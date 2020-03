Veliko slavlje u obitelji! Nakon dva sina, Ivici Kosteliću stigle dvije djevojčice

Danas je u posljepodnenvim satima u Petrovoj bolnici, između 14 i 15 sati, rodila supruga bivšeg skijaša Ivice Kostelića, Elin. Kako Story saznaje, paru koji već ima dvojicu sinova, ovog puta roda je donijela dvije blizanke.

– Nama je lijepo što dolaze dvije curice, ali na kraju krajeva nije nam bitan spol, samo da je sve u redu – objasnila je Kostelićeva supruga koja mu je oduvijek bila najveća podrška u trenucima skijaške karijere koja je zahtijevala velike žrtve. Razumjela je sve jer je i sama bila skijašica. – To mi je iznimno važno jer je to jedan specifičan način života i ne razumiju ga svi. Dobro je ako su oba partnera sportaši ili bivši sportaši, to pridonosi razumijevanju i boljoj kvaliteti veze – rekao je Ivica prije nekoliko mjeseci novinarima na jednom događaju.

– Uvijek sam htio imati puno djece jer je to ono najvrednije što iza nas ostaje. Nema ništa ljepše od podizanja novog života jer kao roditelj imate priliku stvarati jedan novi svijet. Saznanje o blizankama izazvalo je oduševljenje. Htjeli smo imati još djece pa je trudnoća bila planirana, no to je za nas bilo doista veliko iznenađenje. Tim više što sa suprugine strane, a kažu da blizanci dolaze po ženinoj genetskoj liniji, blizanaca nije bilo. Barem koliko ona zna. Među Kostelićima ih je bilo. Jedan od željenih obiteljskih scenarija jest i da djevojčice imaju stariju braću. Svakako je to lijepi balans – objasnio je Ivica.