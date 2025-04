Procurili detalji! Evo koji glumci će igrati mnogima omiljene likove u novoj seriji o Harryju Potteru

Fanovi franšize Harry Potter s nestrpljenjem čekaju kada će moći vidjeti prve kadrove nove serije koja se snima za HBO. Iako su mnogi detalji i dalje tajna, već je poznato tko će glumiti neke od uloga iz knjiga i filmova koji su brojnim milenijalcima obilježili djetinjstvo. Najavljeno je da će ravnatelja Hogwartsa, profesora Dumbledorea, utjeloviti John Lithgow, glumac poznat po, među ostalim, i genijalnoj interpretaciji "Trinity" ubojice u seriji "Dexter", a kojeg su mnogi zavoljeli i u hit seriji "Treći kamenčić od Sunca". Iznenađenje je mnogima bila činjenica da će Severusa Snapea, Harryjeva profesora čarobnih napitaka, ovaj put glumiti glumac crne boje kože, Paapa Essiedu, pogotovo zato što mnogi poistovjećuju ovaj lik s izgledom, ali i glasom, preminuloga glumca Alana Rickmana, koji ga je toliko briljantno odigrao da je mnogima još i danas omiljen. Rubeusa Hagrida, čuvara ključeva i posjeda u Hogwartsu, igrat će Nick Frost, kojeg smo zavoljeli u britanskim hit komedijama kao što su "Hot Fuzz" i "Shaun of the Dead", dok će profesoricu Minervu McGonagall utjeloviti Janet McTeer. Ovu 63-godišnju glumicu, visoku čak 1,86 cm gledali smo u serijama "Kaos" i "Ozark" te u filmu "The Menu", hororu koji je dobio brojne pohvale kritičara. Ovo četvero glumaca redovito će se pojavljivati u seriji, a doznali smo i neke gostujuće uloge.

Quirinusa Quirrella glumit će Luke Thallon, a Argusa Filcha Paul Whitehouse. Serija bi se trebala prikazivati više od 10 godina, a za HBO će je adaptirati scenaristica Francesca Gardiner te redatelj i producent Mark Mylod, koji je radio i na megauspješnom "Nasljeđu". Što se tiče glavnog negativca Lorda Voldemorta, šuška se da bi tu ulogu mogao glumiti Cillian Murphy, ali još ništa nije potvrđeno i sve se može promijeniti u posljednjem trenutku. Naravno, još čekamo i informaciju o tome tko će glumiti tri glavna lika, Harryja te njegove prijatelje Rona i Hermionu. Iz HBO-a kažu da će serija biti vjerna adaptacija književnih djela spisateljice J. K. Rowling, koja će biti i izvršna producentica serije.

– Serija će biti puna fantastičnih detalja i likova koje su mnogi zavoljeli, ali i dramatičnih lokacija koje oduzimaju dah. Svaka sezona bit će autentična prema izvornim knjigama i pratit će Harryja na njegovim nevjerojatnim avanturama kako bismo ga približili novoj publici u svijetu, dok će filmovi uvijek ostati važan dio povijesti franšize.

Da će J. K. Rowling biti uključena u seriju ovako izravno, pravi je šok za neke od fanova. Naime, u posljednje vrijeme ne uživa potporu kakvu je imala kada je tek počela sa svojim radom, i to zbog svojih stavova o transseksualnim osobama. Rowling je već neko vrijeme na udaru javnosti zbog objava koje dijeli na X-u (bivšem Twitteru). Posljednji šok za neke njezine fanove bio je kada je slavila odluku britanskog vrhovnog suda da su žene isključivo osobe rođene ženskog spola. Slikala se na X-u s cigarom i vinom u rukama te napisala: "Volim kada se plan ostvari." Odmah ju je napao glumac Pedro Pascal (trenutačno ga gledamo u seriji "The Last of Us"), a već je bila na udaru kritika i bivših zvijezda filmova o Harryju Potteru kao što su Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger), Rupert Grint (Ron Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Harry Melling (Dudley Dursley), David Tennant (Barty Crouch Jr.) i drugi. Jer, ovo nije prvi put da Rowling javno dijeli svoje mišljenje o pravima transosoba, već je s tim počela još prije nekoliko godina na istoj platformi, a to je loše utjecalo i na vrlo dobru igru "Hogwarts Legacy". Igra koja je oduševila mnoge naišla je na velike probleme u prodaji jer mnogi su je odlučili bojkotirati upravo zbog stavova J. K. Rowling, pa su kreatori morali objasniti da ona nije imala veze s igrom – ali to ne znači da na njoj nije uspjela zaraditi. Ipak, iako su neki fanovi franšize laserski uklanjali ili precrtavali tetovaže likova i znakova iz serijala o Harryju Potteru, to ne znači da su svi potpuno odbacili svoju ljubav prema toj priči.

Svake godine izlazi neko novo reizdanje knjiga i odmah bude rasprodano u knjižarama, luksuzna ilustrirana izdanja također se samo kratko mogu naći na policama. Jasno je da ova bezvremenska priča neće ostati zaboravljena zbog izjava autorice. To je i još jedan dokaz da je nostalgija najjača droga jer oni koji su odrasli na Harryju Potteru svoju ljubav prema likovima koju su razvili tijekom godina nisu zaboravili ni danas. Iako HBO kaže da serijom želi privući i nove fanove, to ne znači da je oni stari neće pratiti. Štoviše, s obzirom na to kako ljudi generalno prihvaćaju serije koje radi ova kuća, nema sumnje da će biti hit i da će se gledatelji zaljubiti u nove glumce i nove setove u seriji. Kako je prvi film izašao prije 20 godina, tehnologija je napredovala, pa će i specijalni efekti zasigurno biti sofisticiraniji. Najzanimljivije će naravno biti otkriti tko će glumiti naslovnu ulogu ovog serijala i hoće li uspjeti prenijeti magiju originala i na televiziju, ali i mobitele – jer brojni ljudi danas većinu medija prate upravo na tim malim kompjutorima koji stanu u svaki džep.

