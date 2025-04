Martina Dulčić i Antonio Plazibat letjeli su iznad New Yorka helikopterom: 'Iz ptičje perspektive doživjeti ovaj grad je posebno'

Svi smo čuli onu poznatu izreku: New York je grad koji nikad ne spava! I to nije samo fraza – to je pravo srce uzbudljivog života koji pulsira brzinom munje 24 sata dnevno. Ovaj grad s više od osam milijuna stanovnika ne prestaje fascinirati svojim jedinstvenim šarmom i neograničenim mogućnostima. Od kultnih znamenitosti poput Kipa slobode, Central Parka i Empire State Buildinga, do živahnog Times Squarea, Broadwaya i Brooklynskog mosta - New York je prava riznica ne samo za turiste, već i za sve koji žele biti dio tog neprestanog vrtloga energije. Bez obzira na to što vas zanima, u ovom nevjerojatnom gradu uvijek ćete pronaći nešto što će vam oduzeti dah!

Idealna sugovornica za ovotjednu rubriku "putovanja" Večernjakovog Ekrana bila je upravo popularna influencerica i zubna tehničarka po struci, Martina Dulčić, a koja je sa svojim zaručnikom, proslavljenim hrvatskim kickboksačem Antoniom Plazibatom provela u New Yorku predivna tri tjedna koja će definitivno zauvijek pamtiti.

- Povod putovanja i prihvaćanja da zaslužujemo odmor je bio prvi korak. Odmor je nužan dio kvalitetnog i zdravog života koji mi preferiramo i nastojimo biti svjesni odluke sadašnjeg trenutka te mira koji pruža. Ondje smo boravili tri tjedna, i to je zapravo bilo kratko zato što se ima puno toga za vidjeti. S obzirom na to da je ovo putovanje bilo Antonijev poklon, mogla sam odabrati gdje ćemo ići. Odabir je pao na New York, i iskreno, nisam pogriješila grad, ali sam definitivno odabrala najhladniju zimu u New Yorku u posljednjih petnaest godina. Oboje obožavamo putovati i tako stvaramo najdivnije uspomene. Zbog njegove trenutačne ozljede, imali smo više slobodnog vremena za putovanje. Upravo nam je to omogućilo da što bolje doživimo i upoznamo grad te osjetimo pravi duh tamošnjih lokalaca - odmah na početku razgovora ispričala nam je Martina Dulčić koja je uživala u čarima i svakom kutku ove istaknute svjetske metropole.

Foto: Večernji list, privatna arhiva

- Grad je sam po sebi prepun zanimljivosti zato što postoji ogromna razlika u kulturi, mentalitetu i svakodnevnim mogućnostima. Kulturni šok nas je okrenuo doslovce za 180 stupnjeva. Upravo zbog toga, svaka lokacija i svaka interakcija ostavila je veliki dojam na mene. Osobno, ono što me najviše dojmilo bile su lokacije iz filma "Sam u kući". Prolazili smo kroz mjesta i lokacije na kojima su igrane scene filma, a upravo je on postao dijelom naše obiteljske božićne tradicije. Moja preporuka svima je obavezno posjetiti Broadway gdje imate bezbroj mogućnosti za odabir divnih predstava. Naš odabir je pao na predstavu "Kralj lavova". Također, let helikopterom iznad New Yorka je bio jedinstvena, a to bi isto preporučila. Doživjeti taj milijunski grad iz ptičje perspektive je poseban i svakog ostavlja bez daha. A za sve ljubitelje komedije i dobrog humora, svakako valja obići i New York Comedy Club - prisjetila se 24-godišnjakinja kojoj je prosinac izgledao baš poput prave božićne bajke.

- Do New Yorka smo letjeli od Zagreba preko Amsterdama te direktno letom za ovaj omiljeni američki grad. Sletjeli smo u zračnu luku John. F. Kennedy, a let do tamo je trajao otprilike deset sati sveukupno. Jet lag me nije previše izmorio, zapravo, jako brzo sam se prilagodila njihovu vremenu - dodala je te u nastavku otkrila i "tips and tricks" za što ugodniji boravak u New Yorku.

