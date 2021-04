Video pjevačice kako prima cjepivo postao hit: 'Nevjerojatna je, ubija i s iglom u ruci'

U vremenima pandemije i karantena gotovo svi imaju samo jednu želju - da se svijet vrati u vrijeme prije pojave koronavirusa, a pronalazak cjepiva daje nam nadu da je to i moguće, i to relativno brzo. No, do cjepiva ipak još uvijek ne mogu svi, prvo su se cijepili zdravstveni radnici i oni starije životne dobi, kao i rizične skupine, a sada na red polako dolaze i drugi koji su to zatražili.

Jedna od njih je i glazbena diva Mariah Carey (52). Na svojim je društvenim mrežama pokazala kako je primila svoju prvu dozu, a njezin video brzo je postao hit. Kako zbog njezinog prepoznatljivog humora i osobnosti, tako i zbog visokih nota koje je udarila kada joj je igla prošla kroz ruku. I to baš u stilu glazbene dive.

Foto: Screenshot

Pjevačica je video objavila na Instagramu kako bi potaknula svoje obožavatelje diljem svijeta na cijepljenje u borbi protiv virusa, a njezina nervoza i uplašenost potaknuli su je da ispusti svoj visoki pjevački ton koji je na granici vrištanja. Ovime je uspjela nasmijati ne samo svoje pratitelje već i holivudske kolege i kolegice i prijatelje, koji su joj komentirali objavu.

"Ova žena je nevjerojatna!", "Ubija tonalitet i dok prima cjepivo", "Ovo cijepljenje je najbolje ikad", pisali su joj mnogi.

