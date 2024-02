Severina u kombinaciji skupljoj od dvije tisuće eura: Reciklirala svoje sretne štikle

Elegantna pjevačica Severina Vučković ni ovaj put nije pogriješila kada je u pitanju izbor njezina stylinga za suđenje! U pratnji svoje odvjetnice Jasminke Biloš snimljena je kako dolazi na Općinski sud u Zagrebu gdje se održava ročište zbog optužbi za uhođenje Gordane Buljan Flander, inače bivše ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba te za slanje uvredljivih poruka ravnateljici sinove škole - Ljiljani Klinger. Pjevačica je i ovaj put privukla pozornost svojom odjevnom kombinacijom, a istaknula je bijelu boju koja simbolizira nevinost. Odabrala je bijelu haljinu brenda Self Portrait čiji donji dio čini lepršava suknja midi dužine, a gornji dio izgleda poput sakoa s crnim detaljima. Model je definitivno nalik Chanelovim kolekcijama.

Ovakva haljina na stranici za preprodavanje ekskluzivnih komada odjeće My Theresa iznosi 485 eura. Zanimljivo jest i to da se i ovaj put pojavila u istoj obući kao i na posljednjem ročištu. Odabrala je nepogrešive Diorove štikle iz kolekcije za jesen i zimu - 2023./2024., a ova modna kuća je rekreirala klasičan Mary Jane model cipela. Ova štikle napravljene su od teleće kože u crnoj i bijeloj boji s obrubom, a asimetrična potpetica visoka je otprilike deset centimetara. Cijena ovih cipela iznosi 1420 eura. Osim toga, odabrala je i klasičnu Chanel flap torbicu kojoj cijena iznosi nekoliko tisuća eura.

Foto: My Theresa, Dior

Podsjetimo, Severina Vučković unatoč odluci Vrhovnog suda koji je ukinuo presudu te skrbništvo nad njezinim sinom te ga vratio ocu Milanu Popoviću - došla je danas na Općinski kazneni sud u Zagrebu nikad jača i uzdignute glave. Razlog dolaska je vlastito suđenje iza zatvorenih vrata zbog dva kaznena djela nametljivog ponašanja prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger te bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladeži Grada Zagreba Gordani Buljan Flander. Riječ je o postupku koji je iniciralo tužiteljstvo nakon što su otkrili da je pjevačica objema žrtvama poslala preko 150 poruka šarolikog spektra. A za razliku od Klinger koja joj je na neke poruke odgovorila i ujedno preklinjala da joj ih prestane slati, Buljan Flander na njih uopće nije odgovarala.

Prema optužnici, Vučković je od 4. srpnja do 20. listopada 2021. Klinger preko WhatsAppa poslala preko stotinu poruka. Pa joj je tako pisala: ‘Ma di je moja najdraža ravnateljica? Jesi li se javila donatoru? Jesi li svjesna da ću te ganjati do kraja života za sve gadosti koje si radila meni, ostalim majkama i učiteljima? Ti se izvući nećeš. Sjedit ćeš i drhtat i trest se kao što sam se ja tresla kad si mi maltretirala dijete. A za lažne prijave imaš još jednu kaznenu babo. (...) Moraš snositi odgovornost za svoja nedjela, ovo su posljedice tvoje komunikacije. Imaš sinkopu pa se ne sjećaš što si radila? Ne pristaje tebi da budeš portirka na vratima škole a kamoli ravnateljica škole. Ti si kvarni zub ovog društva. Pa zadavila bi te rukama babo. (...) Sada će se o tebi pisati Ljiljo, o tvojoj djeci, mužu, možda imaš i ljubavnika, objavit ću tvoju fotku i napisat Ona mi je uzela dijete. U penziji ćeš sjediti po sudovima...."

Također od 29. srpnja pa do 27. rujna 2021. Severina je zasula porukama i mobitel Buljan Flander: "Osobno ću platiti advokate za sve one žene koje si zlostavljala. Želim vam da strahujete i drhturite i čekate dan kad će vas sve pohapsit. Kao što su one plakale i strahovale za djecu koju si prodavala očevima da bi kupovala one kičaste sandale i torbe. Dosta si ti žena ukopala da bi još nekog tužila. Poliklinika nije tvoja prčija kako si zamislila. Je l' bi ti nekog tužila nakon svega što si radila ženama? Sve ovo će ići na moj Facebook i Instagram. Imam 2,3 milijuna pratitelja i prenijet ću sve tekstove Jelene Jindre. Znaš da sam prijavila Redžepija USKOK-u? Prijavila sam i tebe. Dosta je više tog blajha po raznim emisijama, sve vaše glave ću staviti na face i Instagram da vas vide, nadam se posljednji put u medijima. Osim ako budeš spadala u rubriku ‘Izvještavamo iz Remetinca‘. A to što se nakon Bandića guraš Milanoviću...to je baš ljigavo...ono baš... stari zanat varijanta... Potrošila sam 1,5 milijuna eura na 67 Milanovih tužbi koje je sve izgubio pretežno. Ostatak ću trošiti na vas ostale koji ste kvarni zub ovog društva. E a pa pa!", prenose domaći mediji.

Severina se potom javno zapitala: - Ne znam što biste vi napravili na mom mjestu. Jednostavno su mi dirnuli u dijete. Ovo je situacija gdje, umjesto da vas država štiti i da vam štiti dijete, oni su protiv mene podignuli optužnicu za nametljivo ponašanje jer sam dvjema upletenim ženama slala SMS poruke, koje me pritom nisu niti blokirale. Dotične gospođe su pisale promptno glavnoj državnoj odvjetnici i tražile da se pozabave sa mnom. Umjesto da su one predmet istrage jer su radile nedozvoljene radnje s pozicije moći. One su jedne od onih koje su bile upletene u to da mi se uzme dijete na 20 mjeseci. Moje prijave i prijave drugih žena koje su zavile u crno s djecom stoje u ladicama po bespućima Državnog odvjetništva i to je problem ove države - kazala je popularna Splićanka.