- Moja želja i naglasak bio je na tome da odsjednemo u sigurnom dijelu grada, a tako je na kraju i bilo. Čak smo se i noću mogli slobodno kretati bez ikakvih neugodnih situacija i trenutaka, a ja sam se doista osjećala opušteno i sigurno. Zahvaljujući Antonijevom prijatelju Matiji, pronašli smo hotel na brutalnoj lokaciji u samom centru Time Squarea. Upravo nam je ta odlična lokacija omogućila da nam sve bude jednostavnije - istaknula je naša sugovornica, inače unuka proslavljenog hrvatskog plivača Veljka Rogošića.

- Odmah po dolasku shvatili smo da je New York baš onakav kakvim smo ga i zamišljali - ubrzan i dosta energičan. Svakako zahtijeva snalažljivost i da se brzo prilagodite njegovom ubrzanom tempu. Ljudi su uglavnom srdačni, a njihova distanciranost ponekad može djelovati hladno... No ipak, to nije uvijek znak neprijateljstva, već jednostavno rezultat života u gusto naseljenom gradu kao što je ovaj. Iz mojeg iskustva mogu reći da su Njujorčani uvijek spremni pomoći - kazala je te nam u nastavku odgonetnula je li inače spontana kada su u pitanju putovanja ili ipak više naginje unaprijed detaljnoj organizaciji.

- Ja sam dosta organizirana, tako da ni putovanja ne volim prepuštati slučaju. Uvijek postavim prioritete te upravo s tim olakšam sebi da više mogu biti bezbrižna tijekom putovanja - ispričala je te dodala: - S obzirom na to da svake godine polovicu živimo u Amsterdamu, dosta sam se naviknula na odvojenost od obitelji i samostalnost. Ovakve daleke destinacije i putovanja od mjesec dana mi ne padaju teško. No svakako, nama je najdraže biti u Splitu i što više vremena nastojimo baš ondje nadoknaditi - rekla je Dulčić koja vodi računa o zdravim životnim navikama pa je fast foodovi na svakom kutku New Yorka i nisu previše fascinirali, no jedan je ipak izdvojila: - Meni je od tih mjesta najdraže bilo isprobati slavnu Joe's Pizza mjesto, gdje je inače snimljen i film "Spiderman".

Što vam se nije svidjelo u New Yorku, glasilo je naše pitanja, a Martina nam je potom odgovorila: - U New Yorku mi se nikako nije svidjela ekonomska nejednakost među stanovništvom koja je jako vidljiva. Ispod luksuznih nebodera i prestižnih restorana postoje i kvartovi i ulice u kojima ljudi žive u teškim uvjetima i očigledno oskudnije od drugih. Siromaštvo i oskudica se zapravo primjetne u mnogim dijelovima grada.

Foto: Večernji list, privatna arhiva

Ispričala nam je i pojedinosti kako su se kretali u ovom užurbanom gradu i jesu li koristili metro. - Za tri tjedna boravka u New Yorku naučili smo se samostalno kretati po gradu, a čak smo izbjegavali popularne turističke lokacije kako ne bismo upali u svakodnevne gužve. Najviše smo pješačili zato što smo htjeli najbolje doživjeti ovaj milijunski grad i osjetiti kako je to ondje živjeti. Naravno, vozili smo se i popularnim žutim taksijima, a metro je svakako odlično prijevozno sredstvo zato što je jako brz do dolaska na lokaciju i bilo koju stranu slavnog Manhattana - objašnjava te nam pojašnjava i jednu zanimljivost sa suvenirima:

- Kao i uvijek, nećaci u našoj obitelji su se najviše veselili poklonima, a ja ću vam samo reći da sam se vratila s još jednim punim koferom suvenira i sitnica za naše najmilije. Inače svoj život u New Yorku bih mogla zamisliti, ali ne dugoročno. To je jedan poseban grad koji svakako treba posjetiti - zaključuje te za kraj dodaje da će sljedeće njihovo daleko putovanje biti u predivni Japan.

