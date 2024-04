Veliki incident ozloglašenog hrvatskog kuhara! Njegov bernardinac usmrtio pudlu i ugrizao ženu

Prošle se nedjelje na bjelovarskom Boriku dogodila nesreća i šokantna scena u kojoj je veći pas (bernardinac) do smrti izgrizao manjeg psa (pudlu), a svemu su svjedočili građani, među kojima i djeca koja su se igrala na Boriku. Također, vlasnica usmrćene pudlice zadobila je ugrize od bernardinca dok je pokušavala spasiti svog psa te je zatražila liječničku pomoć, izvještava Klikni.hr. Oni su, naime, kontaktirali i vlasnicu tragično usmrćenog psa, ali nije željela dati izjave zato što je u velikom šoku što se dogodio ovaj tragičan i nesretan slučaj.

Tijekom dana, doznali su da je bernardinac koji je brutalno usmrtio pudlicu u vlasništvu Božidara Miodragovića, poznatog bjelovarskog kuhara koji je za portal Klikni.hr ispričao svoju stranu priče o šokantnom događaju na omiljenom bjelovarskom sportskom parku Borik.

Kako je kazao, sve se dogodilo kada je on češljao svog bernardinca te kada im je iza leđa prišao i zalajao mali pas. – Taj mali pas je potrčao je prema nama, a moj Astor je potrgao povodac kojim je bio privezan za klupu i nasrnuo na njega. Nisam mogao ništa učiniti. Vlasnica psa ih je pokušala razdvojiti rukama i štapom kojim je udarala, no to nije pomoglo. U čitavom tom metežu nitko ne može biti siguran je li moj pas izgrizao tog malog pudla ili ga je gospođa usmrtila štapom, kao ni koji od ta dva psa u tom metežu je ugrizao gospođu. To bi samo VAR mogao razriješiti, ono kao u nogometu – kazao je Miodragović za Klikni.hr te je dodao.

-Kada je gospođa vidjela da njezinom psu nema spasa, otišla je po vreću za njega, a ja sam odveo svog psa. Što sam ja trebao tamo dalje raditi? Kako moj pas ima bijelu njušku, bio je sav krvav pa sam ga odvezao autom kući da ga operem – pojasnio je svoju stranu šokantne priče Miodragović naglasivši kako je njegov pas miroljubiv te kako je bio na povodcu dok je drugi pas bio slobodan.

