Vinko Ćemeraš: Neopisivo sam sretan i ponosan zbog nominacije

Za razliku od mnogih prethodnih pobjednika showa “The Voice” Vinko Ćemeraš, mladi glazbenik nominiran u kategoriji novog lica godine, već na početku karijere koju je počeo graditi imao je veliku prepreku – pandemiju. Srećom, bez obzira na to uspio je publici predstaviti svoj album “Na putu”. Prije je čak razmišljao o odlasku iz Hrvatske, ali sada kaže da mu je cilj ostaviti ovdje neki trag.

Kako ste se osjećali kada ste saznali da ste nominirani za kategoriju novog lica godine?

Dogodila se neka neopisiva sreća i ponos, na sve ono što smo mi kao bend i tim oko nas napravili u protekloj godini. Mislim da nam takva prestižna nominacija daje ogromnu motivaciju da nastavimo raditi ovako i još bolje.

Tko vam je prvi čestitao, a čija vam je čestitka izazvala najviše emocija?

Prva mi je čestitala moja vokalna trenerica iz showa “The Voice” i velika prijateljica Gina. Naime, nisam odmah vidio nominaciju pa mi je ona poslala u poruci čestitku. Poslije toga su dolazile čestitke od rodbine i prijatelja i stvarno ne mogu izdvojiti neku posebno,svaka mi je značila jako puno jer znam da su to iskrene čestitke.

Pobijedili ste u showu “The Voice”. Kako vam se život od tada promijenio?

Lagao bih kad bi rekao da mi se život nije promijenio. Puno prilika sam u startu dobio, raditi s najvećim umjetnicima u Hrvatskoj kao što su Gobac, Skansi, Aljoša, Mare Milin, Gonzo... Nastupiti na koncertu u Veloj Luci u čast Oliveru, izdati album prvijenac „Na putu“ nakon samo osam mjeseci i na kraju nominacije za Večernjakovu ružu. Ovo je sve bio veliki san prije showa ili neka velika želja, da ne kažem bezobrazno velika (smijeh).

Ovo su za sve izazovna vremena, kako podnosite situaciju s koronavirusom?

Već polako gubim strpljenje. Ja moram biti sretan sa svime što smo uspjeli napraviti u godini s takvom teškom situacijom, ali kao i svim ostalim ljudima koji nisu u mogućnosti raditi ono što vole tako i meni, teško je. Mi kao bend živimo za koncerte, to je ono zbog čega sviramo. Nadamo se da će nam uskoro to biti i dopušteno, a dotad ćemo se strpjeti još malo.

Prošlo ljeto uspjeli ste i održati neke koncerte, jesu li to neka pozitiva iskustva iz 2020.?

Osim toga što smo izdali album “Na putu”, najpozitivnija iskustva iz 2020. su definitivno koncerti koje smo uspjeli održati. Zahvaljujući agenciji RED, imali smo dva koncerta u Zagrebu na kojima smo baš uživali, a zatim još nekoliko u Hercegovini i možemo biti presretni jer smo eto imali 5-6 koncerta. Ali u situaciji kakva jest, uspjeli smo svirati, promovirati album i sačuvati ljude da nas prate i da skupa čekamo kad ćemo se opet veseliti na koncertima.

Spomenuli ste jednom prilikom da ste čak razmišljali o odlasku iz Hrvatske, razmišljate li o tome još uvijek?

Prije “The Voicea” sam tako razmišljao, sada više ne. Cilj mi je ostaviti nekakav trag u Hrvatskoj, a pogotovo sada kada sam dobio ovakvu priliku, definitivno neće biti lako, ali sam spreman.

Što bi vam najviše nedostajalo da ste u nekoj drugoj zemlji?

Kuća i prijatelji iz Čapljine, to je ono što mi uvijek nedostaje. Kada sam u Zagrebu, to mi sve nedostaje kao da sam na drugom kraju svijeta, tako da mislim da to sve govori.

Komunicirate li s kolegama iz “The Voicea”? U kakvim ste odnosima s mentorom Davorom Gopcem?

Pa komuniciram s dosta kolega, pratimo se i podržavamo. Sklopilo se dosta prijateljstava i to je najvažnije. A s Gopcem se često vidim, ustupio nam je garažu za sviranje gdje Psihomodo Pop vježba dugi niz godina pa se tu često sretnemo i porazgovaramo u “dnevnoj sobi”. Tu se uvijek okupimo oko njega kao oko logorske vatre i upijamo sve što govori.

Tko vam je najveća podrška u životu?

Od cure, rodbine i... stvarno ne mogu izabrati. Svi mi na svoj poseban način daju motivaciju i snagu kada mislim da ih nedostaje. Osim toga dosta upijam od glazbenika koji su meni uzori pa i tu dobijem motivaciju.

Jeste li razmišljali o prijavi u neki drugi natjecateljski show?

Prije nego što sam završio na The Voiceu imao sam u planu da idem na bilo kakvo natjecanje, nije da sam neki ljubitelj, ali razmišljao sam tako da mi to može biti neki brži put do veće prilike. A sada, poslije sudjelovanja i pobjede na “The Voiceu” ne želim, a i mislim da stvarno nema smisla da se opet prijavljujem na bilo što.

Što biste poručili sljedećem pobjedniku “The Voicea”?

Da se opusti, da ostane svoj i da puno radi. Pobjeda bude onih pet minuta slave i najvažnije je poslije toga raditi više nego ikad prije. Ne iznevjeriti sebe, možda najbolji savjet.

Kako zamišljate osobu koja sluša vašu glazbu, koju možda niste uspjeli još vidjeti na nastupima?

Ne znam zašto, ali o tome sam razmišljao u zadnje vrijeme. Nadam se da uživa, pjeva, veseli se i rastuži se, sve je to potrebno po meni. I nadam se da slušajući stvara svoju priču od naše priče.

Što vas najviše inspirira u stvaranju glazbe?

Životne situacije,kod meni dragih ljudi ili one koje uopće i ne znam, to je ono što me najviše potakne da stvaram.

Imate li u domu već neko mjesto za Ružu, u slučaju da je osvojite?

Dočekat će je novi singl “Zrno i pijesak” koji samo što nije ugledao svijetlo dana. Puno prostora imam u kući jer sam evo tek na početku ozbiljne glazbene karijere pa tako da u slučaju da osvojim neće biti problem naći joj mjesto.

Ako nam dopuste epidemiološke prilike i Ružu održimo u HNK, tko će vam biti pratnja?

Iskreno se nadam da ćemo se tu svi podružiti. A Karla će biti pratnja, sve je prolazila, od moga početka u glazbi pa do ovoga ljepšeg početka u ozbiljnoj glazbi. Bit ću sretan da bude kraj mene na takvom posebnom događaju.

