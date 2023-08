Veliki koncert u čast Tomislava Ivčića u Zadru, poznate pjesme zapjevali brojni glazbenici

Povodom 30 godina od smrti, ali i 70 godina od rođenja legendarnog zadarskog glazbenika Tomislava Ivčića večeras se na zadarskom Forumu ispred crkve sv. Donata održao veliki koncert. Koncert pod nazivom "Tomislav Ivčić... 30 godina nakon" započeo je u 21 sat, a prijenos se mogao pratiti i na HTV-u te ga je vodio Duško Ćurlić.

U čast ovom velikom glazbeniku nastupili su Zorica Kondža, Doris Dragović, Tedi Spalato, Neno Belan, Matija Cvek, Mia Dimšić, Ivana i Marija Husar, Ivana Kindl, Tomislav Bralić i klapa Intrade, Ivica Sikirić-Ićo, Vlado Kalember, Mladen Grdović, grupa Forum, Ive Županović, Marina Tomašević, Jure Brkljača, klapa Munita te Davor Pekota i klapa Niko koji su zapjevali "Kalelargu", "Večeras je naša fešta", "Tamo gdje sam rođen", "Tata vozi polako", "Otrov s tvojih usana", "Gorka rijeka" i mnoge druge pjesme koje pamtimo i rado pjevamo.

Posebno se ističe i pjesma "Stop the War in Croatia" koju je, ispričala nam je ranije Tomislavova kći Izabela Vrtar, Ivčić napisao u jednoj noći.

- Bili smo s mamom u Puli i tata je nazvao da gledamo Dnevnik HRT-a. Nismo znali što očekivati i vidjeli smo premijerno emitiranje te pjesme. Napisao ju je noć prije i tijekom jutra prije premijere snimio spot u "Mimari". Evo i sad se ježim od sve emocije zbijene u toj pjesmi. Vrlo brzo pjesma je emitirana na CNN-u i BBC-u, Goran Ivanišević je animirao tenisače pa su se pojavile izjave Ivana Lendla, pa i glazbenika Phila Collinsa koji pozivaju na zaustavljanje agresije na Hrvatsku. Kad se danas sjetim tih vremena, sve mi se to čini svemirskim. Tati je inspiracija dolazila prirodno i mislim da je zbog toga sve što je radio bilo tako uspješno. Nije znao što će se dogoditi, ali imao je poriv napisati tu pjesmu. Mnogi su ga izvođači zbog toga napadali jer je samoinicijativno napisao tako nešto, no poslije ih je većina objavila slične pjesme. 'Stop the War in Croatia' bila je simbol želje za mirom - rekla je Izabela. Ovu pjesmu, nastalu 1991. godine objavio je i na istoimenom albumu, a spot je prvi put emitiran 4. kolovoza na hrvatskoj televiziji.

Na koncertu se uz poznate izvođače moglo vidjeti još poznatih lica, a među njima je bio i premijer Andrej Plenković. Uz to na koncertu su bili i članovi Tomislavove obitelji, djeca i unuci.

Podsjetimo, Ivčić je poginuo u prometnoj nesreći 4. ožujka 1993. godine. Tijekom karijere je napisao preko 200 pjesama i tekstova te snimio 23 albuma koji su prodani u 2.5 milijuna primjeraka.

