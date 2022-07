Vitomira Lončar javila se s novostima: 'Od ponoći je počeo novi lockdown'

Glumica Vitomira Lončar (63) već šest godina sa suprugom Ivicom Šimićem (69) živi u Kini nakon što je morala u prijevremenu mirovinu. Vitomira sada na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svakodnevnog života, a sada je s pratiteljima podijelila kako je došlo do novog zatvaranja zbog pandemije koronavirusa.

-I što reći…. uspjeli smo održati generalnu probu. Od ponoći je počeo novi lockdown, studenti su evakuirani iz kampusa. Kaže moj Adizes: 'Ne uzrujavaj se zbog stvari koje nemaš pod kontrolom'. I ti je to. Jesam li dala sve od sebe? Bome, jesam. Idemo dalje. Nakon 84 dana napornog rada na predstavi 'Holidays in Xi’an', buđenje s 0 obveza. I to je život'- poručila je.

Vitomira je nedavno nasmijala pratitelje anegdotom koja joj se dogodila na ulici. Na Instagram storyju podijelila je fotografiju na kojoj je pokazala reakciju bebe kada vidi bjelkinju.

-Ono kad kineska beba vidi stranca... Uvijek ista reakcija- napisala je uz fotku djeteta koje plače i sebe kako se skriva iza drveta.

Lončar na društvenim mrežama često dijeli objave iz Kine među kojima su i razlike u kulturama pa je tako nedavno otkrila kako se maske nose i unatoč visokim temperaturama.

-I tak je danas u Xi’anu 42.9 stupnjeva. Ja imam teambuilding i nemam izbora. Moram van. Šešir na glavu, zaštitni faktor 50, termosica s vodom u ruksak i ajmo. Kaj mi fali? Maska! Na tu vrućinu nemrem stavit masku! Kinezi se čude kak se tak nezaštićena ufam hodat po cesti (imamo 0 slučajeva zaraze), a ja se čudim kak opće dišu pod tim maskama??? Svaki dan nove okolnosti i nove kulturne razlike. Uči, Vita, uči i piči dalje-napisala je glumica.

Podsjetimo, Vitomira nam je u velikom intervjuu otkrila da je iznos njene mirovine 2015. godine bio 1700 kn.

- Odluka da odemo u Kinu donesena je u studenom 2015., a umirovilo me točno mjesec dana prije toga. Da, mirovina je bila 1700 kuna, ali su mi dali 400 kuna iz drugog stupa, tako da je skočila na 2100. Kinezi trebaju stručnjake. Naša je dijaspora ovdje visokoobrazovana. U Kini ne možete dobiti radnu dozvolu ako nemate završen fakultet i reference. S doktoratom sam u Kini poželjan stručnjak. Suprug je u dva mandata bio glavni tajnik svjetske organizacije kazališta za djecu, dakle, imao je najvišu moguću poziciju na svijetu u svome području. Takve ljude ovdje ne pitaju za godine - rekla nam je.

VIDEO Nakon 14 godina braka razvodi se Jelena Karleuša: 'Nažalost, Duško se ne vidi kao dio naše obitelji'