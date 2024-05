VIDEO Isplivala snimka brutalnog premlaćivanja djevojke: Reper joj nije dopustio da napusti hotel

Pojavila se šokantna snimka nadzorne kamere kako američki reper Diddy nasilno napada svoju bivšu djevojku Cassie u hotelu 2016. godine. Video, do kojeg je došao CNN, prikazuje repera, čije je pravo ime Sean Combs, bez majice s ručnikom omotanim oko struka, kako lovi Cassie niz hodnik. Dok je pokušavala ući u dizalo, uhvatio ju je za potiljak i tresnuo na tlo. Zatim ju je udario nogom dok je nepomično ležala na tlu, prije nego što je zgrabio dvije dizajnerske torbe s kojima je pokušala pobjeći.

Diddy je stao iznad nje, ponovno je udario nogom, a zatim je odvukao natrag u njihovu sobu držeći je za kapuljaču. Uznemirujući video snimljen je u hotelu InterContinental u Century Cityju u ožujku 2016. godine. Dva dana kasnije, par se pojavio na crvenom tepihu držeći se za ruke na premijeri filma The Perfect Match. U izjavi za DailyMail, Cassien odvjetnik Douglas Wigdor rekao je: "Potresna snimka samo je dodatno potvrdila uznemirujuće i predatorsko ponašanje gospodina Diddyja. Riječima ne mogu izraziti hrabrost i snagu koju je gđa. Casandra Ventura pokazala time što je sve iznijela na vidjelo.." Cassie je prošle godine tužila Combsa navodeći silovanje i niz drugih prijestupa. Izvansudski su se nagodili u studenom prošle godine.

SNIMKA JE UZNEMIRUJUĆA!

