VIDEO Meri iz 'MasterChefa': 'Svaki Božić ranije sam plakala, mrzila sam te dane'

Influencerica i prošlogodišnja kandidatkinja kulinarskog showa MasterChef, Meri Goldašić, na Božić je podijelila emotivnu priču iz prošlosti. Naime, Meri je uz kadrove sebe, supruga Jure i njihovih sinčića Aleksandra i Ria kako provode ove blagdane ispričala da je za prijašnje Božiće i rođendane znala plakati. U najnovijoj objavi otkrila je i razlog.

- Najgluplja stvar koju ne mogu objasniti nikome o meni je ta da sam nekad znala Božić i rođendane preplakat. Ali doslovno ljudi, ja kad bi oči otvorila ujutro na rođendan ili Božić, dok ne bi išla ponovno spavati, ja bih plakala kao kiša. Mrzila sam te dane. - započela je Goldašić i kazala zašto: - Jednostavno sam imala toliko velika očekivanja odnosno, sad bi rekla imala sam normalna očekivanja koja mi nikad nisu bila ispunjena. Danas to više nije tako, ali kada bi to ponovno, ne daj Bože, bilo tako, ja točno znam što bih napravila. Stjerala bi u P.M. svakoga tko mi ide na živce, sva očekivanja koja ja možda nisam nametnula sama sebi, jer tada nisam patila od neke velike tradicije, ali mi ju je nametnulo društvo - rekla je influencerica, a zatim poručila pratiteljima:

- A ono što vam danas želim reći je da život nije komedija, a bome nije ni božićni film. U božićnim filmovima mama i tata djecu dočekaju s milijun poklona ispod bora i svi su veseli i otvaraju te poklone, a u stvarnosti možda nekome tko nema najurednije odnose u obitelji Božić, Nova Godina i rođendan predstavljaju najgore dane u godini. Ja te razumijem. I zato ti kažem, otjeraj sve. Radije provedi Božić sam sa jednom prijateljicom ili jednim prijateljem, ili sa svojim psom, bakom ili djedom. Koncentriraj se na to što imaš i budi na tome zahvalan. To je samo jedan dan i proći će. Ljudi, sretan Božić i sve najbolje - zaključila je Meri.

Podsjetimo, Meri je početkom mjeseca otkrila kako je uspjela izgubiti 20 kilograma. U razgovoru za Story ispričala je i što je to osim same prehrane pridonijelo ovom rezultatu. - Nije tajna da već sigurno dvije godine radim sa Svenom Agićem, to je moj trener, samo što sam se ozbiljno primila posla prije nešto manje od godinu dana. Sam bog zna da puno puta platimo trenere i to nam ostane visiti na koncu dok se ne uozbiljimo, tako da zapravo je formula jako naporna i dosadna i jednostavna. Ono što ljudi ne žele čuti, to je kalorijski deficit - otkrila je Meri za Story.

Iako je sada u fazi kada je postigla svoj cilj, Meri i dalje broji kalorije iako sada samo održava željenu kilažu. - Dan danas brojim kalorije, čak i sad kad sam na održavanju kilaže, još uvijek mislim da nemam dovoljno dobar pojam o kalorijama. Pogotovo što kad cijeli život vučeš veću tjelesnu težinu pa je izgubiš, uvijek misliš da si u nečem pretjerao, čak i kad nisi. I onda mi taj alat služi da samoj sebi kažem: dobro je, stara, pojedi, neće ti ništa biti - rekla je Meri. U jednom videu na Instagramu je otkrila i kako izgleda jedan njezin obrok.

GALERIJA: Meri Goldašić provela je devet nezaboravnih dana u Zanzibaru

- Ja ne jedem meso, a dnevno trebam unijeti 140 grama proteina, tako da ako ne jedete meso evo vam mojih korisnih savjeta. Ujutro popijem ovaj 'power shake' u kojem je čak 70 grama proteina, u pitanju je biljni protein, a možete koristiti i biljno mlijeko s proteinima pa vam je to odmah tri u jedan prava ubojica. To uvijek jedem na putu dok djecu razvozim u školu. Poslije kave idem u teretanu, a poslije godišnjeg odmora ovo mi je drugi dan u teretani. Dosta sam slaba jer nisam puno proteina unijela, no došao je i taj rujan pa se vraćam u svoju staru i normalnu rutinu. Za ručak sam pojela dosta proteina pa da se toga riješim. Za 'snack', odnosno među obrok pojela sam proteinsku čokoladicu. Za večeru sam pojela tortilju u koju sam stavila senf, dva jaja, gauda sir, rajčice iz svekrvinog vrta, a pojela sam i malo zrnatog sira - kazala je u videu te dodala za kraj: - Ako se pitate zašto unosim toliko proteina, to je zato što su mi mišići u katastrofalnom stanju, slabi su, a ja ću dati sve od sebe da to sve vratim na svoje mjesto.

