubav", dodala je.

Osvrnula se na Tonijevu obitelj. "Zaista smatram da je meni Tonijeva obitelj dala punu podršku, jako sam ih zavoljela, jako su ugodni ljudi i želim im sve najbolje u životu, a što se tiče Valentine i Tonija, pa neka imaju mirne noći. Imala sam i ja mirne noći. Imala sam i miran let do Crne Gore, tamo me je Amorova strelica pogodila i snimila sam pjesmu i spot, upoznala sam fatalnog frajera, svojim me je pogledom zaveo", ispričala je Vivien.

Komentirala je Valentininu izjavu da je imala najmirniju noć s Tonijem otkad je Vivien otišla. "Što se događalo poslije mog odlaska s farme me ne zanima, a još manje da li je Valentina imala mirnu ili burnu noć", zaključila je.

