Više nije dovoljno biti dobar, trebaš imati i sreće

To je trilogija novih tekstova koji su nastali na temu pira u Dubrovniku i Nalješkovićevih i Držićevih drama iz kojih su korištene replike koje su stavljene u potpuno nove situacije.

Svaki od troje redatelja - Lea Anastazija Fleger, Marina Pejnović i Hrvoje Korbar - u potpunosti su imali drukčiju estetiku pa je nama glumcima bilo jako zanimljivo prebacivati se iz jednog stila u drugi", govori Vini Jurčić kako je bilo raditi na predstavi "Odbrojavanje - na piru s Držićem i Nalješkovićem" koja je prošle srijede premijerno prikazana na Dubrovačkim ljetnim igrama.

Predstavu su izveli studenti glume zagrebačke Akademije dramske umjetnosti, a koliko je čast nastupiti na kulturnom festivalu, ne krije 23-godišnjakinja, no i iskreno upozorava.

Foto: Marko Ercegović

"Postoji prestiž, ali problem je što se on koristi kao opravdanje da bi mladi čovjek trebao raditi u bilo kakvim uvjetima. To nije dovoljno jer moraš znati i moći preživjeti Dubrovnik - što zbog financija, što zbog količina turista koji hodaju kao muhe bez glave pa se moraš probijati. Osjeti se ta nabrijanost, a treba štedjeti energiju, što zahtijeva veliku koncentraciju, predanost, a ponekad ti se učini da za to nemaš uvjete. Ipak, na to sve pristaneš zbog tog prestiža, jer je privilegij raditi, a i taj prostor je čudo. Toliko je divno igrati na tom kamenu koji isijava posebnom energijom koja te puni", govori Zagrepčanka koja je svjesna da mladim glumcima nije uvijek lako naći angažmane, no ne želi se opterećivati negativnim mislima.

"Briga koči i u privatnom i u poslovnom razvitku i zato je bolje ne brinuti se i vjerovati da će sve biti dobro. Iako, danas nije dovoljno biti samo dobar nego treba imati i sreće, ali i ono nešto što se trenutačno traži. Čini mi se da su to danas neka sirova energija i da si u bilo kojem smislu drukčiji, pa i na štetu kvalitete glumačke izvedbe, uvjerljivosti i odgovornosti. Ako "zračiš", nije važno jesi li odgovoran. Nedovoljno se cijene predanost, odgovornost, koncentriranost, savjesnost i točnost. Sve se to malo pogubilo pa mi je drago što su za ovaj projekt izabrani ljudi kod kojih su prepoznate upravo te kvalitete", iskreno progovara Zagrepčanka o problemima koje vidi u današnjem društvu.

A neki od njih opisani su i u filmu "Za ona dobra stara vremena" redatelja Eduarda Galića koji je premijerno prikazan na Pulskom filmskom festivalu, a u njemu je Vini ostvarila glumački debi.

Foto: Marko Ercegović

"Baš je bio čaroban osjećaj gledati film u Areni i pokloniti se pred svim tim ljudima. Reakcije publike bile su jako dobre i što god radila, uvijek najviše cijenim mišljenje ljudi koji su kupili ulaznicu", govori glumica koja je dobila ime prema Winnie, supruzi Nelsona Mandele. U filmu je utjelovila djevojku Ivanu koja dolazi na studij u Zagreb i nađe se u ljubavnom trokutu.

"Ivana mi je prilično strana jer ima seljaštva u sebi, a to nema veze s tim odakle dolazi nego je to neki manjak stila. Ako treba, iskoristit će frajera za novi kaputić. Moglo bi se reći da je sponzoruša i zapravo vrlo snalažljiva. Jako je različita od mene, ali to je jako zanimljivo glumiti. Isprva je bila Šibenčanka, ali mogla sam birati odakle dolazi i kako su mi bake Slavonke, odlučila sam se za Slavonski Brod. Bolje poznajem taj mentalitet i narječje od dalmatinskog, ali poslije sam razmišljala da sam možda samu sebe zeznula. Ako netko ima loš naglasak, to te iritira pa ne možeš pratiti ni radnju ni film, no pao mi je kamen sa srca kada su mi ljudi nakon premijere rekli da sam prava Slavonka", veselo opisuje Vini.

Kako je svladala štokavštinu vidjet će publika Vukovar Film Festivala, gdje se iduće film prikazuje, a za nekoliko mjeseci dolazi i u kina. A za to vrijeme Vini će pripremati novu predstavu "Orašar" u zagrebačkom dječjem kazalištu Trešnja.

"Nisam još radila u Trešnji i veselim se novim ljudima. Inače jako volim promjene, da se ne začahurim u neku ladicu", opisuje glumica koja je od najranijeg djetinjstva znala koji je njezin životni poziv.

"Kao klinka sam po kući glumatala i mama je shvatila da za to imam osjećaj. Kad sam imala šest godina upisala me u ZKM-ovo učilište. Ondje su me primijetili i angažirali za razne uloge u serijama, Gavellinim i ZKM-ovim predstavama, snimala sam priloge u obrazovnom programu HRT-a... Jedno vrijeme to je bilo manje intenzivno jer sam se na šest godina usredotočila na latinoameričke standardne plesove i bila u reprezentaciji", govori Vini i uz smijeh dodaje: "Tada su me prijatelji zafrkavali i ispitivali hoću li u 'Plesu sa zvijezdama' nastupiti kao glumica ili plesačica".

Bez puno razmišljanja odluka je pala na glumu koju je prije nekoliko mjeseci diplomirala, a iako neki roditelji znaju negodovati kada se spomene taj studij, njezini su imali potpuno suprotnu reakciju.

"Bilo bi im čudno i jako žao da nisam otišla u tom smjeru. Ma super su mi starci", zaključila je mlada dramska umjetnica koju nakon obaveza u Dubrovniku očekuje zasluženi odmor u Malom Lošinju.

