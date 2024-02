VIDEO 'Optužnica je protiv mene podignuta u rekordnom roku, ja nisam imala 'radost' koja će mi pomagati'

Pjevačica Severina Vučković (52) stigla je danas na Općinski kazneni sud u Zagrebu nešto poslije 11 sati. Došla je na ročište zbog optužbi za uhođenje bivše ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Gordane Buljan Flander te za slanje uvredljivih poruka Ljiljani Klinger, ravnateljici sinove škole. Nakon ročišta dala je izjavu za medije.

- Jako je zanimljivo da je optužnica DORH-a protiv mene podignuta u rekordnom roku jer ja, naime nisam imala svoju "radost" koja će mi pomagati, a kažu da sam lipa. Bitno je da je u ovom postupku sve tajno, ali ono što je bitno jako smo dugo ovdje bili, moram reći da ljudima koji su involvirani u ovom slučaju, a o tome sam govorila prije pet godina na press konferenciji tada mi se nije vjerovala. Sada kada su donijeli presudu Vrhovnog suda kada je tu reviziju odobrio Đuro Sesa, ne znam tko je taj čovjek i Vrhovni sud je u manje od godinu dana donio odluku da mi se opet oduzme dijete zbog proceduralne greške jer eto vještaci nisu htjeli doći. Još su napisali da ako se sad ponovi na Županijskom sudu gdje se postupak vraća, a vraća se na jednu suspektnu odluku. Vraća se na nepravomoćnu privremenu mjeru, a ne pravomoćnu presudu. Nepravomoćna privremena mjera od gospođe Tee Golub, koja inače u sudskim postupcima traje šest mjeseci najviše, u mom slučaju je trajala 20 mjeseci. Prekjučer sam pročitala da je glavna predsjednica sudskih vještaka bila upitana za moj slučaj i ona je rekla da sutkinja nije smjela uzeti vještaka Grošića zbog toga što on nije sudski vještak i ne samo to, on se opravdao da je kognitivno nesposoban i da ne može doći na Županijski sud. - počela je svoju izjavu pred okupljenim medijima te je nastavila:

- I sad je Vrhovni sud rekao da se vrati to na nepravomoćnu presudu Tee Golub, koja nije presuda o skrbništvu, nego je riječ o nepravomoćnoj privremenoj mjeri. Znači li to da je normalno u Hrvatskoj da se protiv "lipe" nije podignula optužnica DORH-a jer je pila kavu s raznim "radostima"; a ja, za koju eto kažu da sam lipa nisam pila kavu s tim ljudima niti bi ikad pila kavu niti bi išla u isti kafić gdje te radosti obitavaju. Ovo je stvar gdje država protiv mene diže optužnicu, a ja nisam "Lipa" i ja se nisam bavila vjetroelektranama niti dobitima i oni protiv mene podignu optužnicu u roku devet mjeseci. U isto to vrijeme ja vodim skrbništvo za dijete i ja sam problem 12 godina, u jednom slučaju Vrhovni sud i Državno odvjetništvo u manje od godinu dana prvo me osuđuju da sam ja kriva i oduzimaju mi dijete, nisam dobra jer govorim po medijima ja sam ovako moćna po sudu 11 godina bez svog djeteta. Naše dijete nije jedino i ovo je problem našeg sustava. Meni su se javljale žene od 2019. godine i obećala sam im pomoći što god da se dogodi s mojim slučajem, a dogodit će se jer vjerujem u pravdu. U nastavku je rekla kako je njezin bivši partner i otac njezinog djeteta kupio zemlju u Hrvatskoj i to preko čovjeka koji se zove Ladislav Matić.

- Jedanaest godina se borim za svoje dijete i pa dijete seljakaju iz jednog mjesta u drugo i kad je napokon našlo mir kako to da država nije otvorila postupak protiv oca djeteta o kojem se pisalo da je, citiram iz novina prao novce preko Zagrebačke banke i zato je Zagrebačka banka platila velike penale, a ima još jedan romantičan gest oca moga djeteta - on je pokupovao pola Hrvatske i to je romantično jer kupuje zemlju po kojoj ja hodam. Ali kupio je tu zemlju na tvrtku koja nije na njegovo ime i za njega to odrađuje čovjek koji se zove Ladislav Matić. - rekla je Severina, a ostatak njezinih izjava možete pogledati u videu.