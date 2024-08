VIDEO Širi se snimka starijeg para na koncertu Eda Sheerana: 'Preslatki su'

Koncert Eda Sheerana na zagrebačkom Hipodromu bio je definitivno događaj za pamćenje. Među 70 tisuća ljudi bilo je Edovih obožavatelja iz mnogih zemalja, ali i raznih generacija. Društvenim mrežama širi se video starijeg para koji je uživao na spektakularnom koncertu.

Naime, zagrljeno su se njihali uz stihove pjesme ''Perfect'' koju je glazbenik posvetio supruzi Cherry Seaborn, a onda je pala i pusa.

''Najslađi par na koncertu'', pisalo je uz objavu.

''Preslatki su'', ''To je ljubav'', ''Tako se uživa na koncertu'', samo su neki od komentara ispod videa.

Podsjetimo, britanska superzvijezda Ed Sheeran donio nam je svoje najveće hitove koje izvodi na "Mathematics" turneji i pokazao zašto je najveća pop zvijezda današnjice. Gotovo 70 tisuća ljudi uglas je pjevalo njegove pjesme, a mnogi među njima ostali su bez glasa. Sheeran je cijelo vrijeme komunicirao s publikom, a obukao je crnu majicu s natpisom Zagreb.

- Dobro je da je koncert u subotu, do ponedjeljka će vam se glasovi oporaviti, pa možete bez brige na posao, kazao je Sheeran i dodao da on ionako na svakom koncertu na turneji ostane bez glasa. Koncert u Zagrebu bio je 115. na turneji, a otvorio ga je hitom "Castle On The Hill". Ed je bio sam na velikoj, okrugloj pozornici, svirajući gitaru i looper. Želim da znate kako će sve što ćete čuti večeras uživo, ništa nije prije snimljeno, objasnio je Sheeran i predstavio zanimljiv koncept. Članovi pratećeg benda stajali su svaki na svojoj maloj pozornici, koje su se nalazile oko glavne.

Redali su se hitovi sa svih njegovih albuma poput "Shivers, "The A Team", "Dive", i "Eyes Closed", koju je napisao kad je umro njegov najbolji prijatelj. Prilično skromni Ed prisjetio se kako je počeo u Londonu kada mu je bilo samo 18 godina. Pisao je pjesme koje je pjevao na amaterskim večerima i maštao kako će jednog dana pjevati pred tisućama ljudi. Često me pitaju koji su mi hobiji. Meni je glazba i posao i hobi, pišem pjesme i u slobodno vrijeme, nasmijao nas je. Poseban gost na koncertu bio je Calum Scott, koji je uz našeg Dinu Jelusića nastupio kao predgrupa. Izveli su Calumovu pjesmu "You Are The Reason". Naravno, pred kraj koncerta uslijedili su najveći hitovi.

VEZANI ČLANCI:

- Ovu pjesmu znaju i vaše bake, a ako ne znate njen tekst, onda ste na pogrešnom koncertu, rekao je prije nego je otpjevao "Thinkin' Out Loud". Publika je s njim pjevala i "Sing", "Galway Girl", "Photograph" i "Perfect", a prije bisa čuli smo "Bloodstream", i "Afterglow". Naravno, Ed nam je priuštio vatreni kraj, uz puno pirotehnike i pjesme "You Need Me, I Need You, "Shape Of You" i "Bad Habits". Cijenim vaš trud, jer ovdje vas ima puno iz svih zemalja.

- Mnogi od vas su morali tražiti babysitere, hotele u Zagrebu, način kako doći ovdje. Rekao sam vam, svirao bih pred nula ljudi ali mi je ipak drago svoju glazbu prezentirati pred 70 tisuća ljudi, koliko vas ima ovdje, emotivno je zaključio Sheeran nakon skoro dva i pol sata svirke.

VIDEO: Nevjerojatni prizori iz Imotskog! Thompson održao samostalni koncert nakon dvije godine pauze