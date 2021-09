Visokobudžetna šokantna serija “Šutnja”, rađena prema istinitim događajima, priča je o dječjoj prostituciji

Na NEM-u Dubrovnik, godišnjem okupljanju utjecajnih ljudi televizijske industrije, u srijedu navečer premijerno je prikazana prva epizoda serije “Šutnja”. Riječ je o prije najavljivanoj seriji snimljenoj prema romanu istaknutog hrvatskog novinara Drage Hedla u produkciji Drugog plana. Ovu producentsku kuću, među ostalim, znamo po “Novinama”, ali i po “Uspjehu”, snimljenom za HBO, čiji scenarist Marjan Alčevski potpisuje i scenarij “Šutnje”. Priča je s Drugim planom prije dvije godine otišla korak dalje, kada je ova naša producentska kuća potpisala suradnju s njemačkim Beta Filmom, jednom od najjačih europskih producentskih kuća danas.

Dovoljno je reći da upravo oni potpisuju najskuplju europsku seriju u povijesti, “Babylon Berlin”, kao i “Gomorru”, koja i u nas uživa kultni status. “Šutnja” je prvi rezultat ove suradnje, u koju je uključena i velika ukrajinska produkcija Star Media, a seriju potpisuju i HRT te ukrajinski Oll TV pa se radi o uistinu međunarodnoj suradnji. Hedlova priča povezuje dva grada, jedan na istoku Hrvatske, Osijek, te jedan na istoku Europe, Kijev, u priči koja govori o međunarodnom kriminalu s epicentrom na istoku Hrvatske te čini to na vrlo izravan način, što se moglo vidjeti već u prvoj epizodi premijerno prikazanoj u Dubrovniku.

– Zaista se nadamo da ćete uživati u ovoj priči jednog od naših najboljih novinara Drage Hedla, a čija se radnja bavi trgovinom ljudima i maloljetničkom prostitucijom – rekao je Miodrag Sila iz Drugog plana, dok je Nebojša Taraba, suosnivač ove produkcije, istaknuo vrlo uspješnu suradnju s ukrajinskom Star Medijom, s kojom je serija dobila puno i na autentičnosti lokacije, a i cijele priče. Redatelj Dalibor Matanić opisao je rad u dvjema državama na dva jezika vrlo jednostavno.

– Umjetnici su svugdje isti, i ovdje i kod nas, sasvim je nevažno kojim se jezikom govori, glumac je uvijek glumac, on radi svoj posao. Tako je prva zvijezda naše serije Ksenija Mišina, sjajna ukrajinska glumica, koja je u svojoj zemlji doista velika zvijezda – rekao je Matanić na predstavljanju serije. Uistinu, Ksenija Mišina jest velika zvijezda u svojoj zemlji, a u seriji tumači glavnu žensku ulogu, sudeći prema prvoj epizodi, prilično duboku, i u njoj se dobro snašla iako je morala povremeno govoriti i na hrvatskom.

– Točno, govorim i hrvatski u seriji, iako često zapravo uopće nisam znala što sam rekla – našalila se atraktivna Ksenija ponavljajući jednu rečenicu svojeg lika, Olge, dakako, na hrvatskom. Ukrajinska Star Media druga je važna komponenta ove serije, zahvaljujući kojoj je produkcija organizirana i u toj zemlji. “Šutnju” je došla pogledati i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek, koja je pozdravivši publiku najavila i donošenje dva ključna zakona za televizijsku industriju, onog o elektroničkim medijima te o autorskim pravima. Ova velika međunarodna kooperacija dala je, sudeći prema prvoj epizodi koja će na HRT-u biti emitirana do kraja prvog kvartala 2022., slojevitu i ponajbolje produciranu domaću seriju posljednjih godina. Hedlova intrigantna “true crime” priča temelji se na stvarnim događajima, seriji autorovih istraživačkih tekstova o lancu maloljetničke prostitucije u Osijeku, ali nadograđena je fikcijom. Prenesena na ekran, “Šutnja” izgleda doista dobro i ističe se idejom i provokativnom temom u već uobičajenom manjku kvalitetnih domaćih drama.

U glavnoj je ulozi Goran Bogdan u ulozi Stribora, lokalnog novinara zaposlenog u fiktivnom Osječkom listu, koji, očekivano, financijski ne stoji najbolje. Matanić je kod Bogdana postigao kvalitetan pristup dijalogu, gdje ponegdje ima i inteligentnog humora posebno duhovitog nama novinarima. Pronalazak tijela mrtve djevojčice na obali Drave otponac je da se Stribor, koji doznaje i da mu stiže prinova, još jednom otisne u novinarski idealizam i za račun neimenovanog medija u Zagrebu istraži misterioznu smrt. Kako sreća prati hrabre, ispratit će i njega, no istodobno ga povući u kovitlac kriminala koji seže ne samo do vrha hrvatskih vlasti nego i u međunarodnu trgovinu ljudima.

I u “Šutnji” ćemo prepoznati neke glumce koji su gotovo pod obavezno u serijama Drugog plana, poput Leona Lučeva u ulozi lokalnog moćnika visokih ambicija i sumnjivih namjera ili Tihane Lazović kao Striborove supruge. No ovdje seriju zapravo nosi lik policijskog istražitelja Vladimira, kojega vrlo dobro tumači Darko Milas. On je zapravo gubitnik u osobnom životu kojega sa Striborom spaja zajednička osobina, strast prema vlastitom zanimanju koje se mora poštovati bez obzira na druge okolnosti poput izvjesne promjene vlasti, na koju je policija rijetko kad imuna.

Siguran da je ubojstvo razlog smrti djevojke pronađene na obali Drave, on kreće u istragu koja se uz Striborovu pomoć brzo počinje razvijati. No čini se da tu brzinu obojica nisu očekivala. Iako je Hedlov roman izašao još 2014. pa ga je tako i pročitalo dosta ljudi, i njima će serija biti zanimljiva, i to ne samo da bi usporedili njezin sadržaj s knjigom nego i zato što su dobre domaće dramske serije zapravo u nas poprilična rijetkost. A sudeći prema prvoj epizodi, čini se da se ovdje radi o nečemu doista dobrome.