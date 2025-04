Anamarija je za svoju večeru osvojila 36 bodova: 'Sve je bilo u redu, ali više sam očekivao'

Podravski tjedan 'Večere za 5' otvorila je Anamarija Šimunić, koja je svoje protukandidate ugostila u svom domu u Koprivničkom Ivanecu. Za svoju večeru osvojila je 36 bodova - Mladen je domaćici dao maksimalnih deset bodova jer je bio sasvim zadovoljan večerom, Matija i Jadranko dali su domaćici po devet bodova jer su bili jako zadovoljni večerom, ali Matiji se nisu svidjele mrkve u predjelu, a Jadranku je desert bio prejednostavan. Branko je Anamarijinu večeru ocijenio s osam bodova jer je više očekivao.

Anamarija je pripremu večere započela desertom 'Slatka bobica', svojim omiljenim kolačem s jagodama u koji je umjesto šećera stavila eritrol, zamjenu za šećer koja nema svoju energetsku vrijednost pa je tako kolač bio nešto zdraviji. Glavno jelo, nazvano 'Prhki ogrtač' iza naziva je skrivalo puretinu s pršutom i sirom omotanu u prhko tijesto koje je domaćica sama pripremila, a uz to je kao prilog napravila pire od krumpira i mrkve. Na kraju je pripremala predjelo 'Šareni tanjur', piletinu i povrće s kus-kusom.

U kombiju se ekipa upoznala i razgovarala o tome kako nisu očekivali da će biti čak četvorica kandidata. „Čini mi se dobra ekipa. Malo smo tihi zasad, ali kasnije će biti dobro, imam takav osjećaj“, komentirao je Jadranko.

Foto: RTL

Anamarija je priznala kako nije očekivala da će svi njeni protukandidati biti muškarcu, a oni su, pak, bili zadovoljni što ih je dočekala domaćica, a ne domaćin. Nakon prigodnog aperitiva, ekipa se preselila u kuću za stol. Predjelo je bilo neobično gostima koji nikad nisu jeli kus-kus, ali bilo im je u redu i uglavnom ih je ugodno iznenadilo. „Okus je blag“, rekao je Mladen, Matija dodao: „Mene to podsjeća na rižoto s piletinom“, a Jadranko najavio: „Probat ćemo to pripremiti doma ili žena ili ja ili zajedno.“

Glavno jelo svidjelo se gostima. „Bilo je jako zanimljivo s tim sjemenkama i zapečeno. Prilog je isto bio u redu, izgledalo je u redu“, rekao je Branko, a Mladen komentirao: „Baš je pogodila točno kako ispeći meso - nije bilo presuho, a nije bilo ni sirovo.“ „Hrskavost korice je bila super“, dodao je Matija, a Branko priznao domaćici kako mu je nedostajalo malo soli.

Desert se izgledom najviše svidio gostima, a nekima i okusom: „Mislim da je to bilo najbolje večeras“, zaključio je Branko.

Nakon večere, domaćica je svojim gostima podijelila tjesteninu i koštice za grickanje od lokalnog OPG-a, a zatim je slijedilo iznenađenje, koje je goste uistinu iznenadilo. Naime, domaćica je pripremila platna s crtežima i tempere, kako bi svi skupa uživali u slikarskoj aktivnosti.

„Savršeno iznenađenje, mislim da smo mi malo prestari za to, ali bilo je zanimljivo“, rekao je Branko, a Mladen zaključio: „Atmosfera je bila super, nije bila minuta tišine i bila je vesela atmosfera. Domaćica nas je lijepo ugostila.“ Svoje komentare Mladen je potvrdio i ocjenom deset. Matija je domaćici dao devet bodova jer ne voli mrkvu, Jadranku je deset bio prejednostavan pa je Anamariji dao ocjenu devet, a Branko osam i rekao: „Bilo je dobro i sve je bilo u redu, ali mislim da sam više očekivao od mlade, pouzdane cure s pripremom stola, nije mi to bilo to.“ Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.