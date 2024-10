VIDEO Ne znate što biste večerali? Mirna Zidarić objavila zdravi recept za pizzu: Ništa lakše i brže

Novinarka i voditeljica Mirna Zidarić na Instagramu je objavila novi recept koji bi se mogao svidjeti onima koji u svojoj prehrani izbjegavaju gluten. Riječ je o mnogima omiljenom jelu, pizzi, koju je prozvala pizzom nove generacije. - Za sve vas kojima brašno i kvasac nisu mili… ta sam. Obećala sam, pa da podijelim novu prehrambenu radost - započela je Mirna objavu pa podijelila recept za koji je potrebno kupiti bezglutenske zobene pauhuljice.

Zobene Pahuljice bez glutena cca 200g

2 jaja

sir i vrhnje cca 200g

jogurt (može i bez)

sir za ribanje

šunka (po želji, ali možete ubaciti sve što inače volite na pizzi, pa čak i ananas )

prašak za pecivo

žličica soli

origano

sezam

sve pomiješate, ubacite u kalup i pečete 30min na 180C (ništa lakše i brže). Nakon toga borite se s ukućanima tko će prvi, jer ostalima će teško ostati neki zalogajčić - napisala je Mirna koja je postupak pravljenja ove pizze snimila, pa je uz objavu dodala i video u kojem se vide svi koraci kako se radi ova pizza.

Ranije je odlučila podijeliti jedan recept koji joj je popravio raspoloženje. Riječ je o zdravom jelu, a sastojke za njega moguće je nabaviti u svakom dućanu. Mirna je pokazala kako priprema pitu od zobenih pahuljica, špinata i sira, koja je odlična ideja za ručak ili večeru. Na Instagramu je objavila video, a u opisu je objasnila i kako se točno sprema ova pita.

- Znam da ste se izjasnili vas recepti ne zanimaju, barem ne ovdje, ali ovo mi je u tmurnu jesenju večer popravilo raspoloženje. Pa da sheram ako netko ima ovakve sklonosti - napisala je Zidarić pa podijelila recept.

Pita od zobenih pahuljica, špinata i sira… #freestyle

.

200g zobenih pahuljica #glutenfree

200g sira i vrhnja (cca)

2 jaja

žličica soli

prašak za pecivo

špinata po želji (tri šake)

mini mozzarella

sir za naribati odokativno 15 dkg

sezam za posipati na vrhu, a mogu i druge vrste sjemenki

30min na 180C

Mirna je, prošle godine, tražeći određene materijale u arhivi pronašla jednu snimku iz 2010. godine i to joj je bio povod da napiše objavu na Instagramu u kojoj se osvrnula na sve trendove kojima žene žele usporiti starenje, izbrisati bore i izgledati mlađe.

- Prebirali smo ovih dana po redakcijskoj arhivi tražeći pomalo zaboravljene detalje nekih nadmetanja i op…evo video zapisa iz 2010. Znam da sam kao fosil urasla u redakcijsku stijenu i teško me sastrugati (ma koliko se neki trudili) ali dopala mi se spoznaja da se malo toga promijenilo… pri tome ne mislim na Dinamovu naviku osvajanja naslova (povod pretragama…:) već vizualni izričaj koji je bezvremenski i teško odaje dojam o kojoj se godini radi… - počela je svoju objavu sportska novinarka HRT-a.

- Iako vrijeme nepovratno čini svoje, voljela bi nekoj zalutaloj mladoj duši koja ovo slučajno zamijeti poručiti da se ne da omamiti sveprisutnim granatiranjem blistavim tenovima, putenim i nabreklim usnama, prćastim nosićima, filerima, botoksima, jer se ta ista putena usta rijetko mogu razvući u iskreni širok osmijeh, čelo naborati u znatiželjnoj potrazi za smislom života, oči stisnuti u grču od smijeha. Već da pokuša biti autentična sa svim manama, ali i vjerom u sebe…iako će bezbroj puta biti poljuljana, zdravim navikama (iako je ok ponekad posrnuti, kažem ponekad…;) no prolazna trendovska uniformiranost, iako i unosna na tren, uvijek je gubila bitke protiv umjerenog, pristojnog, klasičnog i vjerodostojnog…možda - napisala je Mirna na Instagramu. U siječnju 2023. je proslavila 52. rođendan i već godinama vježba jogu koja je zasigurno zaslužna za njezinu fit liniju, a kada je slavila 52. rođendan napisala je nekoliko riješ o vrijednostima koje treba cijeniti:

- Ako sama za sebe svima uporno ponavljaš da si najbolja, najljepša i najseksi, tek tada zapravo otkrivaš koliko to nisi… Onaj tko jest, nema potrebu javno se ogoliti, ne traži potporu neznanih botova, društvenomrežnih komentatora opće prakse jer ionako će im već za dva dana netko drugi baciti kosti za glodanje, a tvoja će intima ostati oglodana i ispljunuta, a ti i dalje sama pred ogledalom, ne tako blistava kao što tvrdiš, već izranjavana više nego si zaslužila zato je bitno na svakoj životnoj prekretnici zadržati dostojanstvo i ponosno krenuti dalje sa životom koji je itekako vrijedan, ali samo ako ga ne provodiš gnjevna u grču prošlosti, već u potrazi za svakom zrakom sunca čija svjetlost otvara krila za novi uzlet, novu ljubav, novu radost.

