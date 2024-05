Više žena optužilo Davida Copperfielda za seksualno zlostavljanje: Hoće li se i ovaj put izvući?

Istraga britanskog lista The Guardiana pokazala je da je 16 žena optužilo slavnog američkog iluzionista da se prema njima ponašao nedolično i da su neke u to vrijeme bile mlađe od 18 godina. Tri žene tvrde da ih je David Copperfield drogirao prije seksa. Američko izdanje The Guardiana objavilo je da su razgovarali s više od 100 osoba i pregledali policijske i sudske zapise kako bi potkrijepili priču za koju kažu da pokriva razdoblje od kasnih 1980-ih sve do 2014. godine.

Copperfieldovi odvjetnici izjavili su da on odbacuje krivnju i da se 'nikada nije ponašao neprimjereno ni prema kome, a kamoli prema maloljetnoj osobi'. Taj je 67-godišnjak bio optužen za nedolično ponašanje i 2018., kada je žena po imenu Brittney Lewis tvrdila da ju je tri desetljeća ranije drogirao i seksualno napastovao. Copperfield je odbacio tu tvrdnju. Lewis je jedna od 16 žena u The Guardianovom izvješću. The Guardian piše da je razgovarao s drugom ženom, koja nije željela biti imenovana, koja je rekla da je mađioničar nju i njenu prijateljicu drogirao prije nego što je imao odnos sa svakom od njih.

Jedna žena, koja je u članku The Guardiana dobila pseudonim, tvrdi da je prvi put srela mađioničara nakon jedne od njegovih emisija kada je imala samo 15 godina. Ispričala je da ju je tijekom sljedećih godina zvao kasno navečer i slao joj darove. Kad je napunila 18 godina, par je imao sporazumne odnose, rekla je novinama. Copperfield je ranije bio pod lupom zbog povezanosti s optuženim trgovcem seksualnim robljem Jeffreyjem Epsteinom, koji je umro u zatvoru 2019.

Njegovo se ime spominjalo u sudskim dokumentima povezanim s Epsteinom koji su objavljeni u siječnju, no ne tako da ukazuje na to da je počinio bilo kakav zločin. 'Naš klijent nije znao za Epsteinove gnusne zločine...Kao i ostatak svijeta on je o tome saznao iz tiska', citirao je The Guardian Copperfieldove odvjetnike.

